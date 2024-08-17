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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На півдні за добу знищено 81 окупанта та 28 одиниць озброєння й військової техніки, уражено 3 пункти боєпостачання

знищення,ліквідація

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 81 окупанта.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 81 особу.

Також росіяни втратили 28 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 танк;
  • 12 артилерійських систем;
  • 9 одиниць авто-бронетехніки;
  • 3 розвідувальні БпЛА;
  • 3 човни.

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Також українські захисники уразили 3 польові пункти боєпостачання, 13 бліндажів, 7 спостережних пунктів та 4 вогневі позиції.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 598 180 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17255) ліквідація (3884) знищення (7166) Сили оборони півдня (323)


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Де звільнені наші землі ?! 🤡 не треба намагатися ,технічними втратами ворога ...прикривати втрати , нашої української теріторії !!!
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17.08.2024 10:12 Відповісти
Окупація території України - це ваш вирок, як сказав великий ЗЕ!!!!!!
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17.08.2024 10:29 Відповісти
 
 