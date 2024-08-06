РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11683 посетителя онлайн
Новости
1 675 14

В России арестован еще один эксчиновник Минобороны, его подозревают в получении взятки в большом размере

У Росії арештували ще одного ексчиновника Міноборони, його підозрюють в отриманні хабаря у великому розмірі, - ЗМІ

Российский военный суд арестовал бывшего начальника Вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика по делу о получении взятки в крупном размере.

Об этом пишет "Настоящее время" со ссылкой на Следственный комитет РФ, информирует Цензор.НЕТ.

По версии следователей, весной 2017 года гендиректор одной из коммерческих организаций передал Демчику взятку в размере 4 млн рублей ($46,6 тыс), чтобы получить госконтракты. В результате в 2017-2018 годах эта организация стала соисполнителем госконтрактов на поставку вещевого имущества для нужд российской оккупационной армии.

В целом российское Минобороны заключило с этой компанией 26 договоров более чем на 574 млн рублей.

Демчик занимал должность начальника Вещевого управления Минобороны РФ до апреля 2018 года. По данным СК, сейчас он является заместителем генерального директора "Текстильной торговой компании".

Ранее сообщалось, что в РФ задержали еще двух чиновников Минобороны, их подозревают в хищении бюджетных денег.

Напомним, что в конце мая в России арестовали начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он является заместителем начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова. Шамарина задержали на взятке.

Также ранее сообщалось, что заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки.

Читайте также: В России арестовали экс-заместителя Шойгу Булгакова, подозревают в коррупции, - росСМИ

Автор: 

взятка (6151) задержание (6673) Минобороны рф (924)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Не важливо - головне , що арештовують ... А в Україні взагалі нікого з високопосадовців не насмілюються зачипати ...((
показать весь комментарий
06.08.2024 17:31
+3
Якісь кацапи дивні...
У нас за такі "заслуги" навпаки людей підвищують, премії виписують. Або на заслужену пенсію відправляють під оплески депутатів ВР.
показать весь комментарий
06.08.2024 17:08
+2
Що нам толку з тих руських корупціонерів? Зловили, затримали. Нащо ці російські прізвища тягти в наше інфополе, яке нам до них діло?

За своїми казнокрадами краще б слідували, а то прийняли закон, що коли корупціонера чи хабарника зловлено, то він відлистує якийсь процент на штраф і продовжує працювати на тій же посаді, беручи хабарі і так далі по кругу.
показать весь комментарий
06.08.2024 17:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якісь кацапи дивні...
У нас за такі "заслуги" навпаки людей підвищують, премії виписують. Або на заслужену пенсію відправляють під оплески депутатів ВР.
показать весь комментарий
06.08.2024 17:08 Ответить
Коли ж до вас дійде шо у підораші чиновників арештовують не за те що крадуть -там крадуть всі. Арештовують їх тільки коли вони потрапили в немилість до сцаря...
показать весь комментарий
06.08.2024 17:25 Ответить
Не важливо - головне , що арештовують ... А в Україні взагалі нікого з високопосадовців не насмілюються зачипати ...((
показать весь комментарий
06.08.2024 17:31 Ответить
Бгг. А яка різниця? Крім ссання в очі глубинному кацапу.

Буде красти інший, такий самий, тільки вірний фюреру...
показать весь комментарий
06.08.2024 17:47 Ответить
Ну молодці, чого тут сказати
показать весь комментарий
06.08.2024 17:10 Ответить
Чого ж "молодці"? пі@ар собі тихенько пи@див, хабарі брав за "рішалово" у пі@арському війську, тобто нормально підривав боєздатність @уйлостану.

А ці ган@они взяли і його арештували... Хто ж тепер буде пи@дити у рашистського війська?
показать весь комментарий
06.08.2024 17:25 Ответить
Мені якось ,як солов'ю,то пох..,то пох..!! Більш цікаво ,як себе почувають гниди з широкими ломпасами у ЗСУ !!))
показать весь комментарий
06.08.2024 17:16 Ответить
"Потери" МО РФ по состоянию на 05.08.2024:

1. Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу - снят с должности;

2. Первый замминистра обороны Руслан Цаликов - снят с должности;

3. Замминистра обороны Тимур Иванов (стройка) - арестован;
показать весь комментарий
06.08.2024 17:21 Ответить
Замминистра обороны генерал-полковник Юрий Садовенко (аппарат МО) - снят с должности;

5. Замминистра обороны Татьяна Шевцова (финансовое обеспечение) - снята с должности;

6. Замминистра обороны генерал армии запаса Николай Панков (статс-секретарь) - снят с должности;

7. Замминистра обороны генерал армии Павел Попов (инновационные исследования) - снят с должности;

8. Бывший замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков (материально-техническое обеспечение) - арестован;
показать весь комментарий
06.08.2024 17:25 Ответить
9. Начальник главного управления кадров генерал-лейтенант Юрий Кузнецов - арестован;

10. Начальник главного управления связи генерал-лейтенант Вадим Шамарин - арестован;

11. Начальник управления департамента по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий - арестован;

12. Пресс-секретарь Минобороны Россияна Марковская - снята с должности;

13. Помощник Министра обороны генерал-лейтенант Александр Бураченок - снят с должности;

14. Генеральный директор Военно-строительной компании Андрей Белков - арестован
показать весь комментарий
06.08.2024 17:27 Ответить
15. Директор Департамента имущественных отношений Михаил Сапунов - снят с должности;

16. Генеральный директор «Военторга» Владимир Павлов - арестован;

17. Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов - арестован;

18. Заместитель начальника Главного управления инновационного развития генерал-майор Владимир Шестеров - арестован.
показать весь комментарий
06.08.2024 17:28 Ответить
Сума сміхотворна...цікаво з якої нагоди зачищають...чи китайці вимагають звіту за їхні гроші
показать весь комментарий
06.08.2024 17:22 Ответить
алєнєвод нахєр - нові потоки
показать весь комментарий
06.08.2024 17:35 Ответить
Що нам толку з тих руських корупціонерів? Зловили, затримали. Нащо ці російські прізвища тягти в наше інфополе, яке нам до них діло?

За своїми казнокрадами краще б слідували, а то прийняли закон, що коли корупціонера чи хабарника зловлено, то він відлистує якийсь процент на штраф і продовжує працювати на тій же посаді, беручи хабарі і так далі по кругу.
показать весь комментарий
06.08.2024 17:30 Ответить
 
 