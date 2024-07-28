Оккупанты пытались прорвать нашу оборону в районах Ивановского и Андреевки, - Генштаб

За прошедшие сутки, 27 июля 2024 года, на фронте зафиксировано 129 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 74 авиаудара, в частности сбросил 101 КАБ. Кроме этого, совершил 4883 обстрела, из них 129 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Липцы, Глубокое, Слобожанское, Малые Проходы, Дементьевка, Борщева, Терновая Волчанск, Петропавловка Харьковской области; Лиман, Торское, Дружба, Торецк, Нью-Йорк, Ивановка, Лисичное, Мирноград, Гродовка, Александрополь, Константиновка, Курахово, Галициновка, Водяное, Урожайное, Новодаровка Донецкой области; Гуляйполе, Малая Токмачка, Каменское, Пятихатки Запорожской области; Бургунка Херсонской области.

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Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, также поразили артиллерийскую систему, радиолокационную станцию и два средства ПВО.

Обстановка на Харьковщине

По данным Генштаба, на Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, всего произошло девять боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Глубокое, Тихое и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило три. Силы обороны отбивали атаки врага в районе Синьковки Харьковской области.

Обстановка на Востоке

Генштаб также информирует, что на Лиманском направлении наши войска отбили 14 атак противника в районах Новосергиевки Харьковской области, Макеевки, Невского Луганской области; Тернов Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражено восемь атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Спорное.

"На Краматорском направлении украинские защитники остановили шесть попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Ивановского и Андреевки Донецкой области.

Враг 28 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Покровском направлении нашими защитниками отражено 29 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Яснобродовка, Воздвиженка, Тимофеевка, Новоселовка Первая и Калиново, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

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На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка и Парасковеевка, где враг 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник совершил семь безуспешных попыток прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Константиновка и Раздольное Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось четыре боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг пытается атаковать наши позиции в островной зоне. За прошедшие сутки совершил три неудачные атаки на позиции Сил обороны.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

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В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

В общем, Генштаб напоминает, что потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1180 человек. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 21 боевую бронированную машину, 51 артиллерийскую систему, две РСЗО, средство ПВО, 30 БпЛА оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты и 72 автомобиля оккупантов.