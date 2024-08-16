Сутки в Донецкой области: Рашисты 14 раз били по области, 3 человека погибли, 5 ранены

В течение суток российские войска 14 раз обстреляли Донецкую область, в результате чего погибли 3 человека, 5 жителей ранены.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

5 домов повреждены в Курахово, еще 1 - в Кураховке. В Селидовской громаде ранены 3 человека.

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Краматорский район

В Торском Лиманской громады разрушен дом. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены заправка, 2 дома и линия электропередач; также в громаде погиб человек в Николаевке. В Заре Ильиновской громады повреждены 3 объекта.

Бахмутский район

В Верхнекаменском Звановской громады погибли 2 человека. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов, многоэтажка и 5 нежилых зданий. В Торецке повреждены 8 многоэтажек. 1 дом поврежден в Северске, еще 1 - в Серебрянке.

В течение суток российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 5876 человек, в том числе 221 ребенок.

15 августа оккупанты убили 3 жителей Донецкой области: 2 в Верхнекаменском и 1 в Николаевке. Еще 5 человек в области за сутки получили ранения.

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