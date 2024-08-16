Доба на Донечччині: Рашисти 14 разів били по області, 3 особи загинули, 5 поранено

Протягом доби російські війська 14 разів обстріляли Донеччину, внаслідок чого загинули 3 особи, 5 жителів поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

5 будинків пошкоджено у Кураховому, ще 1 - у Курахівці. У Селидівській громаді поранено 3 людини.

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Краматорський район

У Торському Лиманської громади зруйновано будинок. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено заправку, 2 будинки і лінію електропередач; також у громаді загинула людина у Миколаївці. У Зорі Іллінівської громади пошкоджено 3 об'єкти.

Бахмутський район

У Верхньокам'янському Званівської громади загинули 2 людини. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і 5 нежитлових будівель. У Торецьку пошкоджено 8 багатоповерхівок. 1 будинок пошкоджено у Сіверську, ще 1 — у Серебрянці.

Протягом доби російські війська 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 5876 людей, зокрема 221 дитину.

15 серпня окупанти вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Верхньокам'янському і 1 у Миколаївці. Ще 5 людей в області за добу дістали поранення.

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