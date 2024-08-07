НАБУ відкрило справу про завищення цін на купівлю деревини для фортифікацій на Харківщині, відповідальний за фортифікації Харнам звільнився з ОВА, - ХАЦ

За заявою Антикорупційного центру "Межа" Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження про можливе розкрадання бюджетних коштів під час закупівель лісу для фортифікацій на Харківщині.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що НАБУ відкрило справу на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Це сталося через кілька місяців після того, як стало відомо, що Харківська обласна військова адміністрація купувала деревину у фірм з ознаками фіктивності, які не сплачували податки. За 2023-2024 роки було укладено контрактів на загальну суму понад 300 мільйонів гривень. За підрахунками ХАЦ, втрати бюджету від реалізації цієї схеми могли сягнути близько 150-ти мільйонів гривень.

Раніше про це йшлося у розслідуванні голови Антикорупційного центру "Межа" Мартини Богуславець. Тоді йшлося про те, що Харківська обласна військова адміністрація купувала деревину для фортифікацій у фірм, які були створені наприкінці 2023 року. Усі вони пов’язані між собою, раніше ніколи цим бізнесом не займалися. Чотири приватні компанії купляли деревину у лісгоспів по всій Україні, а згодом перепродавали ХОВА за завищеними цінами. Більше "клієнтів" на деревину у них не було.

Після розслідувань у ХОВА перестали купувати деревину у фірм-посередників: уже майже два місяці підлеглі Олега Синєгубова укладають договори виключно з державними лісгоспами. Останній договір на закупівлю деревини для фортифікацій у приватної фірми Харківська ОВА уклала 12 червня.

Повідомляється, що коли стало відомо про відкриття кримінального провадження, із Харківської обласної військової адміністрації звільнився заступник Синєгубова, який відповідав за будівництво загалом та фортифікації. За офіційною версією, Михайло Харнам "втомився".

У коментарі "Суспільному" своє звільнення Харнам пояснив так:

"Це рішення за власним бажанням. Ніяких конфліктів ні з правоохоронними органами, як усі вже починають писати, ні з Олегом Синєгубовим немає. Все дуже добре, усім дякую за співпрацю, усьому колективу. Я впевнений, що цей колектив і далі працюватиме на благо держави".

Харківський антикорупційний центр зазначає, що після резонансу щодо якості фортифікацій на Харківщині та імовірних корупційних ознак у цій справі у судовому реєстрі перестали публікувати будь-які ухвали кримінальних проваджень щодо завищення цін під час закупівлі деревини.

Раніше голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець у колонці для "УП" писала, що департамент Житлово-комунального господарства (ЖКГ) та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами з ознаками фіктивності. Загалом п’ятьом ТОВкам заплатили 270 мільйонів гривень.

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