На юге за сутки уничтожен 81 оккупант и 28 единиц вооружения и военной техники, поражены 3 пункта боеснабжения
Силы обороны юга в дальнейшем наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожен 81 оккупант.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 81 человека.
Также россияне потеряли 28 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 танк;
- 12 артиллерийских систем;
- 9 единиц авто-бронетехники;
- 3 разведывательных БпЛА;
- 3 лодки.
Также украинские защитники поразили 3 полевых пункта боеснабжения, 13 блиндажей, 7 наблюдательных пунктов и 4 огневые позиции.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 598 180 российских захватчиков.
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Luiza
показать весь комментарий17.08.2024 10:12 Ответить Мне нравится 3
Gregory Mihelson
показать весь комментарий17.08.2024 10:29 Ответить Мне нравится 1
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