РФ перебросили на Курщину тысячи военных с оккупированных территорий Украины, - CNN

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявили двое американский военных чиновников.

Сейчас в США работают над тем, чтобы точно определить, сколько войск перебрасывает РФ. Источники заявили, что Россия перебросила на Курщину несколько бригад численностью не менее 1000 военнослужащих каждая.

"Для нас очевидно, что Путин и российские военные перебрасывают некоторые ресурсы, некоторые подразделения в Курскую область, чтобы противодействовать тому, что делают украинцы", - рассказал спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Два других источника заявили, что РФ, вероятно, пока не перебрасывает более крупные и лучше подготовленные подразделения из Украины в Курскую область. Вместо этого РФ, вероятно, усиливает оборону Курской области за счет необученных призывников, которые приезжают из других регионов России.

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"Мы еще не видели значительного перемещения, и мы не можем сказать, потому ли это, что они только начинают перебрасывать войска, или потому, что у них просто нет сил для передислокации", - рассказал собеседник.

В дополнение к войскам, переброшенным из Украины, РФ также отправила личный состав из Ленинградского военного округа и Калининграда, добавил американских военный чиновник.

Некоторые чиновники также выразили обеспокоенность, что Украина, которая отправила часть своих самых опытных сил в Курскую область, вероятно, создала слабые места на собственном фронте, которые Россия может использовать для завоевания больших территорий внутри Украины.

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