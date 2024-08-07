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НАБУ открыло дело о завышении цен на покупку древесины для фортификаций на Харьковщине, ответственный за фортификации Харнам уволился из ОВА, - ХАЦ

НАБУ відкрило справу про завищення цін на купівлю деревини, Відповідальний за фортифікації Харнам звільнився з Харківської ОВА

По заявлению Антикоррупционного центра "Межа" Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство о возможном хищении бюджетных средств при закупках леса для фортификаций на Харьковщине.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что НАБУ открыло дело во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

витяг

Это произошло через несколько месяцев после того, как стало известно, что Харьковская областная военная администрация покупала древесину у фирм с признаками фиктивности, которые не платили налоги. За 2023-2024 годы было заключено контрактов на общую сумму более 300 миллионов гривен. По подсчетам ХАЦ, потери бюджета от реализации этой схемы могли достичь около 150 миллионов гривен.

Ранее об этом шла речь в расследовании главы Антикоррупционного центра "Межа" Мартины Богуславец. Тогда речь шла о том, что Харьковская областная военная администрация покупала древесину для фортификаций у фирм, которые были созданы в конце 2023 года. Все они связаны между собой, ранее никогда этим бизнесом не занимались. Четыре частные компании покупали древесину у лесхозов по всей Украине, а впоследствии перепродавали ХОВА по завышенным ценам. Больше "клиентов" на древесину у них не было.

После расследований в ХОВА перестали покупать древесину у фирм-посредников: уже почти два месяца подчиненные Олега Синегубова заключают договоры исключительно с государственными лесхозами. Последний договор на закупку древесины для фортификаций у частной фирмы Харьковская ОГА заключила 12 июня.

Сообщается, что когда стало известно об открытии уголовного производства, из Харьковской областной военной администрации уволился заместитель Синегубова, который отвечал за строительство в целом и фортификации. По официальной версии, Михаил Харнам "устал".

В комментарии "Суспільному" свое увольнение Харнам объяснил так:

"Это решение по собственному желанию. Никаких конфликтов ни с правоохранительными органами, как все уже начинают писать, ни с Олегом Синегубовым нет. Все очень хорошо, всем спасибо за сотрудничество, всему коллективу. Я уверен, что этот коллектив и дальше будет работать на благо государства".

Харьковский антикоррупционный центр отмечает, что после резонанса относительно качества фортификаций на Харьковщине и вероятных коррупционных признаков в этом деле в судебном реестре перестали публиковать любые постановления уголовных производств относительно завышения цен при закупке древесины.

Ранее глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец в колонке для "УП" писала, что департамент Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОГА заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с фирмами с признаками фиктивности. Всего пяти ООО заплатили 270 миллионов гривен.

Смотрите также: Шмыгаль осмотрел строительство фортификаций на Харьковщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

НАБУ (4218) Харьковщина (5577) древесина (13) фортификации (118)


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Топ комментарии
+13
Ви такого ще не бачили - 40 склавших зброю орків, складених в рядок. Курська область.

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07.08.2024 18:32
+13
Ну і? Звільнився. Хіба це звільняє від відповідальності? Головне щоб не звалив в Монако
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07.08.2024 18:38
+9
Ще +22
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07.08.2024 18:36
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Правила форума Совет форумчан
Ви такого ще не бачили - 40 склавших зброю орків, складених в рядок. Курська область.

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07.08.2024 18:32 Ответить
Ще +22
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07.08.2024 18:36 Ответить
по ходу наші "Пташки"

на території РФ
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07.08.2024 18:40 Ответить
Наші завалили кацольот у КурНР.

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07.08.2024 18:49 Ответить
Через шибеницю.
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07.08.2024 18:35 Ответить
Ну і? Звільнився. Хіба це звільняє від відповідальності? Головне щоб не звалив в Монако
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07.08.2024 18:38 Ответить
Буданов листа підпише, йому не вперше.
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07.08.2024 18:56 Ответить
звільнився, але у нього лист від Буданги є або три дитини, і вже давно у Відні юристів шукає
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07.08.2024 19:20 Ответить
відповідальний за фортифікації Харнам звільнився з ОВА Джерело:

Бляха, як могли кадра з прізвищем Хєрвам взяти служити в очістку?

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07.08.2024 18:38 Ответить
Харківський антикорупційний центр зазначає, що після резонансу щодо якості фортифікацій на Харківщині та імовірних корупційних ознак у цій справі у судовому реєстрі перестали публікувати будь-які ухвали кримінальних проваджень щодо завищення цін під час закупівлі деревини. Джерело:

Ось це головне у цій "новини".
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07.08.2024 18:39 Ответить
Цензура на рівні КНДР. дограються хлопчики з опи
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07.08.2024 19:21 Ответить
Цензура під час війни - це нормально. Але це не цензура. Це брехня та корупція, які вбивають нашу країну.
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07.08.2024 20:21 Ответить
Не дограються, автозаки є, водомети також, силовики заброньовані, а наріду втирають казки про наступ на москву.
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07.08.2024 21:36 Ответить
Це чудово, якщо відповідає дійсності!
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07.08.2024 18:41 Ответить
Харнам став на лижи.
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07.08.2024 18:41 Ответить
Змінив призвище на Хервам!
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07.08.2024 19:05 Ответить
Одні на сітці для стіни гроші помили. Інші на деревині для фортифікацій. Нічого не змінюється.
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07.08.2024 18:43 Ответить
так Зе приїздив-казав що все добре!!

Враг нє прайдьот!!
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07.08.2024 18:43 Ответить
Для таких "врах" - то НАБУ і журналісти, а не кацапи.
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07.08.2024 19:18 Ответить
Харківський антикорупційний центр

що це, за хєрня? шабунє підпорядковуються? тобто єрмачінє?

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07.08.2024 18:47 Ответить
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07.08.2024 18:47 Ответить
Всего там скиздили 20 млрд. грн. По 270 млн. грн. дело открыли. По новому говнозакону зебильё официально откупится частью от 270 млн. Где остальные почти 20 млрд.???
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07.08.2024 18:49 Ответить
"Ґдє, ґдє... В Караґандє!"
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07.08.2024 18:53 Ответить
У "розенблатів", звісно.
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07.08.2024 18:57 Ответить
- Хер нам єсть?

- Хєр вам нєт, звільнілся...

- Ну, на "нєт" і суда нєт...

"відповідальний за фортифікації Харнам звільнився..." Джерело: https://censor.net/ua/n3503580
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07.08.2024 18:51 Ответить
Продавці повітря...ознаки шахрайства, але...гроші на адвокатів там точно є, тому тема , ймовірно, безперспективна.
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07.08.2024 18:52 Ответить
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07.08.2024 19:01 Ответить
Обрало б депутатами від слуг народа.
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07.08.2024 19:20 Ответить
наше быдло интересует только липецкая фабрика пороха))))) который наживается на крови)))))
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07.08.2024 20:04 Ответить
Ця інфа-увод в сторону від кур,атора, яким є Кірюша Тимошенко. Ну хіба так просто підлеглі Сінєгубова оформляли грубу цифру на *достойніков* з Камянська. До того ж НАБУ порушило справу тільки по ухвалі суду. Як свідчить практика, КС після ухвал суду заходять в мертвий кут. Для детективів НАБУ це елітна ліга, і Кривонос їх туди не допустить, з Чернишовим вийшло випадково і загасло полум'я.
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07.08.2024 19:03 Ответить
Жму руку - цілую -- Харнам
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07.08.2024 19:07 Ответить
В м.Миколаєві відкат в декілька раз був більший і нічого ,
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07.08.2024 19:12 Ответить
Може я чогось не розумію,але: ліс у нас Державний(народний) армія також Державна(народна),невже не можна зробити якийсь взаємозалік і оминути цю кодлу пузатих держслужбовців злодіїв...
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07.08.2024 19:46 Ответить
ты проспал, лес у нас уже зеленского-болоховца под названием "Леси України"))))) мы уже никто
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07.08.2024 20:01 Ответить
Пиндив, пиндив, потім втомився ііііі... Звільнився... Ньєхіло так чувак живе...
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07.08.2024 20:01 Ответить
Дайте вгадаю не читаючи... Вже втік за кордон чи ще готується?
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07.08.2024 22:03 Ответить
І що далі??? Крав гроші під час війни, накрав, а потім звільнився! А хлопці через такого покидька гинуть, бойових командирів звільняють... Де закон про розстріл причетних до розкрадань під час воєнного стану??? Воєнний стан в державі щоразу продовжується!
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08.08.2024 07:39 Ответить
 
 