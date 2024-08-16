Доба на Харківщині: загинули двоє людей, ще 12 постраждали, пошкоджені будинки й енергомережі. ФОТОрепортаж

Минулої доби російські війська обстріляли низку населених пунктів Харківщини, є загиблі та поранені мирні мешканці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Селище Козача Лопань ввечері 15 серпня опинилось під ударами ворога: горіла господарча будівля, пошкоджено мотоцикл.

По селі Тимофіївка росіяни били артилерією: пошкодили два приватних і два одноповерхових багатоквартирних будинки, а ще господарчі споруди й енергомережі.

Приколотне ворог атакував КАБами: постраждали шестеро мирних жителів. 45-річний та 58-річний чоловіки - загинули. Внаслідок обстрілів горіли меблі, конструктивні елементи й дах складської будівлі та будівлю школи.





Обстрілював ворог і Золочів - горів будинок. Пошкоджено заклад дошкільної освіти, будинок культури, три магазини, а ще 30 приватних будинків, будівлі Центру надання адміністративних послуг та приватне підприємство. Постраждало шестеро людей, серед них - дитина.





У селі Одноробівка російські обстріли пошкодили будинок.

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