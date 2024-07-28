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Новости Агрессия России против Украины Война
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Силы обороны юга за сутки уничтожили 115 оккупантов, 28 единиц вооружения и военной техники и 3 пункта хранения боеприпасов

Знищення техніки РФ

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 115 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 115 человек.

Также россияне потеряли 28 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 3 орудия;
  • 3 миномёта;
  • 5 единиц автомобильной техники;
  • 2 разведывательных БпЛА;
  • 1 станция радиоэлектронной борьбы;
  • 8 мотоциклов;
  • 1 комплекс видеонаблюдения;
  • 5 лодок.

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Также украинские защитники уничтожили 3 полевых пункта хранения боеприпасов, 1 место хранения горюче-смазочных материалов, 1 пункт управления БпЛА, 5 блиндажей, 1 командно-наблюдательный пункт, 3 генератора, 1 наблюдательный пункт.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 574 690 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (18994) ликвидация (3461) уничтожение (6803) Силы обороны юга (295)


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Не верю!(С)
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28.07.2024 11:17 Ответить
генерал Тарнасвький доповідає ?
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28.07.2024 14:36 Ответить
 
 