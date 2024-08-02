Масштабный обмен заключенными между Западом и Россией: самолет с американцами приземлился в США. ФОТОрепортаж

На авиабазе Эндрюс возле Вашингтона сел самолет с освобожденными в России гражданами США в рамках большого обмена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Отмечается, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис встретили на объединенной базе Эндрюс трех американцев, которые были в заключении в РФ - бывшего морского пехотинца Пола Вилана, репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и российско-американскую журналистку Алсу Курмашову.

На обнародованных СМИ кадрах можно увидеть, как Гершковича, Вилана и Курмашову обнимают их близкие, родные, и топ-чиновники.

Сначала они будут иметь возможность пообщаться со своими семьями, а затем сядут на рейс в Сан-Антонио. Там их доставят в армейский медицинский центр Брук для прохождения медицинского обследования.

Обмен заключенными между странами Запада и РФ

В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые удерживались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.

Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.

Читайте также: Обмен заключенными не означает ослабления санкций против России, - Салливан



















