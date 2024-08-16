РФ увеличила силы в Курской области после первоначального хаоса, - британская разведка
Россия увеличила количество военных в Курской области после того, как на прошлой неделе, когда в регион зашли украинские войска, столкнулась с проблемой "дезорганизации и беспорядка".
Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Отмечается, что по состоянию на 16 августа украинские войска прорвались в российский приграничный регион "на глубину от 10 до 25 километров, расширив фронт до 40 километров".
Российские оборонительные линии и пограничные войска оказались не готовы к нападению, что привело к хаосу в начале, пишут британские разведчики.
В то же время сейчас наблюдаются изменения: Россия перебросила в Курскую область дополнительные силы, возможно, с других участков фронта, и начала строить новые оборонительные позиции, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск.
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Курщину потрібно приймати в склад України у вигляді області.
Україна не федерація - а унітарна держава.
а загалом згоден - Святослав був правий, захоплюючі ворожі землі та збільшуючи територію Русі
Взагалі вести мову потрібно про Слобожанську область України - а це ШИРОКЕ територіальне поняття