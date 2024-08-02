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Новости
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Масштабный обмен заключенными между Западом и Россией: самолет с американцами приземлился в США. ФОТОрепортаж

На авиабазе Эндрюс возле Вашингтона сел самолет с освобожденными в России гражданами США в рамках большого обмена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Отмечается, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис встретили на объединенной базе Эндрюс трех американцев, которые были в заключении в РФ - бывшего морского пехотинца Пола Вилана, репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича и российско-американскую журналистку Алсу Курмашову.

На обнародованных СМИ кадрах можно увидеть, как Гершковича, Вилана и Курмашову обнимают их близкие, родные, и топ-чиновники.

Сначала они будут иметь возможность пообщаться со своими семьями, а затем сядут на рейс в Сан-Антонио. Там их доставят в армейский медицинский центр Брук для прохождения медицинского обследования.

Обмен заключенными между странами Запада и РФ

В четверг, 1 августа, состоялся обмен заключенными между Россией и странами Запада. Обмен подтвердил президент США Джо Байден.

Как рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан всего в списке обмена было 24 заключенных: РФ обменяла 16 заключенных на восьмерых человек, которые удерживались в США, Германии, Норвегии, Словении и Польше.

Напомним, что накануне Турция заявила о посредничестве между Россией и Западом в "наиболее масштабной за последнее время" операции по обмену заключенными. СМИ сообщали, что обмен состоялся в Анкаре.

Добавим, что это самый большой обмен заключенными между Западом и Россией со времен Холодной войны.

Читайте также: Обмен заключенными не означает ослабления санкций против России, - Салливан

До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ
До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ
До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ
До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ
До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ
До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ
До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ
До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ
До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ
До США прибули американці, звільнені в рамках обміну з РФ

Автор: 

обмен (1366) США (26381)


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Топ комментарии
+33
Варіант провести референдум і повісити все на простих українців ймовірно не проканає. Мільйон запитань, чому референдум можна а вибори не можна. А повісять все на найтупішого мудака в Історії, Боневтіка Янетряпковича Оманського. Ермак ні при чом, він взагалі завхоз.
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02.08.2024 08:06
+16
кацапи почали торгуватися!
тепер, слідкуємо за нашим простроченим зе!довбойобом.
мені, просто цікаво, хто саме і у який спосіб підпише капітуляцію?
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02.08.2024 08:02
+12
кацапи ще заручників на майбутні обміни наловлять. Це справа часу.
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02.08.2024 08:05
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Правила форума Совет форумчан
кацапи почали торгуватися!
тепер, слідкуємо за нашим простроченим зе!довбойобом.
мені, просто цікаво, хто саме і у який спосіб підпише капітуляцію?
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02.08.2024 08:02 Ответить
Варіант провести референдум і повісити все на простих українців ймовірно не проканає. Мільйон запитань, чому референдум можна а вибори не можна. А повісять все на найтупішого мудака в Історії, Боневтіка Янетряпковича Оманського. Ермак ні при чом, він взагалі завхоз.
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02.08.2024 08:06 Ответить
А не буде запитань....прийдуть дебільні пенси та устфшиє ат вайни і зроблять кртинку...а результат зепідери вже намалюють....і віддячать тим хто прийшов на дільниці черговим підвищенням тарифів...
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02.08.2024 08:20 Ответить
Рєчь Брєжнєва,взагалі"дебільні пенси" ,це ваші батьки(якщо вони у вас були),старші брати,сестри,діди,бабусі,тьоті,дядьки,загалом,вся ваша рідня,близька і далека.
То якщо вони дебіли,то ви дебіл у квадраті,кубі?
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02.08.2024 08:48 Ответить
зебіл На референдум від дєрьмака...бігоооМ!!! (по команді бігом руки згинаються в ліктях) руш марш!!!!
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02.08.2024 09:03 Ответить
пока этот совок дремучий (сами не жили и детям не дадим) не передохнет - не будет здесь жизни
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02.08.2024 09:29 Ответить
Не проканає сам референдум. Технічно ця процедура нічим не відрізняється від виборів президента. Тоді чому не провести одночасно вибори просроченного? Ця процедура без президентських виборів помножить на ноль всю легітимність Лідора і перетворить його на диктатора, захопившого владу в не конституційний спосіб. Лукашенко на його фоні буде здаватися еталоном легітимності.
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02.08.2024 09:08 Ответить
На жаль проканає...і маріонетка виконує роль диктатора, хоча править клан....єдине що західні партнери можуть не дати гроші...а для зеклану це катастрофа
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02.08.2024 09:14 Ответить
У Зе клана грошей вистачить на 3 життя. Катастрофа буде для зебілів і тими, хто з ними в одній лодці.
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02.08.2024 09:36 Ответить
Їм і для правнуків у десятому коліні вистачить, а от в Україні...

США нещодавно виділили 3,5 млрд. на зарплати вчителів-лікарів, держслужбовців та пенсіонерів.

Наш бюджет - гроші Заходу

США тримають Янелоха, тому що його підтримує український мудрий наріт
.
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02.08.2024 09:54 Ответить
Ці обміни йдуть постійно, навіть в СРСР неодноразово змінювалися

Робота йде незалежно від уряду і ситуації.
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02.08.2024 08:33 Ответить
в сересері обмінювалися шпіонами.
а, зараз кацапи, коли треба, назбирають купу заручників, рожевих довбойобів, що вендаються на болоті, туристів, журналістів, спортсменів, працівників усіляких лєвацьких фондів, і почнуть знову торгуватися.
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02.08.2024 08:38 Ответить
ти, все це, на серйозних щах пишеш?
кацапський троляка, чи зе!дегенерат?
відповідай швидко!
в очі дивись!
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02.08.2024 08:45 Ответить
вироком кацапського суду?
от же, яке кончене!
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02.08.2024 08:52 Ответить
Это как зеленский обменивал пленных боевиков на маргиналов и таксистов из донецка с мая 2019 по февраль 2022
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02.08.2024 09:09 Ответить
вмбори !!!!
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02.08.2024 09:56 Ответить
Байден аж помолодшав. От що значить, прийняти правильне рішення.
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02.08.2024 08:02 Ответить
Ну,судячи с першого фото йому тільки гірше.
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02.08.2024 08:41 Ответить
кацапи ще заручників на майбутні обміни наловлять. Це справа часу.
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02.08.2024 08:05 Ответить
спортсменка наркоманка, серйозна стаття?
журналіст терорист, серйозна стаття?
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02.08.2024 08:40 Ответить
ловити будуть всіх підряд, там і статті не треба, вигадають як Гершковичу. Головне щоб громадянство підходяще було, а ідіоти, які попруться до білорусії чи росії, ще будуть.
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02.08.2024 08:57 Ответить
однозначно- оркі почали торгуватись- тільки боюсь що у нашому випадку наш торговий куплений та замазаний
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02.08.2024 08:07 Ответить
Дивлюсь на Байдена і розумію, який він молодець, що пішов з другого терміну.
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02.08.2024 08:14 Ответить
Молодець, пішов. І на руку Трампу не підготувавши собі гідну заміну.
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02.08.2024 08:34 Ответить
Уилан, Гершкович, Курмашева. Оппозиционеры отправились в Германию. У половины из них оказалось немецкое гражданство.
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02.08.2024 08:17 Ответить
16 бесполезных ушлепков на ценную агентуру,ботокс в очередной раз развел лохов.
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02.08.2024 08:23 Ответить
в амерів та Європи трохи інші моральні налаштування
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02.08.2024 12:15 Ответить
Тепер мабуть американські виборці бігом поскачуть голосувати за дурновату Камалу.
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02.08.2024 08:34 Ответить
Є така загроза, дурноваті домогосподарки, ліваки та кольорові за неї. Але ж, є надія, що благорозумних більше
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02.08.2024 08:54 Ответить
Треба бути повним ідіотом щоб голосувати за масковського сексота.
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02.08.2024 12:28 Ответить
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02.08.2024 08:50 Ответить
москаля, який вбив чеченця, обміняли на американця

а про чеченців ніхто і не згадує
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02.08.2024 08:51 Ответить
русские своих террористов обменяли на западных политзаключенных...
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02.08.2024 09:22 Ответить
Поменять политических которых закрыли за правду и всего то, на ФСБ шных ценных шпионов. Да х,,,ло и тут развел запад.
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02.08.2024 10:43 Ответить
критерії цінності когось\чогось бувають різні
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02.08.2024 12:17 Ответить
скільки українців повернулося?
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02.08.2024 12:12 Ответить
 
 