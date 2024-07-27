"Укрпочта" по спецзаказу выпустила марку в честь языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион (ДОПОЛНЕНО)
"Укрпочта" выпустила марку в честь языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион, которую убили 19 июля возле ее собственного дома во Львове.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил депутат Львовского городского совета Андриан Гутник.
"Укрпочта на 9 день после убийства Ирины Фарион выпустила марку в честь Великой Украинки!" - написал он.
Во время торжественного погашения марки присутствовала дочь умершей София Семчишин и ее внуки.
Дополнено в 17:49.Как сообщили Hromadske, официально пресс-служба "Укрпочты" не сообщала о выпуске марки в честь Ирины Фарион. Вероятно, ее выпустили в рамках проекта "Власна марка", позволяющего любому заказать собственную почтовую продукцию с нужным дизайном.
Впоследствии генеральный директор "Укрпочты" подтвердил, что марку в честь Фарион заказали ее семья и близкие по услуге "Власна марка". О том, можно ли приобрести такую марку, он объяснил, что это зависит от разрешения семьи языковеда, которому принадлежат права собственности на почтовую продукцию.
"Можно соглашаться или не соглашаться со взглядами того или иного человека, но, во-первых, любая смерть - это трагедия, а во-вторых - у нас демократическая страна, где, в отличие от России, нет цензуры", - прокомментировал выпуск марки Смелянский.
Убийство Ирины Фарион
Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.
Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.
Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.
Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.
25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.
26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.
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