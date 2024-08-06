В России арестован еще один эксчиновник Минобороны, его подозревают в получении взятки в большом размере

Российский военный суд арестовал бывшего начальника Вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика по делу о получении взятки в крупном размере.

Об этом пишет "Настоящее время" со ссылкой на Следственный комитет РФ, информирует Цензор.НЕТ.

По версии следователей, весной 2017 года гендиректор одной из коммерческих организаций передал Демчику взятку в размере 4 млн рублей ($46,6 тыс), чтобы получить госконтракты. В результате в 2017-2018 годах эта организация стала соисполнителем госконтрактов на поставку вещевого имущества для нужд российской оккупационной армии.

В целом российское Минобороны заключило с этой компанией 26 договоров более чем на 574 млн рублей.

Демчик занимал должность начальника Вещевого управления Минобороны РФ до апреля 2018 года. По данным СК, сейчас он является заместителем генерального директора "Текстильной торговой компании".

Ранее сообщалось, что в РФ задержали еще двух чиновников Минобороны, их подозревают в хищении бюджетных денег.

Напомним, что в конце мая в России арестовали начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Он является заместителем начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова. Шамарина задержали на взятке.

Также ранее сообщалось, что заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки.

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