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Наступного тижня дефіцит електроенергії відчуватиметься впродовж усієї доби, - Кудрицький

Наступного тижня дефіцит електроенергії відчуватиметься впродовж усієї доби, - Кудрицький

Через спеку наступного тижня очікується дефіцит в енергосистемі України.

Про це заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, з понеділка, 19 серпня, нестача електроенергії відчуватиметься упродовж усієї доби.

"Наступний тиждень для української енергосистеми буде досить складним. Нас чекає нове випробування спекою. Дефіцит енергії в системі через зростання споживання, на жаль, повернеться... Ми очікуємо, що з понеділка по п'ятницю навантаження на енергосистему буде найбільше. На відміну від цього тижня, коли диспетчерський центр "Укренерго" фіксував дефіцит лише увечері, наступного тижня нестача енергії буде відчуватися упродовж усієї доби", - сказав Кудрицький.

Читайте також: Україна у міжнародних судах має пред’явити Росії чек за знищення енергетики, - голова "Укренерго" Кудрицький

Він наголосив, що ощадливе енергоспоживання буде надзвичайно важливим для того, щоб пройти цей період із найменшим дискомфортом для всіх споживачів.

Нагадаємо, що у понеділок, 19 серпня, в Україні знову будуть вимикати електропостачання для споживачів. Причина застосування заходів обмеження - зростання споживання через спеку.

Читайте також: Відключення повертаються: Завтра світло вимикатимуть з 17:00 до 21:00, – "Укренерго"

Автор: 

спека (107) електроенергія (6184) Укренерго (2688) Кудрицький Володимир (189)


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Топ коментарі
+29
Ідіть в сраку!
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18.08.2024 19:36
+25
А куди поділись атомні енергоблоки ,що ви ***** брешете в нас що спека +40 , що комусь хочеться знову експортувати ?
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18.08.2024 19:37
+20
А що у бізнесу з продажу зарядних станцій за завищеними цінами зараз застій і його потрібно оживити?
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18.08.2024 19:46
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Ідіть в сраку!
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18.08.2024 19:36 Відповісти
хто б міг подумати що в Україні не буде електрики ? а ЧОМУ .... ? бо на нас напали ? невже ?

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18.08.2024 19:52 Відповісти
А куди поділись атомні енергоблоки ,що ви ***** брешете в нас що спека +40 , що комусь хочеться знову експортувати ?
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18.08.2024 19:37 Відповісти
Так не вмикайте кондиціонери і введіть ліміт у 200 квт. і всім вистачить.
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18.08.2024 19:39 Відповісти
Скільки тисч українців помре від спеки ? План смертності треба підняти....
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18.08.2024 19:38 Відповісти
та у Гудзон. Пробачте, у Дніпро. Нехай охолоне від спеки
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18.08.2024 20:23 Відповісти
Може б, кудрицкий хотів відчути зашморг на своїй шиї...?
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18.08.2024 19:39 Відповісти
А що у бізнесу з продажу зарядних станцій за завищеними цінами зараз застій і його потрібно оживити?
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18.08.2024 19:46 Відповісти
Це теж дає відчуття влади над людьми, хочу дам світло, хочу будете сидіти в темряві.
Здобули ...дь.
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18.08.2024 19:51 Відповісти
мозгов у тебя дефицит в твоей тухлой бошке
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18.08.2024 19:52 Відповісти
а що на наступному тижні у побутовому споживанні трапиться такого, чого немає нині? температура майже та сама... хіба хтось прати стане більше... набагато більше... мільярдами...
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18.08.2024 19:59 Відповісти
в черговий раз терпіння українців випробовується енергетичним внутрішнім їх ворогом і грабіжником
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18.08.2024 20:18 Відповісти
Вочевидь - це наступна спроба (або черговій етап праці "президента") дресирувати українців до згоди на капітуляцію моськовії.
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18.08.2024 20:36 Відповісти
Вони нещодавна собі зарплатню підняли , у цього полупокера 4 мільйони грн. " Хоч паржем ..." Ще не наржались дебіли ?
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18.08.2024 20:44 Відповісти
Хтось ще спостерігав очевидний факт, що з відключеннями чи без електроенергії використовується однаково, бо коли нарешті включають світло то працює все, особливо холодильники. Можливо не треба вимикати тоді
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18.08.2024 20:56 Відповісти
тому шо ПОЧАЛАСЬ УБОРКА зернових...СОЇ КУКУРУЗИ СОНЯШНИКА
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18.08.2024 20:59 Відповісти
яка соя ! яка кукурудза в серпні ?
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18.08.2024 21:43 Відповісти
Бгггг.....ти з тих хто не впевнений шо хлібина росте на дереві чи кущі.
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18.08.2024 21:48 Відповісти
я агроном на відміну від тебе шпак !
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18.08.2024 21:52 Відповісти
Ти той агоном який коноплю вирощує мабуть? Вийди в поле чуча подивися сою косять повним ходом . Через пару днів соняшник і кукурузу через днів 10
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18.08.2024 22:34 Відповісти
скільки вегетаційний період сої, соняшнику і кукурудзи ? про коноплі не питаю бо ти бачив їх тільки в косяку !
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18.08.2024 22:39 Відповісти
Ох ти і твердолобий ...вийди в поле подивись
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18.08.2024 22:44 Відповісти
ти хоч підручник по рослинництву в руках потримай академік !
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18.08.2024 22:48 Відповісти
Оце ти дубиноголовий.. тебе підручником явно гахнули по макітрі. Дивись https://youtu.be/SjNKrrmnSSg?si=IU14GwyKR6z_RQFb
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19.08.2024 00:01 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=SjNKrrmnSSg&t=22s&pp=ygUk0KPQsdC-0YDQutCwINGB0L7QvdGP0YjQvdC40LrQsCAyMDI0
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19.08.2024 00:02 Відповісти
Який ти нахрен агроном якщо сояшник ще рано а сою справді вже косять.
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19.08.2024 05:26 Відповісти
Хейло - майже як х%йло: знову дикий корупційний скандал у "слуг" Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=5-AdDgYAU9c
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18.08.2024 21:03 Відповісти
Бреше собака.
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18.08.2024 21:37 Відповісти
А може рижого треба гнати з України мітлою щоб воно не мародерило на Українцях
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18.08.2024 21:45 Відповісти
Знову граєтесь, поки підуть перекривати дороги і бити вам довбала. Скільки часу пройшло чоме генератори надіслані партнерами не запущені, а зимою хочете холодних бунтів?
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19.08.2024 05:23 Відповісти
Що 600 лямів вкрасти не вдалось, спроба номер два ? Хоча я впевнений що ті гроші які знайшли то лише капля в морі. Всіх цих "енергетиків" треба садити в яму і поки за кожну копійку не дадуть звітності будуть там сидіти
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19.08.2024 10:49 Відповісти
 
 