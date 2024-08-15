С начала суток произошло 68 боевых столкновений, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях, - Генштаб ВСУ

С начала суток по состоянию на 16:00 на фронте произошло 68 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

От огня вражеской артиллерии и минометов сегодня пострадали районы населенных пунктов Мануховка и Порозок. Также россияне нанесли семь авиаударов, сбросив 13 КАБов, по районам Победы, Михайловского, Константиновки и Кондратовки.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло пять боестолкновений вблизи Липцев, Старицы и Волчанска. Два боя завершены, еще три - продолжаются.

На Купянском направлении враг проводил пять наступательных действий в сторону Глушковки, Андреевки, Кругляковки, Стельмаховки и Берестового. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении противник штурмовал позиции наших защитников неподалеку Макеевки и Невского. Силы обороны остановили все четыре атаки россиян.

На Сиверском направлении в течение дня шли шесть боев. Оккупационная армия наступала в сторону Спирного, Переездного, Верхнекаменского, где сейчас идет бой.

Читайте также: За сутки на фронте 165 боестолкновений. Почти треть из них на Покровском направлении - Генштаб

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения неподалеку от Часова Яра, в результате которых россияне потерпели поражение.

На Торецком направлении оккупанты увеличили количество атак до 10 - наступали возле Зализного, Нью-Йорка и Торецка. Восемь атак отбиты, еще две - продолжаются. Кроме этого, захватчики нанесли четыре авиаудара по Дружбе и Торецку.

На Покровском направлении россияне совершили 23 штурмовые действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка и Скучное. Украинские защитники сдерживают натиск войск рф и отбили 15 атак, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики семь раз безрезультатно атаковали вблизи Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

На Времевском направлении противник три раза штурмовал наши позиции в районах Никольского и Ривнополья. Успеха не имел. Кроме этого, привлекая авиацию, враг выпустил НАРы по Новодонецкому.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении произошло боестолкновение возле Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение дважды атакуя оборонительные рубежи украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны – около 595 620 человек (+1220 за сутки), 8 484 танка, 16 868 артсистем, 16 426 боевых бронированных машин

На других направлениях фронта - без особых изменений.