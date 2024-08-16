Армія РФ перекинула на Курщину тисячі військових з окупованих територій України, - CNN
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявили двоє американський військових високопосадовців.
Наразі у США працюють над тим, щоб точно визначити, скільки військ перекидає РФ. Джерела заявили, що Росія перекинула на Курщину кілька бригад чисельністю не менше 1000 військовослужбовців кожна.
"Для нас очевидно, що Путін і російські військові перекидають деякі ресурси, деякі підрозділи до Курської області, щоб протидіяти тому, що роблять українці", - розповів речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.
Двоє інших джерел заявили, що РФ, ймовірно, поки не перекидає більші і краще підготовлені підрозділи з України до Курської області. Замість цього РФ, ймовірно, посилює оборону Курської області за рахунок ненавчених призовників, які приїжджають з інших регіонів Росії.
"Ми ще не бачили значного переміщення, і ми не можемо сказати, чи це тому, що вони тільки починають перекидати війська, чи тому, що у них просто немає сил для передислокації", - розповів співрозмовник.
На додаток до військ, перекинутих з України, РФ також відправила особовий склад з Ленінградського військового округу і Калінінграда, додав американських військовий високопосадовець.
Деякі посадовці також висловили занепокоєння, що Україна, яка відправила частину своїх найдосвідченіших сил до Курської області, ймовірно, створила слабкі місця на власному фронті, які Росія може використати для завоювання більших територій всередині України.
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2. значно краще потроху втрачати "села" вимотуючи, утилізукючи, живу силу каців, ніж втрачати масово наших бійців ...
"Ми ще не бачили значного переміщення, і ми не можемо сказати, чи це тому, що вони тільки починають перекидати війська, чи тому, що у них просто немає сил для передислокації", - розповів співрозмовник."
Джерело:
"Війська росії - за 10 кілометрів від околиць Покровська. Влада закликає жителів виїжджати: «Краще не стане»."
Про це https://t.me/pokrovskonline/29901 йдеться у відеозверненні очільника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка 15 серпня.
Він визнав, що «ситуація тільки погіршується» і «кращою не стане».
Так що у вас знову не так ?
хоч звичайно треба враховувати масштаб залучених збройних сил - на Донбасі, Харківщині, Запоріжжі і Донбасі ворог має на фронті сотні тисяч 3,14дарів, які мають бронетехніку і підтримуються авіацією, у нас на Курщині невелика кількість бригад, остання цифра про яку писали, це 15 тисяч чоловік
за рахунок створення комендатури кількість задіяного о/с буде збільшено задля оборони, охорони, безпеки та забезпечення правопорядку на звільнених територіях
їпашать цих @андонів наші понад тиждень на курщині та бєлгородщині
ліліпутін і тут хоче "кинути на бабки" військових - мол воюйте с ЗСУ бесплатно
ОСЬ тому і НЕМАЄ бажаючих дурників подихати безкоштовно за Курськ.
- 2022 год: Российская армия - вторая армия в Украине.
- 2024 год: Российская армия - вторая армия в Курской области.
З інтернетів )))))
И "кацапская недоармия" пишется с лилипутинской буквы