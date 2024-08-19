501 ОБМП присоединился к наступлению ВСУ в Курской области, - Forbes

501-й отдельный батальон морской пехоты ВМС Украины присоединился к наступлению ВСУ в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

"Около 400 военнослужащих батальона находятся на передовой, где выполняют боевые задачи", - говорится в материале.

Как утверждают журналисты Forbes, в определенном смысле Курская кампания ВСУ для 501-го батальона - "возможность искупления", поскольку у подразделения "печальная история избежания боевых действий".

Отмечается, что до 2014 года этот батальон дислоцировался в Крыму. Однако, когда россияне вторглись на полуостров и украинские военнослужащие получили из Киева приказ на выход на материковую Украину, то его выполнили только 64 морпеха из 501-го батальона. Сотни других военнослужащих подразделения добровольно остались в Крыму, фактически став на сторону российских оккупантов.

Впоследствии Минобороны Украины заново воссоздало 501-й батальон морской пехоты. В первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину его бойцы присоединились к гарнизону в Мариуполе.

Россияне осадили Мариуполь, безжалостно морили голодом и бомбили гарнизон и мирное население. Основная сила гарнизона - более 2 тысяч человек - держалась три месяца, в конце концов отступив к металлургическому заводу Азовсталь, перед тем, как в конце мая 2022 года президент Владимир Зеленский отдал приказ командирам подразделений сохранить жизнь личного состава путем сдачи в плен.

Читайте: Операция в Курской области: ВСУ пополняют обменный фонд пленными россиянами, - Павлюк

Как сообщают в Forbes, 501-й батальон морской пехоты сдался в плен россиянам шестью неделями ранее - в первых числах апреля.

В течение следующих двух с половиной лет около 20 морпехов из этого батальона вернулись в Украину в рамках обмена пленными, но около 250 их собратьев по-прежнему российские пленники.

501-й батальон морской пехоты украинскому командованию пришлось заново восстанавливать. Пополненное новыми офицерами и солдатами, подразделение вернулось к участию в боевых действиях в 2023 году - в Херсонской области.

К лету 2024 года батальон передислоцировали на север Харьковской области - для защиты Волчанска от российских атак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили, что ВСУ уничтожили третий мост на Курщине

"На прошлой неделе 501-й батальон морской пехоты, очевидно, прошел 160 км между Волчанском и Курском", - отметили в Forbes.