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В германском Гессене украинским мужчинам не будут выдавать проездной документ, заменяющий загранпаспорт, - DW

У німецькому Гессені українським чоловікам не видаватимуть проїзний документ, який замінює закордонний паспорт, - DW

В германской федеральной земле Гессен украинским мужчинам призывного возраста не будут выдавать проездной документ для поездок за границу, который заменяет загранпаспорт в случае его отсутствия.

Об этом говорится в ответе министерства труда и социальных дел Гессена на запрос депутатской фракции партии "Альтернатива для Германии", пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.

В министерстве труда и социальных дел Гессена отметили, что мужчины способны поехать в Украину для получения паспорта.

"Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, заменяющие документы для поездок за границу. Они способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы", - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что в Гессене проживает около 20 тысяч украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В министерстве отметили, что "вербовать людей для участия в оборонной кампании против России и, таким образом, поощрять их к возвращению на родину являются понятными интересами Украины".

На сайте по предоставлению административных услуг Гессена сообщается, что немецкие проездные документы, заменяющие загранпаспорта, могут выдаваться гражданам других стран только в особых исключительных случаях, поскольку это нарушает паспортный суверенитет другой страны.

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Такой документ могут выдать, если лицо может доказать, что у него нет паспорта или документа, который его заменяет, и он не имеет возможности его получить. Журналисты DW добавляют, что каждое подобное решение принимается индивидуально.

Ранее генеральный секретарь консервативной немецкой партии ХДС/ХСС Карстен Линнеманн предложил отменить финансовую помощь беженцам, которые официально не работают. В частности, речь идет и об украинских беженцах.

Читайте также: Упрощена процедура выдачи документов для возвращения в Украину

Автор: 

Германия (6926) документ (398) мобилизация (2735)


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Топ комментарии
+13
Як би ти хотів да?😂Поки той статус скінчиться не відомо де ти вже будеш,злобний троляка
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01.08.2024 17:38
+12
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01.08.2024 17:09
+10
В тому гессені стільки арабів негрів пакистанців турок кацапів що німці очманіли. Що там взагалі можна робити?
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01.08.2024 17:11
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Правила форума Совет форумчан
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01.08.2024 17:09 Ответить
В тому гессені стільки арабів негрів пакистанців турок кацапів що німці очманіли. Що там взагалі можна робити?
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01.08.2024 17:11 Ответить
Будут формировать "Гессенский легион".
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01.08.2024 17:18 Ответить
Ну і що зараз скажуть "нові європейці"))) Вони думають що вже стали громадянами ЄС))) Ага...
Як скінчиться статус тимчасового притулку будуть... Гнати їх пєндєлями
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01.08.2024 17:23 Ответить
Як би ти хотів да?😂Поки той статус скінчиться не відомо де ти вже будеш,злобний троляка
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01.08.2024 17:38 Ответить
Так це ж радіть: у сусіда сарай згорів
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01.08.2024 17:43 Ответить
Микола сидів,Іван сидів,давайте Тараса посадимо,бо він не сидів.
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01.08.2024 17:46 Ответить
😂то ти ще й заздрісний троляка! Ну ,Фйодоров,тримайся купки🤚
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01.08.2024 23:03 Ответить
Бідненькі ухилянти очкують)
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01.08.2024 17:55 Ответить
а ти ухилянт №2
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01.08.2024 18:36 Ответить
***** їди, чмошник ти ухилянтський)))
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01.08.2024 17:56 Ответить
ти такий агресивний, наче ти помічник депутата, або поліцай під бронею. ти ж тут головний *******
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01.08.2024 18:35 Ответить
Я особисто стану. А паскуда то є ти.
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01.08.2024 18:00 Ответить
а ти ухилянт №3
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01.08.2024 18:37 Ответить
Думав, вашу заухилянтську братію вже за барки всю взяли. Але помилявся. Ще є на сайті трохи. Менше ніж пів року тому, але є. Мало я вас здавав.
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01.08.2024 20:25 Ответить
ти шо, ще й стукачок, крім того, що ти ухилянт №3 ?
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01.08.2024 21:02 Ответить
Так. Бійся.
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01.08.2024 21:50 Ответить
Вибрали паскуд до влади і втекли за кордон,думали проканає !
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01.08.2024 18:06 Ответить
Статья не корректная, так как ссылается на не первоисточник, а на очередную "перепечатку" в DW ...
В оригинале комментарий даёт структура (в ЗЕМЛЕ) ,которая НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к этому НЕ ИМЕЕТ!

Так как :

В Германии миграционная политика регулируется на ФЕДЕРАЛЬНОМ уровне. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИМЕЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНУЮ законодательную ЮРИСДИКЦИЮ в таких областях! А НЕ земли!

Выдача проездных документов (серый паспорт) иностранцам, регулируется на ФЕДЕРАЛЬНОМ уровне в Германии, а НЕ землями. Эти документы выдаются в соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ и стандартами, установленными на уровне Европейского Союза¹³.

Процесс получения "серого паспорта" осуществляется через местные иммиграционные органы (Ausländerbehörde), которые принимают решения на основе ФЕДЕРАЛЬНЫХ правил и процедур³⁴.

***

Другими словами - это пустой трёп, для украинского "слушателя" !!!
)))
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01.08.2024 18:37 Ответить
це новина для перепису агресивних ухилянтів - коментаторів, які всіх інших ухилянтами називають, чи всі вони живі, може в кого інфаркт трапився через ухилянтів.
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01.08.2024 18:39 Ответить
А ФЕДЕРАЛЬНАЯ власть в Германии ОФИЦИАЛЬНО заявила,что мужчинам из Украины переживать не о чем - при необходимости все они получат "серый паспорт" в Германии!
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02.08.2024 01:01 Ответить
Я їх туди не посилав.
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01.08.2024 18:56 Ответить
))) а тебя никто и не спрашивал!))))
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01.08.2024 19:11 Ответить
І от і їх ніхто не питає.
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01.08.2024 19:13 Ответить
Так они и не нуждаются в твоём мнении и вообще в "тебе"!)))
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01.08.2024 19:30 Ответить
А я в їх.
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01.08.2024 19:35 Ответить
Шара закінчилася.
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01.08.2024 23:48 Ответить
Наивный ти наш...)))
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02.08.2024 11:20 Ответить
Поедут в белорашку или еще куда-нибудь, стран полно)
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02.08.2024 02:49 Ответить
 
 