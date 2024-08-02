Масштабный обмен заключенными между Западом и Россией: самолет с американцами приземлился в США. ФОТОрепортаж
На авиабазе Эндрюс возле Вашингтона сел самолет с освобожденными в России гражданами США в рамках большого обмена.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
Отмечается, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис встретили на объединенной базе Эндрюс трех американцев, которые были в заключении в РФ - бывшего морского пехотинца Пола Вилана, репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и российско-американскую журналистку Алсу Курмашову.
На обнародованных СМИ кадрах можно увидеть, как Гершковича, Вилана и Курмашову обнимают их близкие, родные, и топ-чиновники.
Сначала они будут иметь возможность пообщаться со своими семьями, а затем сядут на рейс в Сан-Антонио. Там их доставят в армейский медицинский центр Брук для прохождения медицинского обследования.
Обмен заключенными между странами Запада и РФ
В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.
Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые удерживались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.
Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.
Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.
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тепер, слідкуємо за нашим простроченим зе!довбойобом.
мені, просто цікаво, хто саме і у який спосіб підпише капітуляцію?
То якщо вони дебіли,то ви дебіл у квадраті,кубі?
рушмарш!!!!
США нещодавно виділили 3,5 млрд. на зарплати вчителів-лікарів, держслужбовців та пенсіонерів.
Наш бюджет - гроші Заходу
США тримають Янелоха, тому що його підтримує український мудрий наріт
.
Робота йде незалежно від уряду і ситуації.
а, зараз кацапи, коли треба, назбирають купу заручників, рожевих довбойобів, що вендаються на болоті, туристів, журналістів, спортсменів, працівників усіляких лєвацьких фондів, і почнуть знову торгуватися.
кацапський троляка, чи зе!дегенерат?
відповідай швидко!
в очі дивись!
от же, яке кончене!
журналіст терорист, серйозна стаття?
а про чеченців ніхто і не згадує