РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8156 посетителей онлайн
Новости
15 782 39

В Евросоюзе предупредили, что украинцев ждет сложная зима, - Financial Times

електроенергія

Украина в результате обстрелов и боевых действий потеряла половину энергомощностей. Поэтому украинцев ждет более сложная зима, чем предыдущая.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в статье для Financial Times заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

"Следующая зима, скорее всего, проверит стойкость украинского народа так, как не было на нашем континенте со времен Второй мировой войны", - заявила Симсон.

Она отметила, что интенсивность атак России на энергетическую и гражданскую инфраструктуру Украины существенно усилилась, а некоторые объекты были разрушены уже после оперативно проведенной реконструкции. Россия уничтожает резервные генераторы, тепловые пункты, хранилища, электростанции, что "превратило реконструкцию в сизифов труд".

"На сегодня Россия уничтожила или захватила около 9 ГВт электроэнергии, вырабатываемой Украиной. Это половина электроэнергии, необходимой Украине зимой", - подчеркнула Симсон и отметила, что украинцев зимой может ждать настоящая гуманитарная катастрофа.

Также читайте: На следующей неделе дефицит электроэнергии будет ощущаться на протяжении всех суток, - Кудрицкий

Представительница ЕС предупредила, что отсутствие электроснабжения означает отсутствие доступа к основным услугам: водяные помпы и канализационные сети не будут работать, отопление может быть отключено. Она предупредила, что некоторые места в Украине могут стать непригодными для жизни во время зимних морозов.

И несмотря на то, что ЕС поддерживает Украину в ремонте и реконструкции энергосектора, международное сообщество "должно сделать гораздо больше".

Еврокомиссар предлагает действенный путь помощи: ремонт поврежденных электро- и теплогенерирующих мощностей; поставку большего количества генераторов; установку солнечных панелей на крышах больниц, школ и жилых домов, поскольку децентрализованная генерация электроэнергии менее подвержена российским атакам; увеличение максимального объема электроэнергии, которая может быть экспортирована в Украину из других стран Европы. И, наконец, усиление пассивной защиты энергетической инфраструктуры.

"Я призываю всех, кто имеет возможность помочь Украине до наступления холодного времени года, сделать это. Европейская комиссия поможет оказать вашу поддержку. Сегодня нужны беспрецедентные усилия солидарности и щедрости. Украину нельзя оставлять в одиночестве, когда она готовится к самой сложной зиме", - написала Симсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина ожидает в ближайшее время транш в 4,2 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility, - Шмигаль

Автор: 

Евросоюз (17088) Тарифы на электроэнергию (2163)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+36
Зима як зима, не гірше трьох попередніх.
Справа не у сезоні, а в корумпованій українській владі, що "перетворило реконструкцію на сізіфову працю", а вірніше- на бездонне корито для себе.
Все інше у статті перераховане, то лише наслідки, першоджерело цих проблем-корупція.
показать весь комментарий
19.08.2024 07:26
+19
Це запрошення перезимувати у теплій Європі....
показать весь комментарий
19.08.2024 07:07
+18
Курська АЕС скільки ГВт видає?
показать весь комментарий
19.08.2024 06:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ставьте буржуйки.
показать весь комментарий
19.08.2024 06:36 Ответить
Курська АЕС скільки ГВт видає?
показать весь комментарий
19.08.2024 06:59 Ответить
Майже два.
показать весь комментарий
19.08.2024 08:10 Ответить
Треба ще 7 десь наколупати! Яка там найблича АЕС у кацапів?
Xоча насправді вистачить і двуx! Бо 9 Гігават то було з Азовсталлю та іншими підприємствами-гігантами, які вже 2,5 роки не працюють!
показать весь комментарий
19.08.2024 10:52 Ответить
на бытовые нужды населения в Украине расходовалось немногим больше четырёх процентов газа от общего годового потребления. Несложные расчёты дают максимум около десяти процентов потребления электричества населением, остальное идёт на разворовывание и промышленность.
показать весь комментарий
19.08.2024 12:41 Ответить
Азовсталь имеет три генератора и может работать без подключения к внешней электросети.
показать весь комментарий
21.08.2024 21:53 Ответить
Скоро дізнаємось ) Там наче такі ж водяні реактори як на чорнобилі й теж 4 штуки
показать весь комментарий
20.08.2024 07:55 Ответить
Це запрошення перезимувати у теплій Європі....
показать весь комментарий
19.08.2024 07:07 Ответить
Дякую, не знали...
показать весь комментарий
19.08.2024 07:24 Ответить
Зима як зима, не гірше трьох попередніх.
Справа не у сезоні, а в корумпованій українській владі, що "перетворило реконструкцію на сізіфову працю", а вірніше- на бездонне корито для себе.
Все інше у статті перераховане, то лише наслідки, першоджерело цих проблем-корупція.
показать весь комментарий
19.08.2024 07:26 Ответить
Переберемося на Курщину зимувати, тимчасово
показать весь комментарий
19.08.2024 07:46 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2024 11:24 Ответить
Так, чекає ЗЕма.
показать весь комментарий
19.08.2024 08:57 Ответить
а давайте повернемо сересер!
все моє дитинство, була красива зима. і дєд мороз подарунки приносив. і на ковзанах катався. і на лижах.
показать весь комментарий
19.08.2024 09:07 Ответить
пиз.дуй до кобзона, потвора. він тобі і про "лєнін такой молодой" проспіває.
показать весь комментарий
19.08.2024 09:54 Ответить
зрозуміло. у тебе в дитинстві не було подарунків. на ковзанах і лижах ти не вмієш кататися.
показать весь комментарий
19.08.2024 09:59 Ответить
Ну, якщо Захід так допомагає, як мокре горить, то і есересер повернеться. Питання тільки чи сподобається це тоді Заходу.
показать весь комментарий
19.08.2024 10:13 Ответить
Для тебе срср почнеться з уколу галоперидолу у психушці.
показать весь комментарий
19.08.2024 19:46 Ответить
а, для тебе?
показать весь комментарий
19.08.2024 19:49 Ответить
Я клав хрін і на твій срср, і на притрушених совкодрочерів.
показать весь комментарий
19.08.2024 22:34 Ответить
Але достатньо зброї не дамо-бо ескалація.
показать весь комментарий
19.08.2024 09:15 Ответить
А яке відношення єврокомісар з питань енергетики має до надання зброї?
показать весь комментарий
19.08.2024 09:39 Ответить
Готуйтеся, жлобуваті европейці, ми скоро приїдемо позимувати
показать весь комментарий
19.08.2024 10:04 Ответить
Росіян не пускають.
показать весь комментарий
19.08.2024 10:49 Ответить
А хто із вас старший троль, ти чи той зверху ?
показать весь комментарий
21.08.2024 11:42 Ответить
Зате без амстердаму і ротердаму. З великим цінами на все і без електроенергії.
Як то кажуть раніше до 2019 я планував поїздку у Відень, тепер планую поїздку у ліфті.
показать весь комментарий
19.08.2024 10:05 Ответить
...встановлення сонячних панелей на дахах лікарень, шкіл і житлових будинків...

Ви серйозно? Взимку? Коли за весь місяць тільки два сонячні дні? А панелі на дахах іще від снігу почистити потрібно
показать весь комментарий
19.08.2024 10:09 Ответить
"...децентралізована генерація електроенергії менш СХИЛЬНА до російських атак" - ? Можливо, краще: "менш ВРАЗЛИВА"?
показать весь комментарий
19.08.2024 10:25 Ответить
Так Найом де? Ця наволоч " освоїла" 50 ярдів на " захист" енергетики!
Знайти, підвісити і всі гроші витрусити б.
показать весь комментарий
19.08.2024 10:48 Ответить
С такой ДЕБИЛЬНОЙ властью это ожидаемо. Ну не хренищи не делается чтоб увеличить выроботку элекричества . Есть масса технологий которые позволяют это сделать . Когенерационные установки как вариант .
показать весь комментарий
19.08.2024 10:58 Ответить
Пане , яке збільшення ? Уявляєте який обсяг електроенергії ми оплачуємо за їхню криптовалюту , і чому у нас дефіцит електроенергії ? Українська криптоферма для Коломойського. Звідки дешева електроенергія? https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-kolomoyskyy-kryptoferma-zavod/31600205.html
показать весь комментарий
19.08.2024 11:33 Ответить
Німеччина у солідарність з Україною знищує атомні станції. youtube.com/watch?v=EJ6fOpCc2X8
показать весь комментарий
19.08.2024 12:20 Ответить
Киев за три дня + миллион убитых россвинорылых кацапчик? СВО по плану
показать весь комментарий
19.08.2024 13:12 Ответить
 
 