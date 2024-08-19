Італія видала Україні росіянина, який організував схему із викрадення автівок

Італія видала Україні громадянина Росії, якого підозрюють у масовому викраденні автомобілів.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Громадянин росії, організатор злочинної схеми повернення власникам їхніх же угнаних авто за гроші, вирішив сховатися від Закону в Італії.

У серпні 2022-го поліція припинила діяльність двох груп автовикрадачів, тоді було проведено 53 обшуки на території дев’яти областей. Задокументовано дев'ять епізодів незаконного заволодіння автомобілями. Шестеро активних учасників були затримані, ще троє, зокрема й організатор — оголошені в міжнародний розшук. З’ясувалося, що 47-річний ватажок зі школи займається викраденням авто, а в соцмережах проводив майстер-класи з відкриття замків і "замітання" після себе слідів, а також адміністрував телеграм-канал, де власникам за гроші пропонували викупити їхні викрадені авто", - йдеться в повідомленні.

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За даними Офісу Генпрокурора, компетентними органами Італії прийнято рішення про видачу (екстрадицію) громадянина РФ.

"Особлива подяка нашим партнерам — поліції Італії та Польщі, які допомогли в затриманні та екстрадиції підозрюваного", - зазначив Нєбитов.

"Раніше судимий на території росії підозрюваний з 15 років займався викраденнями автомобілів і знався на спеціальних приладах для відкриття та приведення в дію двигуна. На своєму Телеграм-каналі він продавав спецтехніку для злому авто, а в соцмережах проводив майстер-класи зі злочинного ремесла, зокрема заходів конспірації.

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 15 млн 140 тис грн", - додали в Офісі Генпрокурора.

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