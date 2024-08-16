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РФ збільшила сили в Курській області після початкового хаосу, - британська розвідка

Курськ

Росія збільшила кількість військових у Курській області після того, як минулого тижня, коли до регіону зайшли українські війська, зіткнулася з проблемою "дезорганізації та безладу".

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зазначається, що станом на 16 серпня українські війська прорвалися в російський прикордонний регіон "на глибину від 10 до 25 кілометрів, розширивши фронт до 40 кілометрів".

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Російські оборонні лінії та прикордонні війська виявились неготовими до нападу, що призвело до хаосу на початку, пишуть британські розвідники.

Водночас наразі спостерігаються зміни: Росія перекинула до Курської області додаткові сили, можливо, з інших ділянок фронту, і почала будувати нові оборонні позиції, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ.

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Велика Британія (5558) розвідка (3856) Курськ (1096)


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Але є нюанс - тепер міни, вибухи, руйнування і свинособачі трупи знаходяться там, де й мають.
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16.08.2024 16:30 Відповісти
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16.08.2024 16:39 Відповісти
Це трішки даремно.
Курщину потрібно приймати в склад України у вигляді області.
Україна не федерація - а унітарна держава.
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16.08.2024 16:47 Відповісти
з нинішнім парламентом буде складно, майже як з фсб-шною упц мп
а загалом згоден - Святослав був правий, захоплюючі ворожі землі та збільшуючи територію Русі
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16.08.2024 16:51 Відповісти
Так от для того, щоб її прийняти, треба оголосити про республіку, а не просто територію. А вже потім, після референдуму мЄсноЄ насільЄніє виразіт жєланіє прісоєдініться до України. Ми ж не окупанти вкінці то кінців
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16.08.2024 16:51 Відповісти
ну... ліліпутін не оголошував запорізьку республіку - міжднародний прецендент є.
Взагалі вести мову потрібно про Слобожанську область України - а це ШИРОКЕ територіальне поняття
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16.08.2024 16:56 Відповісти
або так
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16.08.2024 16:57 Відповісти
Ну так ***** ж окупант. А ми по многочіслєнним просьбам угньєтьйонного насєлєнія, та провьєдьйонного реХВєрєндума прімєм КуНР в состав України
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16.08.2024 17:05 Відповісти
 
 