УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10997 відвідувачів онлайн
Новини
21 584 37

НАБУ відкрило справу про завищення цін на купівлю деревини для фортифікацій на Харківщині, відповідальний за фортифікації Харнам звільнився з ОВА, - ХАЦ

НАБУ відкрило справу про завищення цін на купівлю деревини, Відповідальний за фортифікації Харнам звільнився з Харківської ОВА

За заявою Антикорупційного центру "Межа" Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження про можливе розкрадання бюджетних коштів під час закупівель лісу для фортифікацій на Харківщині.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що НАБУ відкрило справу на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

витяг

Це сталося через кілька місяців після того, як стало відомо, що Харківська обласна військова адміністрація купувала деревину у фірм з ознаками фіктивності, які не сплачували податки. За 2023-2024 роки було укладено контрактів на загальну суму понад 300 мільйонів гривень. За підрахунками ХАЦ, втрати бюджету від реалізації цієї схеми могли сягнути близько 150-ти мільйонів гривень.

Раніше про це йшлося у розслідуванні голови Антикорупційного центру "Межа" Мартини Богуславець. Тоді йшлося про те, що Харківська обласна військова адміністрація купувала деревину для фортифікацій у фірм, які були створені наприкінці 2023 року. Усі вони пов’язані між собою, раніше ніколи цим бізнесом не займалися. Чотири приватні компанії купляли деревину у лісгоспів по всій Україні, а згодом перепродавали ХОВА за завищеними цінами. Більше "клієнтів" на деревину у них не було.

Після розслідувань у ХОВА перестали купувати деревину у фірм-посередників: уже майже два місяці підлеглі Олега Синєгубова укладають договори виключно з державними лісгоспами. Останній договір на закупівлю деревини для фортифікацій у приватної фірми Харківська ОВА уклала 12 червня.

Повідомляється, що коли стало відомо про відкриття кримінального провадження, із Харківської обласної військової адміністрації звільнився заступник Синєгубова, який відповідав за будівництво загалом та фортифікації. За офіційною версією, Михайло Харнам "втомився".

У коментарі "Суспільному" своє звільнення Харнам пояснив так:

"Це рішення за власним бажанням. Ніяких конфліктів ні з правоохоронними органами, як усі вже починають писати, ні з Олегом Синєгубовим немає. Все дуже добре, усім дякую за співпрацю, усьому колективу. Я впевнений, що цей колектив і далі працюватиме на благо держави".

Харківський антикорупційний центр зазначає, що після резонансу щодо якості фортифікацій на Харківщині та імовірних корупційних ознак у цій справі у судовому реєстрі перестали публікувати будь-які ухвали кримінальних проваджень щодо завищення цін під час закупівлі деревини.

Раніше голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець у колонці для "УП" писала, що департамент Житлово-комунального господарства (ЖКГ) та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами з ознаками фіктивності. Загалом п’ятьом ТОВкам заплатили 270 мільйонів гривень.

Читайте також: Шмигаль доручив Міноборони поінформувати Кабмін про фінансування фортифікаційних споруд

Автор: 

НАБУ (5068) Харківщина (6054) деревина (56) фортифікації (144)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Ви такого ще не бачили - 40 склавших зброю орків, складених в рядок. Курська область.

показати весь коментар
07.08.2024 18:32
+13
Ну і? Звільнився. Хіба це звільняє від відповідальності? Головне щоб не звалив в Монако
показати весь коментар
07.08.2024 18:38
+9
Ще +22
показати весь коментар
07.08.2024 18:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ви такого ще не бачили - 40 склавших зброю орків, складених в рядок. Курська область.

показати весь коментар
07.08.2024 18:32 Відповісти
Ще +22
показати весь коментар
07.08.2024 18:36 Відповісти
по ходу наші "Пташки"

на території РФ
показати весь коментар
07.08.2024 18:40 Відповісти
Наші завалили кацольот у КурНР.

показати весь коментар
07.08.2024 18:49 Відповісти
Через шибеницю.
показати весь коментар
07.08.2024 18:35 Відповісти
Ну і? Звільнився. Хіба це звільняє від відповідальності? Головне щоб не звалив в Монако
показати весь коментар
07.08.2024 18:38 Відповісти
Буданов листа підпише, йому не вперше.
показати весь коментар
07.08.2024 18:56 Відповісти
звільнився, але у нього лист від Буданги є або три дитини, і вже давно у Відні юристів шукає
показати весь коментар
07.08.2024 19:20 Відповісти
відповідальний за фортифікації Харнам звільнився з ОВА Джерело:

Бляха, як могли кадра з прізвищем Хєрвам взяти служити в очістку?

показати весь коментар
07.08.2024 18:38 Відповісти
Харківський антикорупційний центр зазначає, що після резонансу щодо якості фортифікацій на Харківщині та імовірних корупційних ознак у цій справі у судовому реєстрі перестали публікувати будь-які ухвали кримінальних проваджень щодо завищення цін під час закупівлі деревини. Джерело:

Ось це головне у цій "новини".
показати весь коментар
07.08.2024 18:39 Відповісти
Цензура на рівні КНДР. дограються хлопчики з опи
показати весь коментар
07.08.2024 19:21 Відповісти
Цензура під час війни - це нормально. Але це не цензура. Це брехня та корупція, які вбивають нашу країну.
показати весь коментар
07.08.2024 20:21 Відповісти
Не дограються, автозаки є, водомети також, силовики заброньовані, а наріду втирають казки про наступ на москву.
показати весь коментар
07.08.2024 21:36 Відповісти
Це чудово, якщо відповідає дійсності!
показати весь коментар
07.08.2024 18:41 Відповісти
Харнам став на лижи.
показати весь коментар
07.08.2024 18:41 Відповісти
Змінив призвище на Хервам!
показати весь коментар
07.08.2024 19:05 Відповісти
Одні на сітці для стіни гроші помили. Інші на деревині для фортифікацій. Нічого не змінюється.
показати весь коментар
07.08.2024 18:43 Відповісти
так Зе приїздив-казав що все добре!!

Враг нє прайдьот!!
показати весь коментар
07.08.2024 18:43 Відповісти
Для таких "врах" - то НАБУ і журналісти, а не кацапи.
показати весь коментар
07.08.2024 19:18 Відповісти
Харківський антикорупційний центр

що це, за хєрня? шабунє підпорядковуються? тобто єрмачінє?

показати весь коментар
07.08.2024 18:47 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2024 18:47 Відповісти
Всего там скиздили 20 млрд. грн. По 270 млн. грн. дело открыли. По новому говнозакону зебильё официально откупится частью от 270 млн. Где остальные почти 20 млрд.???
показати весь коментар
07.08.2024 18:49 Відповісти
"Ґдє, ґдє... В Караґандє!"
показати весь коментар
07.08.2024 18:53 Відповісти
У "розенблатів", звісно.
показати весь коментар
07.08.2024 18:57 Відповісти
- Хер нам єсть?

- Хєр вам нєт, звільнілся...

- Ну, на "нєт" і суда нєт...

"відповідальний за фортифікації Харнам звільнився..." Джерело: https://censor.net/ua/n3503580
показати весь коментар
07.08.2024 18:51 Відповісти
Продавці повітря...ознаки шахрайства, але...гроші на адвокатів там точно є, тому тема , ймовірно, безперспективна.
показати весь коментар
07.08.2024 18:52 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2024 19:01 Відповісти
Обрало б депутатами від слуг народа.
показати весь коментар
07.08.2024 19:20 Відповісти
наше быдло интересует только липецкая фабрика пороха))))) который наживается на крови)))))
показати весь коментар
07.08.2024 20:04 Відповісти
Ця інфа-увод в сторону від кур,атора, яким є Кірюша Тимошенко. Ну хіба так просто підлеглі Сінєгубова оформляли грубу цифру на *достойніков* з Камянська. До того ж НАБУ порушило справу тільки по ухвалі суду. Як свідчить практика, КС після ухвал суду заходять в мертвий кут. Для детективів НАБУ це елітна ліга, і Кривонос їх туди не допустить, з Чернишовим вийшло випадково і загасло полум'я.
показати весь коментар
07.08.2024 19:03 Відповісти
Жму руку - цілую -- Харнам
показати весь коментар
07.08.2024 19:07 Відповісти
В м.Миколаєві відкат в декілька раз був більший і нічого ,
показати весь коментар
07.08.2024 19:12 Відповісти
Може я чогось не розумію,але: ліс у нас Державний(народний) армія також Державна(народна),невже не можна зробити якийсь взаємозалік і оминути цю кодлу пузатих держслужбовців злодіїв...
показати весь коментар
07.08.2024 19:46 Відповісти
ты проспал, лес у нас уже зеленского-болоховца под названием "Леси України"))))) мы уже никто
показати весь коментар
07.08.2024 20:01 Відповісти
Пиндив, пиндив, потім втомився ііііі... Звільнився... Ньєхіло так чувак живе...
показати весь коментар
07.08.2024 20:01 Відповісти
Дайте вгадаю не читаючи... Вже втік за кордон чи ще готується?
показати весь коментар
07.08.2024 22:03 Відповісти
І що далі??? Крав гроші під час війни, накрав, а потім звільнився! А хлопці через такого покидька гинуть, бойових командирів звільняють... Де закон про розстріл причетних до розкрадань під час воєнного стану??? Воєнний стан в державі щоразу продовжується!
показати весь коментар
08.08.2024 07:39 Відповісти
 
 