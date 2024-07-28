Силы обороны юга за сутки уничтожили 115 оккупантов, 28 единиц вооружения и военной техники и 3 пункта хранения боеприпасов

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 115 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 115 человек.

Также россияне потеряли 28 единиц вооружения и военной техники, в частности:

3 орудия;

3 миномёта;

5 единиц автомобильной техники;

2 разведывательных БпЛА;

1 станция радиоэлектронной борьбы;

8 мотоциклов;

1 комплекс видеонаблюдения;

5 лодок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники атаковали две вражеские позиции и замаскированный грузовик на Запорожском направлении. ВИДЕО

Также украинские защитники уничтожили 3 полевых пункта хранения боеприпасов, 1 место хранения горюче-смазочных материалов, 1 пункт управления БпЛА, 5 блиндажей, 1 командно-наблюдательный пункт, 3 генератора, 1 наблюдательный пункт.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 574 690 российских захватчиков.