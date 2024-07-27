Подозреваемый в убийстве Фарион "совершенно проукраинский". Он считает, что действовал правильно, - Небытов

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов рассказал, что пообщался с подозреваемым в убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион.

Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Небытова, подозреваемый имел проукраинские взгляды.

"Абсолютно проукраинский... я с ним лично общался. Он уважает Украину. Его отец воюет, не буду говорить, в какой бригаде. Он любит Украину, ему кажется, что он действовал правильно. Он считает, что не надо разделять украинское общество. У него были свои мотивы - не знаю, скажет он об этом журналистам, не скажет", - сказал заместитель главы Нацполиции.

Небытов рассказал, что подозреваемый "был участником групп, где ему давали определенные рекомендации: как замаскировать себя, как остаться в городе незамеченным, как сделать так, чтобы тебя не уличили в совершении этого преступления".

Представитель полиции отметил, что юноша выбрал Фарион в качестве жертвы, потому что она была незащищенной.

На вопрос, как парень нашел адрес языковеда, правоохранитель ответил, что "из видео в Youtube".

Напомним, что суд отправил подозреваемого в убийстве Фарион под стражу на два месяца без права внесения залога. Своей вины юноша не признал, заявив, что с "Фарион ничего не делал".

Читайте также: Суд отправил подозреваемого в убийстве Фарион под стражу на два месяца без права внесения залога

Убийство Ирины Фарион

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Врачи госпитализировали языковеда с ранением головы.

В МВД впоследствии сообщили, что нападение на Ирину Фарион квалифицировано как покушение на умышленное убийство. Сообщалось, что состояние потерпевшей тяжелое, врачи борются за ее жизнь.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

В понедельник, 22 июля, во Львове попрощались с Ириной Фарион.

СМИ сообщили, что к убийству Фарион может быть причастно российское неонацистское движение NS/WP.

Также читайте: Подозреваемый в убийстве Фарион не признал своей вины: Я никого не убивал