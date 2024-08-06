В России арестован еще один эксчиновник Минобороны, его подозревают в получении взятки в большом размере
Российский военный суд арестовал бывшего начальника Вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика по делу о получении взятки в крупном размере.
Об этом пишет "Настоящее время" со ссылкой на Следственный комитет РФ, информирует Цензор.НЕТ.
По версии следователей, весной 2017 года гендиректор одной из коммерческих организаций передал Демчику взятку в размере 4 млн рублей ($46,6 тыс), чтобы получить госконтракты. В результате в 2017-2018 годах эта организация стала соисполнителем госконтрактов на поставку вещевого имущества для нужд российской оккупационной армии.
В целом российское Минобороны заключило с этой компанией 26 договоров более чем на 574 млн рублей.
Демчик занимал должность начальника Вещевого управления Минобороны РФ до апреля 2018 года. По данным СК, сейчас он является заместителем генерального директора "Текстильной торговой компании".
Ранее сообщалось, что в РФ задержали еще двух чиновников Минобороны, их подозревают в хищении бюджетных денег.
Напомним, что в конце мая в России арестовали начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он является заместителем начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова. Шамарина задержали на взятке.
Также ранее сообщалось, что заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки.
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У нас за такі "заслуги" навпаки людей підвищують, премії виписують. Або на заслужену пенсію відправляють під оплески депутатів ВР.
Буде красти інший, такий самий, тільки вірний фюреру...
А ці ган@они взяли і його арештували... Хто ж тепер буде пи@дити у рашистського війська?
1. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу - снят с должности;
2. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов - снят с должности;
3. Замминистра обороны Тимур Иванов (стройка) - арестован;
5. Замминистра обороны Татьяна Шевцова (финансовое обеспечение) - снята с должности;
6. Замминистра обороны генерал армии запаса Николай Панков (статс-секретарь) - снят с должности;
7. Замминистра обороны генерал армии Павел Попов (инновационные исследования) - снят с должности;
8. Бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков (материально-техническое обеспечение) - арестован;
10. Начальник главного управления связи генерал-лейтенант Вадим Шамарин - арестован;
11. Начальник управления департамента по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий - арестован;
12. Пресс-секретарь Минобороны Россияна Марковская - снята с должности;
13. Помощник Министра обороны генерал-лейтенант Александр Бураченок - снят с должности;
14. Генеральный директор Военно-строительной компании Андрей Белков - арестован
16. Генеральный директор «Военторга» Владимир Павлов - арестован;
17. Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов - арестован;
18. Заместитель начальника Главного управления инновационного развития генерал-майор Владимир Шестеров - арестован.
За своїми казнокрадами краще б слідували, а то прийняли закон, що коли корупціонера чи хабарника зловлено, то він відлистує якийсь процент на штраф і продовжує працювати на тій же посаді, беручи хабарі і так далі по кругу.