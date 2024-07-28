Сили оборони півдня за добу знищили 115 окупантів, 28 одиниць озброєння й військової техніки та 3 пункти зберігання боєприпасів

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 115 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 115 осіб.

Також росіяни втратили 28 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

3 гармати;

3 міномети;

5 одиниць автомобільної техніки;

2 розвідувальні БпЛА;

1 станція радіоелектронної боротьби;

8 мотоциклів;

1 комплекс відеоспостереження;

5 човнів.

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Також українські захисники знищили 3 польові пункти зберігання боєприпасів, 1 місце зберігання пально-мастильних матеріалів, 1 пункт управління БпЛА, 5 бліндажів, 1 командно-спостережний пункт, 3 генератори, 1 спостережний пункт.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 574 690 російських загарбників.