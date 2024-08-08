За сутки на фронте 96 боестолкновений, треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки в целом зафиксировано 96 боевых столкновений. Активнее всего враг и в дальнейшем действует на Покровском направлении, где состоялась почти треть его наступательных действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, за вчера, 7 августа, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 69 авиаударов, сбросив 110 КАБ. Кроме этого, совершил более 5200 обстрелов, из них 114 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов Павловка, Беловоды, Кияница, Журавка, Юнаковка, Мануховка, Могрица, Угроиды, Часов Яр, Торецк, Нью-Йорк, Курдюмовка, Воздвиженка, Александрополь, Гродовка, Новогродовка, Константиновка, Урожайное, Новодонецкое, Пятихатки, Новоандреевка и Лобково.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении количество атак за сутки возросло до трех. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении состоялось пять попыток россиян продвинуться вблизи Петропавловки, Колесниковки и в сторону Новоосинового.

Ситуация на востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз неподалеку Новосергиевки, Макеевки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз - все свои усилия сосредоточили вблизи Часова Яра. Там же нанесли два авиаудара НАРами.

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На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Северного, Нью-Йорка, Железного и Торецка. По Торецку и прилегающим к нему территориям российский агрессор нанес 19 авиаударов - сбросил более трех десятков управляемых бомб.

На Покровском направлении наши защитники отбили 28 штурмовых действий в районах десяти различных населенных пунктов. Воздвиженка, Желанное, Карловка и Гродовка - основные направления сосредоточения усилий оккупантов. При поддержке авиации, россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак возле Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки.

На Времевском направлении российские войска совершили две попытки продвижения со стороны Владимировки.

Обстановка на юге и севере

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Работино.

На Приднепровском направлении все четыре атаки захватчиков не имели успеха.

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На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наносит авиаудары.

Удары по врагу

Наши воины активными действиями и в дальнейшем истощают боевой потенциал врага на линии боевого соприкосновения и в тылу.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ врага, а также поразили два средства ПВО, семь средств РВиА и два склада с боеприпасами оккупантов.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1140 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, девять боевых бронированных машин, 36 артиллерийских систем, четыре РСЗО, четыре средства ПВО, один самолет, 81 БпЛА оперативно-тактического уровня, три ракеты, 59 автомобилей и восемь единиц специальной техники врага. Также, подтверждена потеря оккупантами в предыдущие дни одного вертолета.

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