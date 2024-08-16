РФ збільшила сили в Курській області після початкового хаосу, - британська розвідка
Росія збільшила кількість військових у Курській області після того, як минулого тижня, коли до регіону зайшли українські війська, зіткнулася з проблемою "дезорганізації та безладу".
Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Зазначається, що станом на 16 серпня українські війська прорвалися в російський прикордонний регіон "на глибину від 10 до 25 кілометрів, розширивши фронт до 40 кілометрів".
Російські оборонні лінії та прикордонні війська виявились неготовими до нападу, що призвело до хаосу на початку, пишуть британські розвідники.
Водночас наразі спостерігаються зміни: Росія перекинула до Курської області додаткові сили, можливо, з інших ділянок фронту, і почала будувати нові оборонні позиції, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ.
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Курщину потрібно приймати в склад України у вигляді області.
Україна не федерація - а унітарна держава.
а загалом згоден - Святослав був правий, захоплюючі ворожі землі та збільшуючи територію Русі
Взагалі вести мову потрібно про Слобожанську область України - а це ШИРОКЕ територіальне поняття