В Евросоюзе предупредили, что украинцев ждет сложная зима, - Financial Times

Украина в результате обстрелов и боевых действий потеряла половину энергомощностей. Поэтому украинцев ждет более сложная зима, чем предыдущая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в статье для Financial Times заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Следующая зима, скорее всего, проверит стойкость украинского народа так, как не было на нашем континенте со времен Второй мировой войны", - заявила Симсон.

Она отметила, что интенсивность атак России на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины существенно усилилась, а некоторые объекты были разрушены уже после оперативно проведенной реконструкции. Россия уничтожает резервные генераторы, тепловые пункты, хранилища, электростанции, что "превратило реконструкцию в сизифов труд".

"На сегодня Россия уничтожила или захватила около 9 ГВт электроэнергии, вырабатываемой Украиной. Это половина электроэнергии, необходимой Украине зимой", - подчеркнула Симсон и отметила, что украинцев зимой может ждать настоящая гуманитарная катастрофа.

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Представительница ЕС предупредила, что отсутствие электроснабжения означает отсутствие доступа к основным услугам: водяные помпы и канализационные сети не будут работать, отопление может быть отключено. Она предупредила, что некоторые места в Украине могут стать непригодными для жизни во время зимних морозов.

И несмотря на то, что ЕС поддерживает Украину в ремонте и реконструкции энергосектора, международное сообщество "должно сделать гораздо больше".

Еврокомиссар предлагает действенный путь помощи: ремонт поврежденных электро- и теплогенерирующих мощностей; поставку большего количества генераторов; установку солнечных панелей на крышах больниц, школ и жилых домов, поскольку децентрализованная генерация электроэнергии менее подвержена российским атакам; увеличение максимального объема электроэнергии, которая может быть экспортирована в Украину из других стран Европы. И, наконец, усиление пассивной защиты энергетической инфраструктуры.

"Я призываю всех, кто имеет возможность помочь Украине до наступления холодного времени года, сделать это. Европейская комиссия поможет оказать вашу поддержку. Сегодня нужны беспрецедентные усилия солидарности и щедрости. Украину нельзя оставлять в одиночестве, когда она готовится к самой сложной зиме", - написала Симсон.

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