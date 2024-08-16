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Новости Агрессия России против Украины Война
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На юге за сутки уничтожены 67 оккупантов и 40 единиц вооружения и военной техники, поражены 4 пункта боеснабжения

Знищення техніки РФ

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 67 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 67 человек.

Также россияне потеряли 40 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 2 боевые бронированные машины;
  • 17 артиллерийских систем;
  • 12 единиц авто-бронетехники;
  • 7 разведывательных БпЛА;
  • 2 лодки.

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Также украинские защитники поразили 4 полевых пункта боеснабжения, 13 блиндажей, 9 наблюдательных пунктов, 1 огневую позицию и 1 генератор.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 596 950 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19106) ликвидация (3501) уничтожение (6849) Силы обороны юга (297)


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16.08.2024 10:31 Ответить
 
 