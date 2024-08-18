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На следующей неделе дефицит электроэнергии будет ощущаться на протяжении всех суток, - Кудрицкий

Наступного тижня дефіцит електроенергії відчуватиметься впродовж усієї доби, - Кудрицький

Из-за жары на следующей неделе ожидается дефицит в энергосистеме Украины.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, с понедельника, 19 августа, нехватка электроэнергии будет ощущаться в течение всех суток.

"Следующая неделя для украинской энергосистемы будет достаточно сложной. Нас ждет новое испытание жарой. Дефицит энергии в системе из-за роста потребления, к сожалению, вернется... Мы ожидаем, что с понедельника по пятницу нагрузка на энергосистему будет наибольшей. В отличие от этой недели, когда диспетчерский центр "Укрэнерго" фиксировал дефицит только вечером, на следующей неделе нехватка энергии будет ощущаться в течение всех суток", - сказал Кудрицкий.

Также читайте: При возвращении жары ситуация в энергосистеме может снова ухудшиться, - Кудрицкий

Он подчеркнул, что экономное энергопотребление будет чрезвычайно важным для того, чтобы пройти этот период с наименьшим дискомфортом для всех потребителей.

Напомним, что в понедельник, 19 августа, в Украине снова будут отключать электроснабжение для потребителей. Причина применения мер ограничения - рост потребления из-за жары.

Читайте также: "Укрэнерго" об отключении света: Самый сложный период лета уже позади

Автор: 

жара (390) Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658) Кудрицкий Владимир (76)


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Топ комментарии
+29
Ідіть в сраку!
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18.08.2024 19:36
+25
А куди поділись атомні енергоблоки ,що ви ***** брешете в нас що спека +40 , що комусь хочеться знову експортувати ?
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18.08.2024 19:37
+20
А що у бізнесу з продажу зарядних станцій за завищеними цінами зараз застій і його потрібно оживити?
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18.08.2024 19:46
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Ідіть в сраку!
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18.08.2024 19:36 Ответить
хто б міг подумати що в Україні не буде електрики ? а ЧОМУ .... ? бо на нас напали ? невже ?

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18.08.2024 19:52 Ответить
А куди поділись атомні енергоблоки ,що ви ***** брешете в нас що спека +40 , що комусь хочеться знову експортувати ?
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18.08.2024 19:37 Ответить
Так не вмикайте кондиціонери і введіть ліміт у 200 квт. і всім вистачить.
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18.08.2024 19:39 Ответить
Скільки тисч українців помре від спеки ? План смертності треба підняти....
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18.08.2024 19:38 Ответить
та у Гудзон. Пробачте, у Дніпро. Нехай охолоне від спеки
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18.08.2024 20:23 Ответить
Може б, кудрицкий хотів відчути зашморг на своїй шиї...?
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18.08.2024 19:39 Ответить
А що у бізнесу з продажу зарядних станцій за завищеними цінами зараз застій і його потрібно оживити?
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18.08.2024 19:46 Ответить
Це теж дає відчуття влади над людьми, хочу дам світло, хочу будете сидіти в темряві.
Здобули ...дь.
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18.08.2024 19:51 Ответить
мозгов у тебя дефицит в твоей тухлой бошке
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18.08.2024 19:52 Ответить
а що на наступному тижні у побутовому споживанні трапиться такого, чого немає нині? температура майже та сама... хіба хтось прати стане більше... набагато більше... мільярдами...
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18.08.2024 19:59 Ответить
в черговий раз терпіння українців випробовується енергетичним внутрішнім їх ворогом і грабіжником
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18.08.2024 20:18 Ответить
Вочевидь - це наступна спроба (або черговій етап праці "президента") дресирувати українців до згоди на капітуляцію моськовії.
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18.08.2024 20:36 Ответить
Вони нещодавна собі зарплатню підняли , у цього полупокера 4 мільйони грн. " Хоч паржем ..." Ще не наржались дебіли ?
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18.08.2024 20:44 Ответить
Хтось ще спостерігав очевидний факт, що з відключеннями чи без електроенергії використовується однаково, бо коли нарешті включають світло то працює все, особливо холодильники. Можливо не треба вимикати тоді
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18.08.2024 20:56 Ответить
тому шо ПОЧАЛАСЬ УБОРКА зернових...СОЇ КУКУРУЗИ СОНЯШНИКА
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18.08.2024 20:59 Ответить
яка соя ! яка кукурудза в серпні ?
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18.08.2024 21:43 Ответить
Бгггг.....ти з тих хто не впевнений шо хлібина росте на дереві чи кущі.
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18.08.2024 21:48 Ответить
я агроном на відміну від тебе шпак !
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18.08.2024 21:52 Ответить
Ти той агоном який коноплю вирощує мабуть? Вийди в поле чуча подивися сою косять повним ходом . Через пару днів соняшник і кукурузу через днів 10
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18.08.2024 22:34 Ответить
скільки вегетаційний період сої, соняшнику і кукурудзи ? про коноплі не питаю бо ти бачив їх тільки в косяку !
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18.08.2024 22:39 Ответить
Ох ти і твердолобий ...вийди в поле подивись
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18.08.2024 22:44 Ответить
ти хоч підручник по рослинництву в руках потримай академік !
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18.08.2024 22:48 Ответить
Оце ти дубиноголовий.. тебе підручником явно гахнули по макітрі. Дивись https://youtu.be/SjNKrrmnSSg?si=IU14GwyKR6z_RQFb
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19.08.2024 00:01 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=SjNKrrmnSSg&t=22s&pp=ygUk0KPQsdC-0YDQutCwINGB0L7QvdGP0YjQvdC40LrQsCAyMDI0
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19.08.2024 00:02 Ответить
Який ти нахрен агроном якщо сояшник ще рано а сою справді вже косять.
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19.08.2024 05:26 Ответить
Хейло - майже як х%йло: знову дикий корупційний скандал у "слуг" Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=5-AdDgYAU9c
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18.08.2024 21:03 Ответить
Бреше собака.
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18.08.2024 21:37 Ответить
А може рижого треба гнати з України мітлою щоб воно не мародерило на Українцях
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18.08.2024 21:45 Ответить
Знову граєтесь, поки підуть перекривати дороги і бити вам довбала. Скільки часу пройшло чоме генератори надіслані партнерами не запущені, а зимою хочете холодних бунтів?
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19.08.2024 05:23 Ответить
Що 600 лямів вкрасти не вдалось, спроба номер два ? Хоча я впевнений що ті гроші які знайшли то лише капля в морі. Всіх цих "енергетиків" треба садити в яму і поки за кожну копійку не дадуть звітності будуть там сидіти
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19.08.2024 10:49 Ответить
 
 