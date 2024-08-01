В германском Гессене украинским мужчинам не будут выдавать проездной документ, заменяющий загранпаспорт, - DW
В германской федеральной земле Гессен украинским мужчинам призывного возраста не будут выдавать проездной документ для поездок за границу, который заменяет загранпаспорт в случае его отсутствия.
Об этом говорится в ответе министерства труда и социальных дел Гессена на запрос депутатской фракции партии "Альтернатива для Германии", пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.
В министерстве труда и социальных дел Гессена отметили, что мужчины способны поехать в Украину для получения паспорта.
"Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы", - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что в Гессене проживает около 20 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В министерстве отметили, что "вербовать людей для участия в оборонной кампании против России и, таким образом, поощрять их к возвращению на родину являются понятными интересами Украины".
На сайте по предоставлению административных услуг Гессена сообщается, что немецкие проездные документы, заменяющие загранпаспорта, могут выдаваться гражданам других стран только в особых исключительных случаях, поскольку это нарушает паспортный суверенитет другой страны.
Такой документ могут выдать, если лицо может доказать, что у него нет паспорта или документа, который его заменяет, и он не имеет возможности его получить. Журналисты DW добавляют, что каждое подобное решение принимается индивидуально.
Ранее генеральный секретарь консервативной немецкой партии ХДС/ХСС Карстен Линнеманн предложил отменить финансовую помощь беженцам, которые официально не работают. В частности, речь идет и об украинских беженцах.
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Як скінчиться статус тимчасового притулку будуть... Гнати їх пєндєлями
В оригинале комментарий даёт структура (в ЗЕМЛЕ) ,которая НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к этому НЕ ИМЕЕТ!
Так как :
В Германии миграционная политика регулируется на ФЕДЕРАЛЬНОМ уровне. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМЕЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ законодательную ЮРИСДИКЦИЮ в таких областях! А НЕ земли!
Выдача проездных документов (серый паспорт) иностранцам, регулируется на ФЕДЕРАЛЬНОМ уровне в Германии, а НЕ землями. Эти документы выдаются в соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ и стандартами, установленными на уровне Европейского Союза¹³.
Процесс получения "серого паспорта" осуществляется через местные иммиграционные органы (Ausländerbehörde), которые принимают решения на основе ФЕДЕРАЛЬНЫХ правил и процедур³⁴.
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Другими словами - это пустой трёп, для украинского "слушателя" !!!
)))