Наступного тижня дефіцит електроенергії відчуватиметься впродовж усієї доби, - Кудрицький
Через спеку наступного тижня очікується дефіцит в енергосистемі України.
Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, з понеділка, 19 серпня, нестача електроенергії відчуватиметься упродовж усієї доби.
"Наступний тиждень для української енергосистеми буде досить складним. Нас чекає нове випробування спекою. Дефіцит енергії в системі через зростання споживання, на жаль, повернеться... Ми очікуємо, що з понеділка по п'ятницю навантаження на енергосистему буде найбільше. На відміну від цього тижня, коли диспетчерський центр "Укренерго" фіксував дефіцит лише увечері, наступного тижня нестача енергії буде відчуватися упродовж усієї доби", - сказав Кудрицький.
Він наголосив, що ощадливе енергоспоживання буде надзвичайно важливим для того, щоб пройти цей період із найменшим дискомфортом для всіх споживачів.
Нагадаємо, що у понеділок, 19 серпня, в Україні знову будуть вимикати електропостачання для споживачів. Причина застосування заходів обмеження - зростання споживання через спеку.
Будь ласка, зачекайте...
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