Армія РФ перекинула на Курщину тисячі військових з окупованих територій України, - CNN

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявили двоє американський військових високопосадовців.

Наразі у США працюють над тим, щоб точно визначити, скільки військ перекидає РФ. Джерела заявили, що Росія перекинула на Курщину кілька бригад чисельністю не менше 1000 військовослужбовців кожна.

"Для нас очевидно, що Путін і російські військові перекидають деякі ресурси, деякі підрозділи до Курської області, щоб протидіяти тому, що роблять українці", - розповів речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Двоє інших джерел заявили, що РФ, ймовірно, поки не перекидає більші і краще підготовлені підрозділи з України до Курської області. Замість цього РФ, ймовірно, посилює оборону Курської області за рахунок ненавчених призовників, які приїжджають з інших регіонів Росії.

Також читайте: Наступ ЗСУ вийшов за межі Курської області, бойові дії поширилися на територію Бєлгородської, - Washington Post

"Ми ще не бачили значного переміщення, і ми не можемо сказати, чи це тому, що вони тільки починають перекидати війська, чи тому, що у них просто немає сил для передислокації", - розповів співрозмовник.

На додаток до військ, перекинутих з України, РФ також відправила особовий склад з Ленінградського військового округу і Калінінграда, додав американських військовий високопосадовець.

Деякі посадовці також висловили занепокоєння, що Україна, яка відправила частину своїх найдосвідченіших сил до Курської області, ймовірно, створила слабкі місця на власному фронті, які Росія може використати для завоювання більших територій всередині України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Початок Курської операції: розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника. ВIДЕО