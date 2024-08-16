На юге за сутки уничтожены 67 оккупантов и 40 единиц вооружения и военной техники, поражены 4 пункта боеснабжения

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 67 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 67 человек.

Также россияне потеряли 40 единиц вооружения и военной техники, в частности:

2 боевые бронированные машины;

17 артиллерийских систем;

12 единиц авто-бронетехники;

7 разведывательных БпЛА;

2 лодки.

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Также украинские защитники поразили 4 полевых пункта боеснабжения, 13 блиндажей, 9 наблюдательных пунктов, 1 огневую позицию и 1 генератор.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 596 950 российских захватчиков.