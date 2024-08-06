Последствия атаки РФ на Киевщину: обломки упали в двух районах области, повреждены фасады и окна многоэтажек, частных домов, предприятий и АЗС
Работы по ликвидации последствий атаки РФ на Киевскую область продолжаются. Сейчас падение обломков зафиксировано в двух районах области.
Как передает Цензор.НЕТ, о последствиях ночной атаки на Киевщину по состоянию на 18:00 рассказал глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.
В частности, сообщается, что в результате атаки падение обломков зафиксировано в двух районах Киевской области. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет.
По его данным, в одном из районов зафиксированы следующие повреждения:
- в четырех многоэтажных жилых домах выбиты окна;
- в частном доме повреждены фронтоны и выбиты окна. Также поврежден один легковой автомобиль;
- на двух АЗС выбиты окна и посечены фасады;
- в многоэтажном здании с офисными помещениями выбиты двери, окна, посечен фасад;
- на коммунальном предприятии взрывной волной повреждены окна;
- в одном из торговых центров и кафе выбиты окна;
- в складском помещении на территории гаражного кооператива выбиты окна и рамы;
- на четырех предприятиях также повреждены окна.
Кроме этого, взрывной волной поврежден дом лесника.
В другом районе обнаружены обломки вражеской цели на частном придомовом участке. Пострадавших и повреждений зданий нет.
Все оперативные службы продолжают работу по ликвидации последствий вражеской атаки.
Напомним, ночью враг атаковал Киевскую область с помощью ракет и ударных дронов, есть повреждения домов. Как сообщалось, накануне вечером в ряде областей объявляли воздушную тревогу. В Киеве раздавались взрывы.
По данным Воздушных сил, уничтожено 2 из 4 "Искандеров", две ракеты Х-59 и 15 из 16 "Шахедов".
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