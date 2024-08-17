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Новости Агрессия России против Украины Война
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На юге за сутки уничтожен 81 оккупант и 28 единиц вооружения и военной техники, поражены 3 пункта боеснабжения

знищення,ліквідація

Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожен 81 оккупант.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 81 человека.

Также россияне потеряли 28 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 танк;
  • 12 артиллерийских систем;
  • 9 единиц авто-бронетехники;
  • 3 разведывательных БпЛА;
  • 3 лодки.

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Также украинские защитники поразили 3 полевых пункта боеснабжения, 13 блиндажей, 7 наблюдательных пунктов и 4 огневые позиции.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 598 180 российских захватчиков.

Автор: 

армия РФ (19106) ликвидация (3502) уничтожение (6854) Силы обороны юга (298)


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Де звільнені наші землі ?! 🤡 не треба намагатися ,технічними втратами ворога ...прикривати втрати , нашої української теріторії !!!
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17.08.2024 10:12 Ответить
Окупація території України - це ваш вирок, як сказав великий ЗЕ!!!!!!
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17.08.2024 10:29 Ответить
 
 