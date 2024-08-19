УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10484 відвідувача онлайн
Новини
3 863 9

Італія видала Україні росіянина, який організував схему із викрадення автівок

Італія видала Україні росіянина, який організував схему із викрадення автомобілів

Італія видала Україні громадянина Росії, якого підозрюють у масовому викраденні автомобілів.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

"Громадянин росії, організатор злочинної схеми повернення власникам їхніх же угнаних авто за гроші, вирішив сховатися від Закону в Італії.

У серпні 2022-го поліція припинила діяльність двох груп автовикрадачів, тоді було проведено 53 обшуки на території дев’яти областей. Задокументовано дев'ять епізодів незаконного заволодіння автомобілями. Шестеро активних учасників були затримані, ще троє, зокрема й організатор — оголошені в міжнародний розшук. З’ясувалося, що 47-річний ватажок зі школи займається викраденням авто, а в соцмережах проводив майстер-класи з відкриття замків і "замітання" після себе слідів, а також адміністрував телеграм-канал, де власникам за гроші пропонували викупити їхні викрадені авто", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Україна екстрадувала до Чехії 6 іноземних громадян - учасників міжнародного шахрайського call-центру, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За даними Офісу Генпрокурора, компетентними органами Італії прийнято рішення про видачу (екстрадицію) громадянина РФ.

"Особлива подяка нашим партнерам — поліції Італії та Польщі, які допомогли в затриманні та екстрадиції підозрюваного", - зазначив Нєбитов.

"Раніше судимий на території росії підозрюваний з 15 років займався викраденнями автомобілів і знався на спеціальних приладах для відкриття та приведення в дію двигуна. На своєму Телеграм-каналі він продавав спецтехніку для злому авто, а в соцмережах проводив майстер-класи зі злочинного ремесла, зокрема заходів конспірації.

Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 15 млн 140 тис грн", - додали в Офісі Генпрокурора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Казахстан не видаватиме Україні підозрюваного у замаху на журналіста Садикова, - ЗМІ

Автор: 

Італія (1565) викрадення автівки (208) екстрадиція (433)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
..нашли кому выдавать.. судить нужно было у себя, а здесь он будет уважаемым человеком..
показати весь коментар
19.08.2024 13:37 Відповісти
У самих вірьовки нема.
показати весь коментар
19.08.2024 13:46 Відповісти
В Італії на таке дивляться як на дикунство - це як красти шльопанці на пляж.
показати весь коментар
19.08.2024 13:56 Відповісти
Кто то из судей нормальную "котлету" получит
показати весь коментар
19.08.2024 14:02 Відповісти
Незрозуміла історія. Яке ставлення до України має ця людина?
показати весь коментар
19.08.2024 14:25 Відповісти
Хріновий перекладач у вас. "Ставлення" - невірне слово для цього випадку. Вірне - "відношення".
показати весь коментар
19.08.2024 14:47 Відповісти
https://telegram.me/waspkillerstore
показати весь коментар
20.08.2024 01:37 Відповісти
Часом не WASP KILLER ?
показати весь коментар
19.08.2024 15:58 Відповісти
Партнер із кримінального бізнесу повернення викрадених автомобілів за викуп Юрія Серветника з київської Autosecurity. Обидва - відморозки
показати весь коментар
20.08.2024 01:35 Відповісти
 
 