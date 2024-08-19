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У Євросоюзі попередили, що українців чекає складна зима, - Financial Times

електроенергія

Україна внаслідок обстрілів та бойових дій втратила половину енергопотужностей. Тому українців чекає складніша зима, ніж попередня.

Як інформує Цензор.НЕТ, в статті для Financial Times  заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Наступна зима, найімовірніше, перевірить стійкість українського народу так, як не було на нашому континенті з часів Другої світової війни", - заявила Сімсон.

Вона зазначила, що інтенсивність атак Росії на енергетичну та цивільну інфраструктуру України істотно посилилася, а деякі об'єкти було зруйновано вже після оперативно проведеної реконструкції. Росія знищує резервні генератори, теплові пункти, сховища, електростанції, що "перетворило реконструкцію на сізіфову працю".

"На сьогодні Росія знищила або захопила близько 9 ГВт електроенергії, що виробляється Україною. Це половина електроенергії, необхідної Україні взимку", - підкреслила Сімсон і зазначила, що українців узимку може чекати справжня гуманітарна катастрофа.

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Представниця ЄС попередила, що відсутність електропостачання означає відсутність доступу до основних послуг: водяні помпи та каналізаційні мережі не працюватимуть, опалення може бути відключено. Вона попередила, що деякі місця в Україні можуть стати непридатними для життя під час зимових морозів.

І попри те, що ЄС підтримує Україну у ремонті та реконструкції енергосектору, міжнародне співтовариство "має зробити набагато більше".

Єврокомісар пропонує дієвий шлях допомоги: ремонт пошкоджених електро- і теплогенеруючих потужностей; постачання більшої кількості генераторів; встановлення сонячних панелей на дахах лікарень, шкіл і житлових будинків, оскільки децентралізована генерація електроенергії менш схильна до російських атак; збільшення максимального обсягу електроенергії, яка може бути експортована в Україну з інших країн Європи. І, нарешті, посилення пасивного захисту енергетичної інфраструктури.

"Я закликаю всіх, хто має можливість допомогти Україні до настання холодної пори року, зробити це. Європейська комісія допоможе надати вашу підтримку. Сьогодні потрібні безпрецедентні зусилля солідарності та щедрості. Україну не можна залишати на самоті, коли вона готується до найскладнішої зими", – написала Сімсон.

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Автор: 

Євросоюз (13358) електроенергія (6184)


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Топ коментарі
+36
Зима як зима, не гірше трьох попередніх.
Справа не у сезоні, а в корумпованій українській владі, що "перетворило реконструкцію на сізіфову працю", а вірніше- на бездонне корито для себе.
Все інше у статті перераховане, то лише наслідки, першоджерело цих проблем-корупція.
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19.08.2024 07:26
+19
Це запрошення перезимувати у теплій Європі....
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19.08.2024 07:07
+18
Курська АЕС скільки ГВт видає?
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19.08.2024 06:59
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Ставьте буржуйки.
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19.08.2024 06:36 Відповісти
Курська АЕС скільки ГВт видає?
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19.08.2024 06:59 Відповісти
Майже два.
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19.08.2024 08:10 Відповісти
Треба ще 7 десь наколупати! Яка там найблича АЕС у кацапів?
Xоча насправді вистачить і двуx! Бо 9 Гігават то було з Азовсталлю та іншими підприємствами-гігантами, які вже 2,5 роки не працюють!
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19.08.2024 10:52 Відповісти
на бытовые нужды населения в Украине расходовалось немногим больше четырёх процентов газа от общего годового потребления. Несложные расчёты дают максимум около десяти процентов потребления электричества населением, остальное идёт на разворовывание и промышленность.
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19.08.2024 12:41 Відповісти
Азовсталь имеет три генератора и может работать без подключения к внешней электросети.
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21.08.2024 21:53 Відповісти
Скоро дізнаємось ) Там наче такі ж водяні реактори як на чорнобилі й теж 4 штуки
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20.08.2024 07:55 Відповісти
Це запрошення перезимувати у теплій Європі....
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19.08.2024 07:07 Відповісти
Дякую, не знали...
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19.08.2024 07:24 Відповісти
Зима як зима, не гірше трьох попередніх.
Справа не у сезоні, а в корумпованій українській владі, що "перетворило реконструкцію на сізіфову працю", а вірніше- на бездонне корито для себе.
Все інше у статті перераховане, то лише наслідки, першоджерело цих проблем-корупція.
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19.08.2024 07:26 Відповісти
Переберемося на Курщину зимувати, тимчасово
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19.08.2024 07:46 Відповісти
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19.08.2024 11:24 Відповісти
Так, чекає ЗЕма.
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19.08.2024 08:57 Відповісти
а давайте повернемо сересер!
все моє дитинство, була красива зима. і дєд мороз подарунки приносив. і на ковзанах катався. і на лижах.
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19.08.2024 09:07 Відповісти
пиз.дуй до кобзона, потвора. він тобі і про "лєнін такой молодой" проспіває.
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19.08.2024 09:54 Відповісти
зрозуміло. у тебе в дитинстві не було подарунків. на ковзанах і лижах ти не вмієш кататися.
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19.08.2024 09:59 Відповісти
Ну, якщо Захід так допомагає, як мокре горить, то і есересер повернеться. Питання тільки чи сподобається це тоді Заходу.
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19.08.2024 10:13 Відповісти
Для тебе срср почнеться з уколу галоперидолу у психушці.
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19.08.2024 19:46 Відповісти
а, для тебе?
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19.08.2024 19:49 Відповісти
Я клав хрін і на твій срср, і на притрушених совкодрочерів.
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19.08.2024 22:34 Відповісти
Але достатньо зброї не дамо-бо ескалація.
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19.08.2024 09:15 Відповісти
А яке відношення єврокомісар з питань енергетики має до надання зброї?
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19.08.2024 09:39 Відповісти
Готуйтеся, жлобуваті европейці, ми скоро приїдемо позимувати
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19.08.2024 10:04 Відповісти
Росіян не пускають.
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19.08.2024 10:49 Відповісти
А хто із вас старший троль, ти чи той зверху ?
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21.08.2024 11:42 Відповісти
Зате без амстердаму і ротердаму. З великим цінами на все і без електроенергії.
Як то кажуть раніше до 2019 я планував поїздку у Відень, тепер планую поїздку у ліфті.
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19.08.2024 10:05 Відповісти
...встановлення сонячних панелей на дахах лікарень, шкіл і житлових будинків...

Ви серйозно? Взимку? Коли за весь місяць тільки два сонячні дні? А панелі на дахах іще від снігу почистити потрібно
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19.08.2024 10:09 Відповісти
"...децентралізована генерація електроенергії менш СХИЛЬНА до російських атак" - ? Можливо, краще: "менш ВРАЗЛИВА"?
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19.08.2024 10:25 Відповісти
Так Найом де? Ця наволоч " освоїла" 50 ярдів на " захист" енергетики!
Знайти, підвісити і всі гроші витрусити б.
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19.08.2024 10:48 Відповісти
С такой ДЕБИЛЬНОЙ властью это ожидаемо. Ну не хренищи не делается чтоб увеличить выроботку элекричества . Есть масса технологий которые позволяют это сделать . Когенерационные установки как вариант .
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19.08.2024 10:58 Відповісти
Пане , яке збільшення ? Уявляєте який обсяг електроенергії ми оплачуємо за їхню криптовалюту , і чому у нас дефіцит електроенергії ? Українська криптоферма для Коломойського. Звідки дешева електроенергія? https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-kolomoyskyy-kryptoferma-zavod/31600205.html
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19.08.2024 11:33 Відповісти
Німеччина у солідарність з Україною знищує атомні станції. youtube.com/watch?v=EJ6fOpCc2X8
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19.08.2024 12:20 Відповісти
Киев за три дня + миллион убитых россвинорылых кацапчик? СВО по плану
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19.08.2024 13:12 Відповісти
 
 