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"Укрпочта" по спецзаказу выпустила марку в честь языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион (ДОПОЛНЕНО)

Марка на честь Фаріон

"Укрпочта" выпустила марку в честь языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион, которую убили 19 июля возле ее собственного дома во Львове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил депутат Львовского городского совета Андриан Гутник.

"Укрпочта на 9 день после убийства Ирины Фарион выпустила марку в честь Великой Украинки!" - написал он.

Марка на честь Фаріон
Марка на честь Фаріон
Марка на честь Фаріон

Во время торжественного погашения марки присутствовала дочь умершей София Семчишин и ее внуки.

Дополнено в 17:49.Как сообщили Hromadske, официально пресс-служба "Укрпочты" не сообщала о выпуске марки в честь Ирины Фарион. Вероятно, ее выпустили в рамках проекта "Власна марка", позволяющего любому заказать собственную почтовую продукцию с нужным дизайном.

Впоследствии генеральный директор "Укрпочты" подтвердил, что марку в честь Фарион заказали ее семья и близкие по услуге "Власна марка". О том, можно ли приобрести такую ​​марку, он объяснил, что это зависит от разрешения семьи языковеда, которому принадлежат права собственности на почтовую продукцию.

"Можно соглашаться или не соглашаться со взглядами того или иного человека, но, во-первых, любая смерть - это трагедия, а во-вторых - у нас демократическая страна, где, в отличие от России, нет цензуры", - прокомментировал выпуск марки Смелянский.

Смотрите также: "Укрпочта" выпустит две новые марки ко Дню вышиванки, посвященные вышивкам Харьковщины и Крыма. ФОТО

Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.

Автор: 

Укрпочта (310) Фарион (380) марка (33)


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Топ комментарии
+37
Cильний хід проти кацапні з боку "Укрпошти"! Молодці!
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27.07.2024 17:00
+33
Краше б воїнів полеглих запам'ятати. Але це не те, це ж другий сорт, як висловлювалась
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27.07.2024 17:02
+31
Чудовий хід. Велика Українка.
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27.07.2024 17:00
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ну чисто рашиZZм - ГАПОНА з історії імперії згадати - СПА-ЛИ-ЛА-СЯ ПОДЛЯКІВЩИНА
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27.07.2024 18:31 Ответить
Ще душа її не відійшла, а вони вже марки шльопають.
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27.07.2024 18:33 Ответить
І правильно роблять. Через тиждень про неї ніхто, окрім близьких, не згадає. Треба рубати капусту, поки маркетинговий привід ще свіжий. І, насправді, це радує, що Укрпошта так оперативно все робить.
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27.07.2024 18:36 Ответить
Там присутня її донька з онучками та чоловіком нацгвардійцем - -9 днів . НЕ ВАШИМ РИЛОМ ЛІЗТИ ДО СІМЕЙНОГО РІШЕННЯ ПРО ДУШУ . Оцей наліт сюди таких як ви зі згадувальником ГАПОНА - Ну просто умілєніє як вованетряпкаякась преться на перевибори , якими методами . Ще ************ не домовивися заморозити війну а вже ПРацюють на вибори . Вбивство оцієї жінки - це вдхдже точно справа рук ************
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27.07.2024 18:47 Ответить
найкращий з дописів ************ - це у цьому стилі , не вистачає в Подоляка таки бабла на розумних собі подібних
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27.07.2024 19:28 Ответить
Розум за гроші не купиш ...
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28.07.2024 18:01 Ответить
комсомолка та член КПСС скоріше за все на мала душі
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27.07.2024 19:48 Ответить
Почитавши коментарі, складається враження, що кацапам вдається на смерті Ірини Фаріон розколювати Україну...
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27.07.2024 18:35 Ответить
Кацапи працюють у звʼязці з ПОДОЛЯКІвськими
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27.07.2024 18:49 Ответить
Доречі , бувші ботоферми Пригожина зараз в дії й у США на виборах Трампа й тут в Україні - співпрацювати з Подоляком їм нє впервой . Стиль відчувається -сернув , змінив поганяло-сернув, змінив поганяло-сернув ...
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27.07.2024 19:09 Ответить
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28.07.2024 17:24 Ответить
Хотіти не означає могти, і з якого це часу трольчатник став ідентифікуватися з Україною?
Тролів на форумі як бліх на собаці ...
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28.07.2024 18:05 Ответить
захисники України "дуже зрадіють" цьому, пам'ятаючи ії слова про них....
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27.07.2024 19:26 Ответить
так тупий жорстокий прокол ультраправої партійки, а хіба НАЦКОРПУС не стояв на Майдані за перемогу нгетряпки на виборах? А зараз герої , а героям все пробачається- навіть привід Єрмака-Козира до влади .
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27.07.2024 19:32 Ответить
Вірне рішення
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27.07.2024 19:47 Ответить
Скільки ж понабігало какцапнутих сракоротих іппанатів на цю новину... Якщо Фаріон навіть після смерті так ненавидять ці москвороті тварюки, значить вона була в усьому права на 100%! Шкода, що гинуть такі люди, а мацкварота мерзота живе..
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27.07.2024 19:54 Ответить
Глаза как у оксаны макар
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27.07.2024 21:11 Ответить
Фу, такие же ******** как и бабуля...
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27.07.2024 21:19 Ответить
Фаріон героїня України.
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27.07.2024 21:44 Ответить
Я ще в 2000 році посилав листи в Україну з Канади з фотографією свого сімейства на марці.

З суцільною комп'ютеризацією, вже й забув, що таке досі існує.
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27.07.2024 22:56 Ответить
З нетерпінням чекаю марку від Укрпошти з простреленою бошкою старої комуняцької шмари Фаріон, що з задоволенням продовжувала працювати на старих захяїв, поки вже навіть дитина не змогла втриматись..
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27.07.2024 23:03 Ответить
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