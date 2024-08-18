На следующей неделе дефицит электроэнергии будет ощущаться на протяжении всех суток, - Кудрицкий

Из-за жары на следующей неделе ожидается дефицит в энергосистеме Украины.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, с понедельника, 19 августа, нехватка электроэнергии будет ощущаться в течение всех суток.

"Следующая неделя для украинской энергосистемы будет достаточно сложной. Нас ждет новое испытание жарой. Дефицит энергии в системе из-за роста потребления, к сожалению, вернется... Мы ожидаем, что с понедельника по пятницу нагрузка на энергосистему будет наибольшей. В отличие от этой недели, когда диспетчерский центр "Укрэнерго" фиксировал дефицит только вечером, на следующей неделе нехватка энергии будет ощущаться в течение всех суток", - сказал Кудрицкий.

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Он подчеркнул, что экономное энергопотребление будет чрезвычайно важным для того, чтобы пройти этот период с наименьшим дискомфортом для всех потребителей.

Напомним, что в понедельник, 19 августа, в Украине снова будут отключать электроснабжение для потребителей. Причина применения мер ограничения - рост потребления из-за жары.

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