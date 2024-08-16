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РФ увеличила силы в Курской области после первоначального хаоса, - британская разведка

Курськ

Россия увеличила количество военных в Курской области после того, как на прошлой неделе, когда в регион зашли украинские войска, столкнулась с проблемой "дезорганизации и беспорядка".

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Отмечается, что по состоянию на 16 августа украинские войска прорвались в российский приграничный регион "на глубину от 10 до 25 километров, расширив фронт до 40 километров".

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Российские оборонительные линии и пограничные войска оказались не готовы к нападению, что привело к хаосу в начале, пишут британские разведчики.

В то же время сейчас наблюдаются изменения: Россия перебросила в Курскую область дополнительные силы, возможно, с других участков фронта, и начала строить новые оборонительные позиции, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск.

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Автор: 

Великобритания (4934) разведка (4170) Курск (1085)


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Але є нюанс - тепер міни, вибухи, руйнування і свинособачі трупи знаходяться там, де й мають.
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16.08.2024 16:30 Ответить
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16.08.2024 16:39 Ответить
Це трішки даремно.
Курщину потрібно приймати в склад України у вигляді області.
Україна не федерація - а унітарна держава.
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16.08.2024 16:47 Ответить
з нинішнім парламентом буде складно, майже як з фсб-шною упц мп
а загалом згоден - Святослав був правий, захоплюючі ворожі землі та збільшуючи територію Русі
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16.08.2024 16:51 Ответить
Так от для того, щоб її прийняти, треба оголосити про республіку, а не просто територію. А вже потім, після референдуму мЄсноЄ насільЄніє виразіт жєланіє прісоєдініться до України. Ми ж не окупанти вкінці то кінців
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16.08.2024 16:51 Ответить
ну... ліліпутін не оголошував запорізьку республіку - міжднародний прецендент є.
Взагалі вести мову потрібно про Слобожанську область України - а це ШИРОКЕ територіальне поняття
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16.08.2024 16:56 Ответить
або так
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16.08.2024 16:57 Ответить
Ну так ***** ж окупант. А ми по многочіслєнним просьбам угньєтьйонного насєлєнія, та провьєдьйонного реХВєрєндума прімєм КуНР в состав України
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16.08.2024 17:05 Ответить
 
 