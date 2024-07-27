"Укрпочта" по спецзаказу выпустила марку в честь языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион (ДОПОЛНЕНО)

"Укрпочта" выпустила марку в честь языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион, которую убили 19 июля возле ее собственного дома во Львове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил депутат Львовского городского совета Андриан Гутник.

"Укрпочта на 9 день после убийства Ирины Фарион выпустила марку в честь Великой Украинки!" - написал он.







Во время торжественного погашения марки присутствовала дочь умершей София Семчишин и ее внуки.

Дополнено в 17:49.Как сообщили Hromadske, официально пресс-служба "Укрпочты" не сообщала о выпуске марки в честь Ирины Фарион. Вероятно, ее выпустили в рамках проекта "Власна марка", позволяющего любому заказать собственную почтовую продукцию с нужным дизайном.

Впоследствии генеральный директор "Укрпочты" подтвердил, что марку в честь Фарион заказали ее семья и близкие по услуге "Власна марка". О том, можно ли приобрести такую ​​марку, он объяснил, что это зависит от разрешения семьи языковеда, которому принадлежат права собственности на почтовую продукцию.

"Можно соглашаться или не соглашаться со взглядами того или иного человека, но, во-первых, любая смерть - это трагедия, а во-вторых - у нас демократическая страна, где, в отличие от России, нет цензуры", - прокомментировал выпуск марки Смелянский.

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Убийство Ирины Фарион

Напомним, вечером 19 июля во Львове на улице Масарика неизвестный стрелял в Ирину Фарион.

Стрелка, как сообщают местные паблики, видели соседи. Стрелял в Фарион парень 20-25 лет. Он ждал ее у выхода, имел пистолет без глушителя, был в перчатках.

Медики прооперировали Фарион, однако спасти ее жизнь не удалось.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что правоохранители рассматривают несколько версий убийств. Среди них: личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион.

Правоохранители опубликовали фотографии и приметы мужчины, который может быть причастен к убийству Фарион.

25 июля президент Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Глава МВД Игорь Клименко считает, что подозреваемый может быть лишь исполнителем.

26 июля Галицкий суд Львова 26 июля отправил 18-летнего жителя Днепра под стражу на два месяца без права внесения залога.