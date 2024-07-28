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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Сили оборони півдня за добу знищили 115 окупантів, 28 одиниць озброєння й військової техніки та 3 пункти зберігання боєприпасів

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 115 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 115 осіб.

Також росіяни втратили 28 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 3 гармати;
  • 3 міномети;
  • 5 одиниць автомобільної техніки;
  • 2 розвідувальні БпЛА;
  • 1 станція радіоелектронної боротьби;
  • 8 мотоциклів;
  • 1 комплекс відеоспостереження;
  • 5 човнів.

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Також українські захисники знищили 3 польові пункти зберігання боєприпасів, 1 місце зберігання пально-мастильних матеріалів, 1 пункт управління БпЛА, 5 бліндажів, 1 командно-спостережний пункт, 3 генератори, 1 спостережний пункт.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 574 690 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17302) ліквідація (3905) знищення (7194) Сили оборони півдня (325)


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Не верю!(С)
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28.07.2024 11:17 Відповісти
генерал Тарнасвький доповідає ?
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28.07.2024 14:36 Відповісти
 
 