В германском Гессене украинским мужчинам не будут выдавать проездной документ, заменяющий загранпаспорт, - DW

В германской федеральной земле Гессен украинским мужчинам призывного возраста не будут выдавать проездной документ для поездок за границу, который заменяет загранпаспорт в случае его отсутствия.

Об этом говорится в ответе министерства труда и социальных дел Гессена на запрос депутатской фракции партии "Альтернатива для Германии", пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

В министерстве труда и социальных дел Гессена отметили, что мужчины способны поехать в Украину для получения паспорта.

"Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в Гессене проживает около 20 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В министерстве отметили, что "вербовать людей для участия в оборонной кампании против России и, таким образом, поощрять их к возвращению на родину являются понятными интересами Украины".

На сайте по предоставлению административных услуг Гессена сообщается, что немецкие проездные документы, заменяющие загранпаспорта, могут выдаваться гражданам других стран только в особых исключительных случаях, поскольку это нарушает паспортный суверенитет другой страны.

Читайте также: Украинцев за рубежом, которые не обновили данные до 16 июля, также будут штрафовать, - Минобороны

Такой документ могут выдать, если лицо может доказать, что у него нет паспорта или документа, который его заменяет, и он не имеет возможности его получить. Журналисты DW добавляют, что каждое подобное решение принимается индивидуально.

Ранее генеральный секретарь консервативной немецкой партии ХДС/ХСС Карстен Линнеманн предложил отменить финансовую помощь беженцам, которые официально не работают. В частности, речь идет и об украинских беженцах.

Читайте также: Упрощена процедура выдачи документов для возвращения в Украину