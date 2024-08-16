На юге за сутки уничтожены 67 оккупантов и 40 единиц вооружения и военной техники, поражены 4 пункта боеснабжения
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 67 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 67 человек.
Также россияне потеряли 40 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 2 боевые бронированные машины;
- 17 артиллерийских систем;
- 12 единиц авто-бронетехники;
- 7 разведывательных БпЛА;
- 2 лодки.
Также украинские защитники поразили 4 полевых пункта боеснабжения, 13 блиндажей, 9 наблюдательных пунктов, 1 огневую позицию и 1 генератор.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 596 950 российских захватчиков.
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показать весь комментарий16.08.2024 10:31 Ответить Мне нравится 1
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