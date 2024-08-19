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Италия выдала Украине россиянина, который организовал схему похищения автомобилей

Італія видала Україні росіянина, який організував схему із викрадення автомобілів

Италия выдала Украине гражданина России, которого подозревают в массовом угоне автомобилей.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции, начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Гражданин России, организатор преступной схемы возвращения владельцам их же угнанных авто за деньги, решил скрыться от Закона в Италии.

В августе 2022-го полиция пресекла деятельность двух групп автоугонщиков, тогда было проведено 53 обыска на территории девяти областей. Задокументировано девять эпизодов незаконного завладения автомобилями. Шестеро активных участников были задержаны, еще трое, в том числе и организатор - объявлены в международный розыск. Выяснилось, что 47-летний главарь из школы занимается угоном авто, а в соцсетях проводил мастер-классы по открытию замков и "заметанию" после себя следов, а также администрировал телеграм-канал, где владельцам за деньги предлагали выкупить их угнанные авто", - говорится в сообщении.

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По данным Офиса Генпрокурора, компетентными органами Италии принято решение о выдаче (экстрадиции) гражданина РФ.

"Особая благодарность нашим партнерам - полиции Италии и Польши, которые помогли в задержании и экстрадиции подозреваемого", - отметил Небытов.

"Ранее судимый на территории России подозреваемый с 15 лет занимался угонами автомобилей и разбирался в специальных приборах для открытия и приведения в действие двигателя. На своем Телеграм-канале он продавал спецтехнику для взлома авто, а в соцсетях проводил мастер-классы по преступному ремеслу, в частности мер конспирации.

Сейчас ему избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 15 млн 140 тыс грн", - добавили в Офисе Генпрокурора.

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Автор: 

Италия (1640) угон (294) экстрадиция (565)


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..нашли кому выдавать.. судить нужно было у себя, а здесь он будет уважаемым человеком..
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19.08.2024 13:37 Ответить
У самих вірьовки нема.
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19.08.2024 13:46 Ответить
В Італії на таке дивляться як на дикунство - це як красти шльопанці на пляж.
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19.08.2024 13:56 Ответить
Кто то из судей нормальную "котлету" получит
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19.08.2024 14:02 Ответить
Незрозуміла історія. Яке ставлення до України має ця людина?
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19.08.2024 14:25 Ответить
Хріновий перекладач у вас. "Ставлення" - невірне слово для цього випадку. Вірне - "відношення".
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19.08.2024 14:47 Ответить
https://telegram.me/waspkillerstore
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20.08.2024 01:37 Ответить
Часом не WASP KILLER ?
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19.08.2024 15:58 Ответить
Партнер із кримінального бізнесу повернення викрадених автомобілів за викуп Юрія Серветника з київської Autosecurity. Обидва - відморозки
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20.08.2024 01:35 Ответить
 
 