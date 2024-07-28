Сили оборони півдня за добу знищили 115 окупантів, 28 одиниць озброєння й військової техніки та 3 пункти зберігання боєприпасів
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 115 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 115 осіб.
Також росіяни втратили 28 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 3 гармати;
- 3 міномети;
- 5 одиниць автомобільної техніки;
- 2 розвідувальні БпЛА;
- 1 станція радіоелектронної боротьби;
- 8 мотоциклів;
- 1 комплекс відеоспостереження;
- 5 човнів.
Також українські захисники знищили 3 польові пункти зберігання боєприпасів, 1 місце зберігання пально-мастильних матеріалів, 1 пункт управління БпЛА, 5 бліндажів, 1 командно-спостережний пункт, 3 генератори, 1 спостережний пункт.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 574 690 російських загарбників.
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