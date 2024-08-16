РФ збільшила сили в Курській області після початкового хаосу, - британська розвідка

Росія збільшила кількість військових у Курській області після того, як минулого тижня, коли до регіону зайшли українські війська, зіткнулася з проблемою "дезорганізації та безладу".

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зазначається, що станом на 16 серпня українські війська прорвалися в російський прикордонний регіон "на глибину від 10 до 25 кілометрів, розширивши фронт до 40 кілометрів".

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Російські оборонні лінії та прикордонні війська виявились неготовими до нападу, що призвело до хаосу на початку, пишуть британські розвідники.

Водночас наразі спостерігаються зміни: Росія перекинула до Курської області додаткові сили, можливо, з інших ділянок фронту, і почала будувати нові оборонні позиції, щоб запобігти подальшому просуванню українських військ.

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