На півдні за добу знищено 67 окупантів та 40 одиниць озброєння й військової техніки, уражено 4 пункти боєпостачання
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 67 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 67 осіб.
Також росіяни втратили 40 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 2 бойові броньовані машини;
- 17 артилерійських систем;
- 12 одиниць авто-бронетехніки;
- 7 розвідувальних БпЛА;
- 2 човни.
Також українські захисники уразили 4 польові пункти боєпостачання, 13 бліндажів, 9 спостережних пунктів, 1 вогневу позицію та 1 генератор.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 596 950 російських загарбників.
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показати весь коментар16.08.2024 10:31 Відповісти Мені подобається 1
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