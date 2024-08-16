РФ перебросили на Курщину тысячи военных с оккупированных территорий Украины, - CNN
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявили двое американский военных чиновников.
Сейчас в США работают над тем, чтобы точно определить, сколько войск перебрасывает РФ. Источники заявили, что Россия перебросила на Курщину несколько бригад численностью не менее 1000 военнослужащих каждая.
"Для нас очевидно, что Путин и российские военные перебрасывают некоторые ресурсы, некоторые подразделения в Курскую область, чтобы противодействовать тому, что делают украинцы", - рассказал спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби.
Два других источника заявили, что РФ, вероятно, пока не перебрасывает более крупные и лучше подготовленные подразделения из Украины в Курскую область. Вместо этого РФ, вероятно, усиливает оборону Курской области за счет необученных призывников, которые приезжают из других регионов России.
"Мы еще не видели значительного перемещения, и мы не можем сказать, потому ли это, что они только начинают перебрасывать войска, или потому, что у них просто нет сил для передислокации", - рассказал собеседник.
В дополнение к войскам, переброшенным из Украины, РФ также отправила личный состав из Ленинградского военного округа и Калининграда, добавил американских военный чиновник.
Некоторые чиновники также выразили обеспокоенность, что Украина, которая отправила часть своих самых опытных сил в Курскую область, вероятно, создала слабые места на собственном фронте, которые Россия может использовать для завоевания больших территорий внутри Украины.
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2. значно краще потроху втрачати "села" вимотуючи, утилізукючи, живу силу каців, ніж втрачати масово наших бійців ...
"Ми ще не бачили значного переміщення, і ми не можемо сказати, чи це тому, що вони тільки починають перекидати війська, чи тому, що у них просто немає сил для передислокації", - розповів співрозмовник."
Джерело:
"Війська росії - за 10 кілометрів від околиць Покровська. Влада закликає жителів виїжджати: «Краще не стане»."
Про це https://t.me/pokrovskonline/29901 йдеться у відеозверненні очільника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка 15 серпня.
Він визнав, що «ситуація тільки погіршується» і «кращою не стане».
Так що у вас знову не так ?
хоч звичайно треба враховувати масштаб залучених збройних сил - на Донбасі, Харківщині, Запоріжжі і Донбасі ворог має на фронті сотні тисяч 3,14дарів, які мають бронетехніку і підтримуються авіацією, у нас на Курщині невелика кількість бригад, остання цифра про яку писали, це 15 тисяч чоловік
за рахунок створення комендатури кількість задіяного о/с буде збільшено задля оборони, охорони, безпеки та забезпечення правопорядку на звільнених територіях
їпашать цих @андонів наші понад тиждень на курщині та бєлгородщині
ліліпутін і тут хоче "кинути на бабки" військових - мол воюйте с ЗСУ бесплатно
ОСЬ тому і НЕМАЄ бажаючих дурників подихати безкоштовно за Курськ.
- 2022 год: Российская армия - вторая армия в Украине.
- 2024 год: Российская армия - вторая армия в Курской области.
З інтернетів )))))
И "кацапская недоармия" пишется с лилипутинской буквы