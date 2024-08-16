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Сутки на Харьковщине: погибли два человека, еще 12 пострадали, повреждены дома и энергосети. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреляли ряд населенных пунктов Харьковщины, есть погибшие и раненые мирные жители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Поселок Казачья Лопань вечером 15 августа оказался под ударами врага: горела хозяйственная постройка, поврежден мотоцикл.

По селу Тимофеевка россияне били артиллерией: повредили два частных и два одноэтажных многоквартирных дома, а еще хозяйственные постройки и энергосети.

Приколотное враг атаковал КАБами: пострадали шестеро мирных жителей. 45-летний и 58-летний мужчины - погибли. В результате обстрелов горела мебель, конструктивные элементы и крыша складского здания и здание школы.

Приколотне
Приколотне

Обстреливал враг и Золочев - горел дом. Повреждены заведение дошкольного образования, дом культуры, три магазина, а еще 30 частных домов, здания Центра предоставления административных услуг и частное предприятие. Пострадали шесть человек, среди них - ребенок.

Золочів
Золочів

В селе Одноробовка российские обстрелы повредили дом.

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Автор: 

обстрел (27129) Харьковщина (5577)


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