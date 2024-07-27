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Сила Украины превысила все ожидания, но членом НАТО и ЕС ей не быть, - Орбан

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Украина сейчас доказала всему миру, что она - сильное государство, которое "успешно и с беспрецедентной силой" противостоит РФ.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал в программном выступлении в летнем лагере Тушваньош в Румынии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Европейскую правду".

"Сила Украины превысила все ожидания", - сказал Орбан.

По его словам, 11 миллионов человек покинули страну, государство не работало, но "сейчас они сопротивляются успешно и с беспрецедентной силой".

По его словам, благодаря тому, что Украина нашла призвание, она открыла для себя новый смысл своего существования.

"До сих пор они видели себя как зону столкновения, это увядающее состояние духа, есть ощущение беспомощности. Теперь же открылась перспектива принадлежности к Западу, это стало новой миссией, которую они сами себе поставили, они хотят быть новым восточным рубежом Запада", - добавил Орбан.

Также читайте: Около 20% украинцев считают, что без членства в НАТО Украина превратится в серую зону между РФ и Западом, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

По словам венгерского премьера, это придает украинцам силы.

В то же время, как сказал Орбан, Украина не станет членом НАТО или ЕС, потому что "у нас, европейцев, не хватит денег".

По его мнению, Украина вернется к роли буферного государства, с гарантиями, которые закреплены США и Россией.

Орбан также считает, что от ЕС как политического проекта нужно отказаться, его нужно укреплять как экономический проект.

членство в НАТО (1501) членство в ЕС (990) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+76
Если вас венгров из Ес и НАТО *********** - то и деньги для Украины найдутся, и толку будет куда больше чем от вас.
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27.07.2024 15:20
+69
Забули спитати того, хто сам на грані вильоту з ЄС.
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27.07.2024 15:19
+69
Украина станет членом ЕС и НАТО, а орбан та и останеться путенской ****..ой
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27.07.2024 15:19
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А де "потужна" відповідь брехунця?
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27.07.2024 19:56 Ответить
Мадяри - зайди з Уралу, будуть розказувати нам як жити тут у Європі? Може пора підарів гнати на історічєскую родіну
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27.07.2024 20:02 Ответить
Гарантії ще раз? Та вже давали.
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27.07.2024 20:03 Ответить
З 19 року зеленский порвав всі зв'язки з NATO - прибравши пристайко з посла при цьому не призначивши нікого. Та ього бригада - а саме - син генерала фсб - дерьмак, брат полковника гру підляк, ще куча добродіїв з вушками з рф всі вони, та 73% виборців зеленского в Україні - сказали словами їх обранця - Я не йду, куди мене не запрошують. цензор, напомни всім хто зараз кричить - Нам у NATO - презедент зеленский та йього команда був та є проти вступу України в цей союз. Геть всіх тих хто проти волі 73% виборців та призедента України. Банду Геть. Там навіть нещодавно якогось гоміка, чи коміка з сцени зняли - за те шо взяв сміливість щось там казати про бувшого клоуна.
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27.07.2024 20:26 Ответить
як там у класика -"Болівар двох не винесе", доведеться мадярам дужче затянути пояси
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27.07.2024 20:35 Ответить
Вітьок, дивись, щоб гунгарі самі не вилетіли. А для загального розвитку почитай про Швейка - там все чітко написано...
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27.07.2024 20:37 Ответить
Выборы - 2026 (Венгрия)

торбан вилетить 100%
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28.07.2024 02:20 Ответить
Товарищ Виктор он же Орбан забыл историю...что потрапилось в 1956 в Будапеште...Когда российские танки давили повставцев, когда венгры восстали против коммунистов..он уверен что небудет "можем повторить? Хотя кто знает может историю он как раз хорошо знает...и яляется потомком колишних венгерских ждунов, тогда всё логично...менять стороны не проблема для таких товарищей...С другой стороны мечтать незапрещено...но вопрос вступления Украины в ЕС и Нато не он будет решать...
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27.07.2024 20:37 Ответить
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27.07.2024 20:43 Ответить
блін, мадяри, нащо стільки пафосу? вас же взяли в нату і єс не через те, що ви круті перці, а лише через те, що ви, падлючі угрофінські кочові племена серед Європи знаходитися, на території колишньої Панонії і ні НАТО ні ЄС не мав бажань в центрі своєї території мати зовсім неконтрольованих "кацапських родичів"...
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27.07.2024 20:44 Ответить
А що з цього приводу думає Фіцо? Не страшно таке вслух казати?
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27.07.2024 20:52 Ответить
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27.07.2024 20:53 Ответить
Что-то венгерский тридвараст сильно часто кукурекает .
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27.07.2024 21:01 Ответить
**** цыганская! (НЕ РОМЫ!!).
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27.07.2024 21:08 Ответить
Орбанюк - *******.....
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27.07.2024 21:09 Ответить
УКРАИНЦЫ БУДУТ В НАТО И В ЕС! СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.07.2024 21:28 Ответить
Та навіщо той Орбан, треба зразу пуйла. Ти готовий?
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27.07.2024 21:47 Ответить
Просто у слушний час перекрити нафтопровід і справа не лише зрушиться, а й завершиться "добром", хоч і без приязні.
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27.07.2024 21:40 Ответить
Хто його питае... От свинота, заробляе бали на чужiй бiдi. Як кажуть вояки... пi...дар
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27.07.2024 21:51 Ответить
Цій істоті краще б подумати, що буде з ними, якщо Україна, приїднається до парашки.
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27.07.2024 21:51 Ответить
Кремлядские "указивки" транслирует продажный жирный ублюдок! 🤬
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27.07.2024 22:00 Ответить
ыпаный уральский циган!
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27.07.2024 22:12 Ответить
Дурачек не принимает всерьез слухи о том что, в высоких кабинетах членов ЕС обсуждают об исключении Венгрии из ЕС.
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27.07.2024 22:17 Ответить
Орбан - это балабол-нищеброд, который в Евросоюзе считается кем-то вроде самого плохого ученика во всём классе, придурка-хулигана, гавкающего с последней парты какие-то непристойности.

Скоро хулиган-тупица догавкается и ему завуч фон дер Ляйнен просто перекроет финансовый кислород.

В этом году я посетил все заседания Европарламента по теме Украины:

никто уже вообще не дискутирует по вопросу принятия Украины в Евросоюз и в НАТО:

вхождение Украины в ЕС и в НАТО - это полностью и окончательно решенный вопрос.

Обсуждаются уже только организационно-технические нюансы, стоимость этого приёма, а вовсе не сам приём.
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28.07.2024 00:55 Ответить
Презік!
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27.07.2024 22:30 Ответить
той єдиний момент, коли я маю погодитись з цим уЙобіком тОрбаном! тепер Україні нах не потрібне якесь там імпотентне, безсиле і сцикливе нато!
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27.07.2024 22:31 Ответить
Wher the US are you from?
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28.07.2024 02:17 Ответить
Угорщину спочатку випидять із ЄС потім із нато
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27.07.2024 22:43 Ответить
От забули в тебе спитати... Директор НАТО бл*
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27.07.2024 22:44 Ответить
Як що буде тільки економічний ЄС, то Угорщина буде жебрачкою, бо тих нероби годує тільки політичний ЄС...
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27.07.2024 23:38 Ответить
Взагалі то Обрано цього разу говорить правду. Хотіли би, то давно би взяли і до ЄС і в НАТО. А так лише один триндьож і постійні відмовки.
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28.07.2024 00:05 Ответить
Згоден з Вами, пані Оксано. І якщо членство в НАТО було б бажаним, то з ЄС я зовсім не хочу спільного. Лівацька бюрократична структура знищує європейську ідентичність. Бал правлять агресивні меншості, у них на службі маскультура і засоби масової інформації. Громадяни, мріючі про членство в ЄС, хотіли б примусового розселення мігрантів з Півдня? Придивіться на жахи буття прибережних регіонів Європи, там де десантуються так звані біженці. Я бажав би сильної незалежної України, а головне, єдності всередені, створення Української Нації - тільки за такої умови можливо виживання.
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28.07.2024 09:49 Ответить
Каким бы ни был Орбан пророссийским пи...сом, но он говорит сущую правду. Ни в ЕС, ни тем более в НАТО Украине не быть.
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28.07.2024 00:29 Ответить
З чого б це?
Ви й Долбан-орбан помиляєтесь.
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28.07.2024 03:02 Ответить
Вы не понiмаiте. Ево пытали, в Маскве!!!
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28.07.2024 00:50 Ответить
Та й біс з ними, тобой тат твоєю рашкою. Україна сильніша за всіх вас разом цзятих!
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28.07.2024 00:53 Ответить
Категория - петуха забыли спросить.
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28.07.2024 02:52 Ответить
Орбана точно НІХТО не питатиме. Хоча звісно гадить він буде, сподіваюсь він не на 20 років у кріслі .
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28.07.2024 03:01 Ответить
чмо оно и есть чмо.
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28.07.2024 06:14 Ответить
если бы не было бениного Оманского Нарика с его рЫговско-фсбэшной кодлой которые сдали Украину и продолжают разваливать изнутри, эта пУтлеравская шавка сейчас бы пела другую песню, а Украинцы садили бы картошку в Сибире....
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28.07.2024 06:57 Ответить
******* путина его дружбана тов. орбана отправят в сортир попить кофе когда ЕС будет голосовать за УКРАИНУ --- а если этот ***** не захочет сходить в сартир то этому гандону прикрутят краник на 40 млрд долл от ЕС . ему это уже обещали --- две твари в ЕС орбан и фица забыли как сересер танками давил их сограждан в 1956 и 1968 годах
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28.07.2024 07:15 Ответить
Угри не є європейським народом. Це азійськи кочівники. Варвари, єднокревні з москалями. У них навіть мова аглютинативна як у татар.
А щодо грошей - заберуть у мадяр і поляків - вистачить Україні
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28.07.2024 07:28 Ответить
От люблю я коли все йде так як треба - сонце сходить і заходить, літо міняється на осінь, дощ робить землю вологою, а довбо(ОЙ)би мелють про щось своє довбо(ОЙ)бічне...
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28.07.2024 08:43 Ответить
Вітьок реально шатає Європу. Якщо це не припинити, можливо ЄС багато втратить, якщо ж покласти цьому край, тоді у мад'яр можлива зміна влади. Як на мене, мад'яри не європейці. а Вітьок - гівно.
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28.07.2024 10:19 Ответить
Царь гори в ЄС. Однако.
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28.07.2024 10:35 Ответить
**** нько ти орбан ...граєш роль у троянського коника для ЄС ...тобі таку гру , свої мадьяри цього не пробачать !
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28.07.2024 14:09 Ответить
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