РФ увеличила силы в Курской области после первоначального хаоса, - британская разведка

Россия увеличила количество военных в Курской области после того, как на прошлой неделе, когда в регион зашли украинские войска, столкнулась с проблемой "дезорганизации и беспорядка".

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Отмечается, что по состоянию на 16 августа украинские войска прорвались в российский приграничный регион "на глубину от 10 до 25 километров, расширив фронт до 40 километров".

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Российские оборонительные линии и пограничные войска оказались не готовы к нападению, что привело к хаосу в начале, пишут британские разведчики.

В то же время сейчас наблюдаются изменения: Россия перебросила в Курскую область дополнительные силы, возможно, с других участков фронта, и начала строить новые оборонительные позиции, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск.

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