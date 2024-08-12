На Покровском направлении оккупанты штурмуют позиции ВСУ в районе 9 населенных пунктов, - Генштаб

С начала суток по состоянию на 16:00 на фронте произошло 80 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Обстрелы на севере

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают страдать приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. От огня вражеской артиллерии и минометов сегодня пострадали районы населенных пунктов Малая Слободка, Покровка, Угроиды, Бояро-Лежачие, Блешня. К тому же, россияне нанесли 16 авиаударов, в частности, по Запселью, Могрице, Вакаловщине, Глухову, Ольшанке, Сенному, Большой Рыбице, Партизанскому, Юнаковке и Локне.

Боевые действия на Харьковщине

По уточненной информации, на Харьковском направлении противник совершил три атаки возле Тихого и Волчанска, где до сих пор продолжается один бой.

На Купянском направлении произошло шесть боестолкновений, в частности, в районах Берестового, Стельмаховки, Глушковки и Новоосинового. Четыре из них завершены, два - еще продолжаются.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении враг 17 раз штурмовал позиции наших защитников неподалеку Макеевки, Невского, Тернов и Торского. Силы обороны остановили все атаки россиян.

На Сиверском направлении в течение дня шли три боя. Захватническая армия наступала в сторону Верхнекаменского и Спирного, где потерпела поражение.

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На Краматорском направлении произошло пять боестолкновений неподалеку от Часового Яра и Богдановки. Два боя завершены, еще три - продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до восьми - наступали возле Зализного и Торецка. Половина атак отбита, еще четыре - продолжаются. Кроме этого, захватчики нанесли 12 авиаударов, сбросив 22 КАБа по районам Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении россияне осуществили штурмовые действия в районах населенных пунктов Калиновое, Сухая Балка, Елизаветовка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Гродовка, Николаевка, Желанное и Скучное. Украинские защитники сдерживают натиск войск рф и отбили 19 атак из 25 начатых врагом. Потери противника на этом направлении уточняются. Также враг ударил НАРами по Александрополю.

На Кураховском направлении захватчики пять раз безуспешно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

Боевые действия на юге

На Времевском направлении противник также пять раз штурмовал наши позиции возле Водяного, Константиновки и Угледара. Три атаки отбиты, две - продолжаются. Ситуация под контролем наших войск.

Кроме этого, привлекая авиацию, враг ударил тремя КАБами в район Водяного и запустил несколько НАРов по Новодонецку.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, трижды атакуя оборонительные рубежи ВСУ на левобережье Днепра.

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На других направлениях фронта - без особых изменений.