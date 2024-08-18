За сутки на фронте 110 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 110 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему эффективное огневое поражение. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.

Об этом информирует Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины четыре удара семью ракетами и 50 авиаударов, сбросив 62 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 577 дронов-камикадзе и осуществили более 3200 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

По уточненной информации, на Харьковском направлении произошло три боестолкновения неподалеку от Волчанска и Липцев. Две атаки противника продолжаются.

На Купянском направлении враг 16 раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов, в частности, возле Синьковки, Глушковки, Колесниковки и Стельмаховки. Двенадцать боев завершены, четыре - продолжаются.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении в течение дня произошло 15 боестолкновений. Российские захватчики осуществили штурмовые действия вблизи Грековки, Невского, Макеевки, Торского и Тернов. Сейчас продолжаются две атаки.

На Сиверском направлении защитники украинской земли отбили вражеский штурм в районе Верхнекаменского.

На Краматорском направлении шло 10 боев неподалеку Григорьевки, Калиновки, Часова Яра, Предтечино и Клещиевки. На данный момент - без боестолкновений.

На Торецком направлении россияне 19 раз атаковали украинские войска возле Дилиевки, Зализного, Нелиповки и Торецка. Шестнадцать наступлений остановлено, три штурма до сих пор продолжаются. Ситуация под контролем наших войск.

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На Покровском направлении, с начала этих суток, шли 33 боя в районах населенных пунктов Гродовка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Калиновое, Миролюбовка, Николаевка, Новогродовка, Птичье, Заветное и Михайловка. Силы обороны отбили 24 атаки, девять - еще продолжаются.

Сегодня на этом направлении был обезврежен 231 оккупант. Уничтожены танк, две артиллерийские системы, 120-мм миномет, четыре БПЛА и девять единиц автотранспорта. К тому же, повреждены МТ-ЛБ, две артиллерийские системы, 120-мм миномет и пять авто.

На Кураховском направлении враг шесть раз атаковал наши позиции вблизи Парасковиевки, Красногоровки и Константиновки. В результате боестолкновений - потерпел поражение.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник совершил четыре наступательных действия в сторону Угледара, Раздольного и Водяного. Один бой до сих пор продолжается.

На Приднепровском направлении враг не имел успеха, трижды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.

На других направлениях - без изменений.

Сегодня нужно отметить воинов 100-й отдельной механизированной бригады и 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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