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501 ОБМП присоединился к наступлению ВСУ в Курской области, - Forbes

Морська піхота

501-й отдельный батальон морской пехоты ВМС Украины присоединился к наступлению ВСУ в Курской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

"Около 400 военнослужащих батальона находятся на передовой, где выполняют боевые задачи", - говорится в материале.

Как утверждают журналисты Forbes, в определенном смысле Курская кампания ВСУ для 501-го батальона - "возможность искупления", поскольку у подразделения "печальная история избежания боевых действий".

Отмечается, что до 2014 года этот батальон дислоцировался в Крыму. Однако, когда россияне вторглись на полуостров и украинские военнослужащие получили из Киева приказ на выход на материковую Украину, то его выполнили только 64 морпеха из 501-го батальона. Сотни других военнослужащих подразделения добровольно остались в Крыму, фактически став на сторону российских оккупантов.

Впоследствии Минобороны Украины заново воссоздало 501-й батальон морской пехоты. В первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину его бойцы присоединились к гарнизону в Мариуполе.

Россияне осадили Мариуполь, безжалостно морили голодом и бомбили гарнизон и мирное население. Основная сила гарнизона - более 2 тысяч человек - держалась три месяца, в конце концов отступив к металлургическому заводу Азовсталь, перед тем, как в конце мая 2022 года президент Владимир Зеленский отдал приказ командирам подразделений сохранить жизнь личного состава путем сдачи в плен.

Читайте: Операция в Курской области: ВСУ пополняют обменный фонд пленными россиянами, - Павлюк

Как сообщают в Forbes, 501-й батальон морской пехоты сдался в плен россиянам шестью неделями ранее - в первых числах апреля.

В течение следующих двух с половиной лет около 20 морпехов из этого батальона вернулись в Украину в рамках обмена пленными, но около 250 их собратьев по-прежнему российские пленники.

501-й батальон морской пехоты украинскому командованию пришлось заново восстанавливать. Пополненное новыми офицерами и солдатами, подразделение вернулось к участию в боевых действиях в 2023 году - в Херсонской области.

К лету 2024 года батальон передислоцировали на север Харьковской области - для защиты Волчанска от российских атак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне заявили, что ВСУ уничтожили третий мост на Курщине

"На прошлой неделе 501-й батальон морской пехоты, очевидно, прошел 160 км между Волчанском и Курском", - отметили в Forbes.

Автор: 

боевые действия (3976) Курск (1087) морская пехота (38)


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Топ комментарии
+15
Яка ще "спокута"? Нах цю дічь ліпити? Це вже зовсім інші люди. Ото тільки що номер залишився той самий.
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19.08.2024 13:58
+8
Если столько лишних бригад, почему не хватает людей на самых важных направлениях фронта? Странно все это.
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19.08.2024 14:02
+8
зечмо вчора ввечері в гундосі розказав де і які підрозділи воюють.... а зебіли в екстазі від херпідуна
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19.08.2024 14:43
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Правила форума Совет форумчан
Яка ще "спокута"? Нах цю дічь ліпити? Це вже зовсім інші люди. Ото тільки що номер залишився той самий.
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19.08.2024 13:58 Ответить
"...про це пише https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/08/18/a-notorious-marine-battalion-has-joined-ukraines-invasion-of-russia/?ss=aerospace-defense Forbes ".
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19.08.2024 17:14 Ответить
Давайте одразу увесь список всіх підрозділів на Курщині, поіменно. Союзничкі обісцяні.
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19.08.2024 13:59 Ответить
зечмо вчора ввечері в гундосі розказав де і які підрозділи воюють.... а зебіли в екстазі від херпідуна
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19.08.2024 14:43 Ответить
Так кацапи все і без них знають ,бо в кацапському ГРУ немає клоунів типу кірюхи бодунова.
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19.08.2024 14:56 Ответить
Що за новина? Хлопці воюють,а не збирають сумні історії. Може досить дези бо уже писали,що німці Ірис не хотять передавати,а він уже в пакеті допомоги. Наривпаюся на бан,Може збирачам таких новин на фронт,хоч і на Курщину, а то не сайт,а жовта преса
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19.08.2024 13:59 Ответить
Если столько лишних бригад, почему не хватает людей на самых важных направлениях фронта? Странно все это.
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19.08.2024 14:02 Ответить
пАттужний злив Донбасу.... пляті !!!
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19.08.2024 14:21 Ответить
Можливо тому що на найважливіших напрямках фронту у кацапів абсолютна перевага у авіації та бронетехніці, і простим закидуванням піхоти у ті місця проблему не вирішити.
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19.08.2024 14:39 Ответить
це не зовсім так. Авіація рф працює однаково по всій лінії зіткнення, до того ж наші укріплення на Донбассі все ж краще ніж на Курщині де ми тільки намагаємось закріпитись.
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19.08.2024 16:31 Ответить
Все конечно хорошо но чтобы наступать на вражеской территории нужно вначале у себя дома остановить наступление врага. А то что мы окажемся в моцкве а рашисты в Киеве?
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19.08.2024 14:07 Ответить
Ну так раіся ж велика - купа нафти, газу, інших вуглеводнів. От поки вони дайдуть до Чопа то ми вже будемо у Владивостоці. А в далі будемо продавати їх ресурси і за це купляти більше дронів та ракет. Так і переможемо. План століття, я вважаю.
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19.08.2024 14:12 Ответить
"шикарний" план
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19.08.2024 14:22 Ответить
Ага доїдемо на поїзді до Владивостока ,навіщо цю дурню писати ,ми ж не на гівномарафоні.
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19.08.2024 14:59 Ответить
не я це почав:

"А то что мы окажемся в моцкве а рашисты в Киеве? "
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20.08.2024 10:32 Ответить
Надеріть руснявим пдарам дупи, хлопці..
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19.08.2024 14:19 Ответить
Головне ,щоб кацапи нам одне місце не надерли
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19.08.2024 15:01 Ответить
ПОКРОВСЬК, ТОРЕЦЬК.... !!!!!!!!!!!!!
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19.08.2024 14:20 Ответить
Коли зав`язались позиційні бої, Зеполеон вирішив вводити нові бригади щоб їх там стерти... Геніальний план, і що може піти не так...
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19.08.2024 14:25 Ответить
західна преса значно частіше піддуває *****, ніж засуджує та закликає зупинити його
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19.08.2024 14:36 Ответить
а чому не до захисту Покровська?
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19.08.2024 14:38 Ответить
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19.08.2024 14:41 Ответить
З такими темпами скоро на Донбасі одні бусифіковані мобіки залишаться.
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19.08.2024 14:53 Ответить
Так тут все просто, фронт в україні злили, афера з курською областю - чим більше ми туди витягнемо свіжих сил і техніки тим скоріш орки перемелють їх. Йде саме справжне знищення ЗСУ.
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19.08.2024 15:03 Ответить
Зельц открыл второй фронт и теперь дёргает людей с донецкого направления, а там чем дыры закрывать в обороне, твоей зелёной жопой?!
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19.08.2024 16:15 Ответить
Після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E анексії Росією Криму лише 58 військовослужбовців батальйону з 308-ми вирішили продовжити службу у збройних силах України. Згодом до них приєдналися ще 6 побратимівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/501-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-6 [6] . Більшість військовослужбовців разом з командиром підполковником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA) Олександром Саєнком зрадила присягу народу України, набула російського громадянства й поповнила лави https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ВМФ Російської Федерації https://uk.wikipedia.org/wiki/501-%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)#cite_note-7 [7] .

вікіпедія про 501 батальйон
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19.08.2024 16:40 Ответить
Ті, що зрадили, зараз не воюють в батальйоні - там наразі зовсім інші люди.
Тому стаття у Форбсі - це повна діч!
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19.08.2024 17:18 Ответить
 
 