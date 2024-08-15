Від початку доби відбулося 68 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Торецькому напрямках, - Генштаб ЗСУ

Від початку доби станом на 16:00 на фронті відбулося 68 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів сьогодні постраждали райони населених пунктів Манухівка та Порозок. До того ж росіяни завдали сім авіаударів, скинувши 13 КАБів, по районах Перемоги, Михайлівського, Костянтинівки та Кіндратівки.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Липців, Стариці та Вовчанська. Два бої завершено, ще три - тривають.

На Куп’янському напрямку ворог проводив п’ять наступальних дій у бік Глушківки, Андріївки, Кругляківки, Стельмахівки та Берестового. На цей час продовжуються три боєзіткнення.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку противник штурмував позиції наших захисників неподалік Макіївки та Невського. Сили оборони зупинили усі чотири атаки росіян.

На Сіверському напрямку впродовж дня точилися шість боїв. Окупаційна армія наступала у бік Спірного, Переїзного, Верхньокам’янського, де наразі триває один бій.

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На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення неподалік Часового Яру, у результаті яких росіяни зазнали поразки.

На Торецькому напрямку окупанти збільшили кількість атак до 10 - наступали біля Залізного, Нью-Йорка та Торецька. Вісім атак відбито, ще дві - тривають. Крім цього, загарбники завдали чотири авіаудари по Дружбі та Торецьку.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 23 штурмові дії у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка та Скучне. Українські захисники стримують натиск військ рф та відбили 15 атак, вісім боєзіткнень досі продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському напрямку загарбники сім разів безрезультатно атакували поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки.

На Времівському напрямку противник три рази штурмував наші позиції у районах Микільського та Рівнопілля. Успіху не мав. Крім цього, залучивши авіацію, ворог випустив НАРи по Новодонецькому.

Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку відбулося боєзіткнення біля Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки двічі атакуючи оборонні рубежі українців.

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На інших напрямках фронту - без особливих змін.