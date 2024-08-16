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Новости Война
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РФ перебросили на Курщину тысячи военных с оккупированных территорий Украины, - CNN

На Курщину РФ перекинула тисячі військових із України

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявили двое американский военных чиновников.

Сейчас в США работают над тем, чтобы точно определить, сколько войск перебрасывает РФ. Источники заявили, что Россия перебросила на Курщину несколько бригад численностью не менее 1000 военнослужащих каждая.

"Для нас очевидно, что Путин и российские военные перебрасывают некоторые ресурсы, некоторые подразделения в Курскую область, чтобы противодействовать тому, что делают украинцы", - рассказал спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Два других источника заявили, что РФ, вероятно, пока не перебрасывает более крупные и лучше подготовленные подразделения из Украины в Курскую область. Вместо этого РФ, вероятно, усиливает оборону Курской области за счет необученных призывников, которые приезжают из других регионов России.

Также читайте: Наступление ВСУ вышло за пределы Курской области, боевые действия распространились на территорию Белгородской, - Washington Post

"Мы еще не видели значительного перемещения, и мы не можем сказать, потому ли это, что они только начинают перебрасывать войска, или потому, что у них просто нет сил для передислокации", - рассказал собеседник.

В дополнение к войскам, переброшенным из Украины, РФ также отправила личный состав из Ленинградского военного округа и Калининграда, добавил американских военный чиновник.

Некоторые чиновники также выразили обеспокоенность, что Украина, которая отправила часть своих самых опытных сил в Курскую область, вероятно, создала слабые места на собственном фронте, которые Россия может использовать для завоевания больших территорий внутри Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начало Курской операции: разминирование, прорыв границы, уничтожение оборонительных рубежей противника. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19101) россия (95402) боевые действия (3959) Курск (1083)


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Топ комментарии
+17
1. там вже, по факту, немає сіл - усе розбомблено кабами, артою, мінометами ...
2. значно краще потроху втрачати "села" вимотуючи, утилізукючи, живу силу каців, ніж втрачати масово наших бійців ...
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16.08.2024 09:44
+16
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16.08.2024 09:31
+11
Поки не буде вирішена проблема з КАБами, навіть резерви нічого не змінять...
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16.08.2024 09:48
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1. там вже, по факту, немає сіл - усе розбомблено кабами, артою, мінометами ...
2. значно краще потроху втрачати "села" вимотуючи, утилізукючи, живу силу каців, ніж втрачати масово наших бійців ...
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16.08.2024 09:44 Ответить
Поки не буде вирішена проблема з КАБами, навіть резерви нічого не змінять...
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16.08.2024 09:48 Ответить
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16.08.2024 09:31 Ответить
"Двоє інших джерел заявили, що РФ, ймовірно, поки не перекидає більші і краще підготовлені підрозділи з України до Курської області. Замість цього РФ, ймовірно, посилює оборону Курської області за рахунок ненавчених призовників, які приїжджають з інших регіонів Росії.

"Ми ще не бачили значного переміщення, і ми не можемо сказати, чи це тому, що вони тільки починають перекидати війська, чи тому, що у них просто немає сил для передислокації", - розповів співрозмовник."

Джерело:
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16.08.2024 09:35 Ответить
Якби каZапи дійсно перекидали багато свого м'яса з України під Курськ, у нас би не було такого.

"Війська росії - за 10 кілометрів від околиць Покровська. Влада закликає жителів виїжджати: «Краще не стане»."

Про це https://t.me/pokrovskonline/29901 йдеться у відеозверненні очільника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка 15 серпня.

Він визнав, що «ситуація тільки погіршується» і «кращою не стане».
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16.08.2024 09:37 Ответить
Ще одна російська колона розбита в Курській області
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16.08.2024 09:38 Ответить
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16.08.2024 09:39 Ответить
Колона з 5 машин бл. Не перетворюйтесь на кацапських пропагандонів або шашличе г+г з марафоном.
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16.08.2024 09:52 Ответить
Колона була ? (5 машин) . Її розбомбили ?
Так що у вас знову не так ?
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16.08.2024 10:11 Ответить
Що не так? Подивись відео як скидають на купу тіла наших військових, тоді може зрозумієш що там йде не так. Або можеш і далі радіти знищеній машині з якимось дурачком в кабіні.
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16.08.2024 15:59 Ответить
за півтора тижні ВСУ зайняли територію 1150 кв. км і майже сотню населених пунктів, це більше ніж орки захопили на Донбасі з початку цього року, причому вони перетворили захоплену територію на пустелю, отже операція була того варта,
хоч звичайно треба враховувати масштаб залучених збройних сил - на Донбасі, Харківщині, Запоріжжі і Донбасі ворог має на фронті сотні тисяч 3,14дарів, які мають бронетехніку і підтримуються авіацією, у нас на Курщині невелика кількість бригад, остання цифра про яку писали, це 15 тисяч чоловік
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16.08.2024 09:41 Ответить
замість другого Донбасу малася на увазі Херсонщина
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16.08.2024 09:42 Ответить
кількість о/с ніхто не оголосить, йде постіний рух, переміщення та ротація штурмових підрозділів
за рахунок створення комендатури кількість задіяного о/с буде збільшено задля оборони, охорони, безпеки та забезпечення правопорядку на звільнених територіях
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16.08.2024 09:50 Ответить
Що, є хоч би сотня тисяч?
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16.08.2024 09:54 Ответить
за рахунок о/с Нацгвардії, ВСП, СБУ, Нацполу, ДПСУ, МНС, лікарі, інженерники, підрозділи охорони ЗСУ та інші, може й більше буде
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16.08.2024 10:04 Ответить
пі@арів з з 810-ої боригади морської піхоти @уйлостану (Севастопіль) разом із технікою, озброєнням та значним бк першими перекинули. До речі @уйло ще у травні ц.р. заліпив, що ця бригада перетворена у дивізію морської піхоти
їпашать цих @андонів наші понад тиждень на курщині та бєлгородщині
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16.08.2024 09:45 Ответить
це вже який склад 810-ї? десятий, чи п'ятнадцятий? бо багато хто слідкує за ними вже збилися з ліку.
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16.08.2024 09:52 Ответить
орієнтовно 50-55 склад бригади (з 2022, бо з 2014 навіть не порахувати), а от дивізії певно 3-5 після Херсонщини, Запоріжчини та Донеччини
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16.08.2024 09:55 Ответить
це, мабуть, найбільш розгромлене формування. хоча може ше якісь денеерівські можуть посперичатися.
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16.08.2024 11:31 Ответить
Никого не беспокоит что кацапы никуда не спешат?
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16.08.2024 10:13 Ответить
На т.з. "сво" помирають за мільйон рублів а на т.з. "кто" - безкоштовно.
ліліпутін і тут хоче "кинути на бабки" військових - мол воюйте с ЗСУ бесплатно
ОСЬ тому і НЕМАЄ бажаючих дурників подихати безкоштовно за Курськ.
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16.08.2024 12:17 Ответить
- 2021 год: Российская армия - вторая армия в мире.
- 2022 год: Российская армия - вторая армия в Украине.
- 2024 год: Российская армия - вторая армия в Курской области.
З інтернетів )))))
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16.08.2024 10:56 Ответить
- 2023 - вторая после пирожинской
И "кацапская недоармия" пишется с лилипутинской буквы
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16.08.2024 12:19 Ответить
А в донецкій області ? Ви шо бл за 3 роки ще не насміялися?
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16.08.2024 16:01 Ответить
 
 