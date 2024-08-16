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Новини Війна
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Армія РФ перекинула на Курщину тисячі військових з окупованих територій України, - CNN

На Курщину РФ перекинула тисячі військових із України

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це заявили двоє американський військових високопосадовців.

Наразі у США працюють над тим, щоб точно визначити, скільки військ перекидає РФ. Джерела заявили, що Росія перекинула на Курщину кілька бригад чисельністю не менше 1000 військовослужбовців кожна.

"Для нас очевидно, що Путін і російські військові перекидають деякі ресурси, деякі підрозділи до Курської області, щоб протидіяти тому, що роблять українці", - розповів речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Двоє інших джерел заявили, що РФ, ймовірно, поки не перекидає більші і краще підготовлені підрозділи з України до Курської області. Замість цього РФ, ймовірно, посилює оборону Курської області за рахунок ненавчених призовників, які приїжджають з інших регіонів Росії.

Також читайте: Наступ ЗСУ вийшов за межі Курської області, бойові дії поширилися на територію Бєлгородської, - Washington Post

"Ми ще не бачили значного переміщення, і ми не можемо сказати, чи це тому, що вони тільки починають перекидати війська, чи тому, що у них просто немає сил для передислокації", - розповів співрозмовник.

На додаток до військ, перекинутих з України, РФ також відправила особовий склад з Ленінградського військового округу і Калінінграда, додав американських військовий високопосадовець.

Деякі посадовці також висловили занепокоєння, що Україна, яка відправила частину своїх найдосвідченіших сил до Курської області, ймовірно, створила слабкі місця на власному фронті, які Росія може використати для завоювання більших територій всередині України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Початок Курської операції: розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17255) росія (64984) бойові дії (3722) Курськ (1096)


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Топ коментарі
+17
1. там вже, по факту, немає сіл - усе розбомблено кабами, артою, мінометами ...
2. значно краще потроху втрачати "села" вимотуючи, утилізукючи, живу силу каців, ніж втрачати масово наших бійців ...
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16.08.2024 09:44
+16
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16.08.2024 09:31
+11
Поки не буде вирішена проблема з КАБами, навіть резерви нічого не змінять...
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16.08.2024 09:48
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1. там вже, по факту, немає сіл - усе розбомблено кабами, артою, мінометами ...
2. значно краще потроху втрачати "села" вимотуючи, утилізукючи, живу силу каців, ніж втрачати масово наших бійців ...
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16.08.2024 09:44 Відповісти
Поки не буде вирішена проблема з КАБами, навіть резерви нічого не змінять...
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16.08.2024 09:48 Відповісти
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16.08.2024 09:31 Відповісти
"Двоє інших джерел заявили, що РФ, ймовірно, поки не перекидає більші і краще підготовлені підрозділи з України до Курської області. Замість цього РФ, ймовірно, посилює оборону Курської області за рахунок ненавчених призовників, які приїжджають з інших регіонів Росії.

"Ми ще не бачили значного переміщення, і ми не можемо сказати, чи це тому, що вони тільки починають перекидати війська, чи тому, що у них просто немає сил для передислокації", - розповів співрозмовник."

Джерело:
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16.08.2024 09:35 Відповісти
Якби каZапи дійсно перекидали багато свого м'яса з України під Курськ, у нас би не було такого.

"Війська росії - за 10 кілометрів від околиць Покровська. Влада закликає жителів виїжджати: «Краще не стане»."

Про це https://t.me/pokrovskonline/29901 йдеться у відеозверненні очільника Покровської міської військової адміністрації Сергія Добряка 15 серпня.

Він визнав, що «ситуація тільки погіршується» і «кращою не стане».
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16.08.2024 09:37 Відповісти
Ще одна російська колона розбита в Курській області
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16.08.2024 09:38 Відповісти
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16.08.2024 09:39 Відповісти
Колона з 5 машин бл. Не перетворюйтесь на кацапських пропагандонів або шашличе г+г з марафоном.
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16.08.2024 09:52 Відповісти
Колона була ? (5 машин) . Її розбомбили ?
Так що у вас знову не так ?
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16.08.2024 10:11 Відповісти
Що не так? Подивись відео як скидають на купу тіла наших військових, тоді може зрозумієш що там йде не так. Або можеш і далі радіти знищеній машині з якимось дурачком в кабіні.
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16.08.2024 15:59 Відповісти
за півтора тижні ВСУ зайняли територію 1150 кв. км і майже сотню населених пунктів, це більше ніж орки захопили на Донбасі з початку цього року, причому вони перетворили захоплену територію на пустелю, отже операція була того варта,
хоч звичайно треба враховувати масштаб залучених збройних сил - на Донбасі, Харківщині, Запоріжжі і Донбасі ворог має на фронті сотні тисяч 3,14дарів, які мають бронетехніку і підтримуються авіацією, у нас на Курщині невелика кількість бригад, остання цифра про яку писали, це 15 тисяч чоловік
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16.08.2024 09:41 Відповісти
замість другого Донбасу малася на увазі Херсонщина
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16.08.2024 09:42 Відповісти
кількість о/с ніхто не оголосить, йде постіний рух, переміщення та ротація штурмових підрозділів
за рахунок створення комендатури кількість задіяного о/с буде збільшено задля оборони, охорони, безпеки та забезпечення правопорядку на звільнених територіях
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16.08.2024 09:50 Відповісти
Що, є хоч би сотня тисяч?
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16.08.2024 09:54 Відповісти
за рахунок о/с Нацгвардії, ВСП, СБУ, Нацполу, ДПСУ, МНС, лікарі, інженерники, підрозділи охорони ЗСУ та інші, може й більше буде
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16.08.2024 10:04 Відповісти
пі@арів з з 810-ої боригади морської піхоти @уйлостану (Севастопіль) разом із технікою, озброєнням та значним бк першими перекинули. До речі @уйло ще у травні ц.р. заліпив, що ця бригада перетворена у дивізію морської піхоти
їпашать цих @андонів наші понад тиждень на курщині та бєлгородщині
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16.08.2024 09:45 Відповісти
це вже який склад 810-ї? десятий, чи п'ятнадцятий? бо багато хто слідкує за ними вже збилися з ліку.
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16.08.2024 09:52 Відповісти
орієнтовно 50-55 склад бригади (з 2022, бо з 2014 навіть не порахувати), а от дивізії певно 3-5 після Херсонщини, Запоріжчини та Донеччини
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16.08.2024 09:55 Відповісти
це, мабуть, найбільш розгромлене формування. хоча може ше якісь денеерівські можуть посперичатися.
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16.08.2024 11:31 Відповісти
Никого не беспокоит что кацапы никуда не спешат?
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16.08.2024 10:13 Відповісти
На т.з. "сво" помирають за мільйон рублів а на т.з. "кто" - безкоштовно.
ліліпутін і тут хоче "кинути на бабки" військових - мол воюйте с ЗСУ бесплатно
ОСЬ тому і НЕМАЄ бажаючих дурників подихати безкоштовно за Курськ.
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16.08.2024 12:17 Відповісти
- 2021 год: Российская армия - вторая армия в мире.
- 2022 год: Российская армия - вторая армия в Украине.
- 2024 год: Российская армия - вторая армия в Курской области.
З інтернетів )))))
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16.08.2024 10:56 Відповісти
- 2023 - вторая после пирожинской
И "кацапская недоармия" пишется с лилипутинской буквы
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16.08.2024 12:19 Відповісти
А в донецкій області ? Ви шо бл за 3 роки ще не насміялися?
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16.08.2024 16:01 Відповісти
 
 