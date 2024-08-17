На півдні за добу знищено 81 окупанта та 28 одиниць озброєння й військової техніки, уражено 3 пункти боєпостачання
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 81 окупанта.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 81 особу.
Також росіяни втратили 28 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 танк;
- 12 артилерійських систем;
- 9 одиниць авто-бронетехніки;
- 3 розвідувальні БпЛА;
- 3 човни.
Також українські захисники уразили 3 польові пункти боєпостачання, 13 бліндажів, 7 спостережних пунктів та 4 вогневі позиції.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 598 180 російських загарбників.
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Luiza
показати весь коментар17.08.2024 10:12 Відповісти Мені подобається 3
Gregory Mihelson
показати весь коментар17.08.2024 10:29 Відповісти Мені подобається 1
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