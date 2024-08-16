На півдні за добу знищено 67 окупантів та 40 одиниць озброєння й військової техніки, уражено 4 пункти боєпостачання

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 67 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 67 осіб.

Також росіяни втратили 40 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

2 бойові броньовані машини;

17 артилерійських систем;

12 одиниць авто-бронетехніки;

7 розвідувальних БпЛА;

2 човни.

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Також українські захисники уразили 4 польові пункти боєпостачання, 13 бліндажів, 9 спостережних пунктів, 1 вогневу позицію та 1 генератор.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 596 950 російських загарбників.