НАБУ открыло дело о завышении цен на покупку древесины для фортификаций на Харьковщине, ответственный за фортификации Харнам уволился из ОВА, - ХАЦ

По заявлению Антикоррупционного центра "Межа" Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производство о возможном хищении бюджетных средств при закупках леса для фортификаций на Харьковщине.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что НАБУ открыло дело во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Это произошло через несколько месяцев после того, как стало известно, что Харьковская областная военная администрация покупала древесину у фирм с признаками фиктивности, которые не платили налоги. За 2023-2024 годы было заключено контрактов на общую сумму более 300 миллионов гривен. По подсчетам ХАЦ, потери бюджета от реализации этой схемы могли достичь около 150 миллионов гривен.

Ранее об этом шла речь в расследовании главы Антикоррупционного центра "Межа" Мартины Богуславец. Тогда речь шла о том, что Харьковская областная военная администрация покупала древесину для фортификаций у фирм, которые были созданы в конце 2023 года. Все они связаны между собой, ранее никогда этим бизнесом не занимались. Четыре частные компании покупали древесину у лесхозов по всей Украине, а впоследствии перепродавали ХОВА по завышенным ценам. Больше "клиентов" на древесину у них не было.

После расследований в ХОВА перестали покупать древесину у фирм-посредников: уже почти два месяца подчиненные Олега Синегубова заключают договоры исключительно с государственными лесхозами. Последний договор на закупку древесины для фортификаций у частной фирмы Харьковская ОГА заключила 12 июня.

Сообщается, что когда стало известно об открытии уголовного производства, из Харьковской областной военной администрации уволился заместитель Синегубова, который отвечал за строительство в целом и фортификации. По официальной версии, Михаил Харнам "устал".

В комментарии "Суспільному" свое увольнение Харнам объяснил так:

"Это решение по собственному желанию. Никаких конфликтов ни с правоохранительными органами, как все уже начинают писать, ни с Олегом Синегубовым нет. Все очень хорошо, всем спасибо за сотрудничество, всему коллективу. Я уверен, что этот коллектив и дальше будет работать на благо государства".

Харьковский антикоррупционный центр отмечает, что после резонанса относительно качества фортификаций на Харьковщине и вероятных коррупционных признаков в этом деле в судебном реестре перестали публиковать любые постановления уголовных производств относительно завышения цен при закупке древесины.

Ранее глава Антикоррупционного центра "Межа" Мартына Богуславец в колонке для "УП" писала, что департамент Жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и топливно-энергетического комплекса Харьковской ОГА заключал прямые договоры на поставку древесины для укреплений с фирмами с признаками фиктивности. Всего пяти ООО заплатили 270 миллионов гривен.

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