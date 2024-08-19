У Євросоюзі попередили, що українців чекає складна зима, - Financial Times

Україна внаслідок обстрілів та бойових дій втратила половину енергопотужностей. Тому українців чекає складніша зима, ніж попередня.

Як інформує Цензор.НЕТ, в статті для Financial Times заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Наступна зима, найімовірніше, перевірить стійкість українського народу так, як не було на нашому континенті з часів Другої світової війни", - заявила Сімсон.

Вона зазначила, що інтенсивність атак Росії на енергетичну та цивільну інфраструктуру України істотно посилилася, а деякі об'єкти було зруйновано вже після оперативно проведеної реконструкції. Росія знищує резервні генератори, теплові пункти, сховища, електростанції, що "перетворило реконструкцію на сізіфову працю".

"На сьогодні Росія знищила або захопила близько 9 ГВт електроенергії, що виробляється Україною. Це половина електроенергії, необхідної Україні взимку", - підкреслила Сімсон і зазначила, що українців узимку може чекати справжня гуманітарна катастрофа.

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Представниця ЄС попередила, що відсутність електропостачання означає відсутність доступу до основних послуг: водяні помпи та каналізаційні мережі не працюватимуть, опалення може бути відключено. Вона попередила, що деякі місця в Україні можуть стати непридатними для життя під час зимових морозів.

І попри те, що ЄС підтримує Україну у ремонті та реконструкції енергосектору, міжнародне співтовариство "має зробити набагато більше".

Єврокомісар пропонує дієвий шлях допомоги: ремонт пошкоджених електро- і теплогенеруючих потужностей; постачання більшої кількості генераторів; встановлення сонячних панелей на дахах лікарень, шкіл і житлових будинків, оскільки децентралізована генерація електроенергії менш схильна до російських атак; збільшення максимального обсягу електроенергії, яка може бути експортована в Україну з інших країн Європи. І, нарешті, посилення пасивного захисту енергетичної інфраструктури.

"Я закликаю всіх, хто має можливість допомогти Україні до настання холодної пори року, зробити це. Європейська комісія допоможе надати вашу підтримку. Сьогодні потрібні безпрецедентні зусилля солідарності та щедрості. Україну не можна залишати на самоті, коли вона готується до найскладнішої зими", – написала Сімсон.

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