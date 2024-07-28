Силы обороны юга за сутки уничтожили 115 оккупантов, 28 единиц вооружения и военной техники и 3 пункта хранения боеприпасов
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 115 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 115 человек.
Также россияне потеряли 28 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 3 орудия;
- 3 миномёта;
- 5 единиц автомобильной техники;
- 2 разведывательных БпЛА;
- 1 станция радиоэлектронной борьбы;
- 8 мотоциклов;
- 1 комплекс видеонаблюдения;
- 5 лодок.
Также украинские защитники уничтожили 3 полевых пункта хранения боеприпасов, 1 место хранения горюче-смазочных материалов, 1 пункт управления БпЛА, 5 блиндажей, 1 командно-наблюдательный пункт, 3 генератора, 1 наблюдательный пункт.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 574 690 российских захватчиков.
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