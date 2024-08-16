УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11367 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
377 1

На півдні за добу знищено 67 окупантів та 40 одиниць озброєння й військової техніки, уражено 4 пункти боєпостачання

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 67 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 67 осіб.

Також росіяни втратили 40 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 2 бойові броньовані машини;
  • 17 артилерійських систем;
  • 12 одиниць авто-бронетехніки;
  • 7 розвідувальних БпЛА;
  • 2 човни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант лобом збиває дрон. ВIДЕО

Також українські захисники уразили 4 польові пункти боєпостачання, 13 бліндажів, 9 спостережних пунктів, 1 вогневу позицію та 1 генератор.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 596 950 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17255) ліквідація (3884) знищення (7166) Сили оборони півдня (323)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
16.08.2024 10:31 Відповісти
 
 