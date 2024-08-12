На Покровському напрямку окупанти штурмують позиції ЗСУ в районі 9 населених пунктів, - Генштаб

Від початку доби станом на 16:00 на фронті відбулося 80 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Обстріли на півночі

Від цинічних обстрілів із території РФ і далі потерпають прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Від вогню ворожої артилерії та мінометів сьогодні постраждали райони населених пунктів Мала Слобідка, Покровка, Угроїди, Бояро-Лежачі, Блешня. До того ж, росіяни завдали 16 авіаударів, зокрема, по Запсіллю, Могриці, Вакалівщині, Глухову, Вільшанці, Сінному, Великій Рибиці, Партизанському, Юнаківці та Локні.

Бойові дії на Харківщині

За уточненою інформацією, на Харківському напрямку противник здійснив три атаки біля Тихого та Вовчанська, де досі триває один бій.

На Куп’янському напрямку відбулося шість боєзіткнень, зокрема, в районах Берестового, Стельмахівки, Глушківки та Новоосинового. Чотири з яких завершено, два - ще продовжуються.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку ворог 17 разів штурмував позиції наших захисників неподалік Макіївки, Невського, Тернів та Торського. Сили оборони зупинили усі атаки росіян.

На Сіверському напрямку впродовж дня точилися три бої. Загарбницька армія наступала у бік Верхньокам’янського та Спірного, де зазнала поразки.

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На Краматорському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень неподалік Часового Яру та Богданівки. Два бої завершено, ще три - продовжуються.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до восьми - наступали біля Залізного та Торецька. Половину атак відбито, ще чотири - тривають. Крім цього, загарбники завдали 12 авіаударів, скинувши 22 КАБи по районах Неліпівки та Торецька.

На Покровському напрямку росіяни здійснили штурмові дії у районах населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне та Скучне. Українські захисники стримують натиск військ рф та відбили 19 атак з 25 розпочатих ворогом. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються. Також ворог вдарив НАРами по Олександрополю.

На Курахівському напрямку загарбники п’ять разів безуспішно атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

Бойові дії на півдні

На Времівському напрямку противник також п’ять разів штурмував наші позиції біля Водяного, Костянтинівки та Вугледару. Три атаки відбито, дві - продовжуються. Ситуація під контролем наших військ.

Крім цього, залучивши авіацію, ворог вдарив трьома КАБами у район Водяного й запустив декілька НАРів по Новодонецьку.

На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки, тричі атакуючи оборонні рубежі ЗСУ на лівобережжі Дніпра.

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На інших напрямках фронту - без особливих змін.