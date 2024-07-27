Сила Украины превысила все ожидания, но членом НАТО и ЕС ей не быть, - Орбан

Украина сейчас доказала всему миру, что она - сильное государство, которое "успешно и с беспрецедентной силой" противостоит РФ.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал в программном выступлении в летнем лагере Тушваньош в Румынии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Европейскую правду".

"Сила Украины превысила все ожидания", - сказал Орбан.

По его словам, 11 миллионов человек покинули страну, государство не работало, но "сейчас они сопротивляются успешно и с беспрецедентной силой".

По его словам, благодаря тому, что Украина нашла призвание, она открыла для себя новый смысл своего существования.

"До сих пор они видели себя как зону столкновения, это увядающее состояние духа, есть ощущение беспомощности. Теперь же открылась перспектива принадлежности к Западу, это стало новой миссией, которую они сами себе поставили, они хотят быть новым восточным рубежом Запада", - добавил Орбан.

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По словам венгерского премьера, это придает украинцам силы.

В то же время, как сказал Орбан, Украина не станет членом НАТО или ЕС, потому что "у нас, европейцев, не хватит денег".

По его мнению, Украина вернется к роли буферного государства, с гарантиями, которые закреплены США и Россией.

Орбан также считает, что от ЕС как политического проекта нужно отказаться, его нужно укреплять как экономический проект.