Россияне обстреляли Торецк и Заречное в Донецкой области: погибли четверо гражданских

В результате обстрела российскими войсками Донецкой области в Торецке погибла женщина, а в Заречном - мужчина и супружеская пара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

"19 августа 2024 года оккупанты нанесли очередной удар по г. Торецк. Предварительно, враг использовал против мирного населения артиллерию. В результате тяжелого осколочного ранения во дворе домовладения погибла 71-летняя пенсионерка", - говорится в сообщении.

Кроме того, под прицел армии РФ попал поселок Заречное Лиманской ТГ. Боеприпас попал по частному сектору. На улице получили травмы, несовместимые с жизнью, трое гражданских в возрасте от 61 до 72 лет - мужчина и супружеская пара. Тип вооружения устанавливается.

Также читайте: На Покровском направлении - тяжелые бои. Делается все необходимое для защиты Торецка, - Сырский

Напомним, 19 августа в Донецкой области принято решение о принудительной эвакуации детей из Покровской громады.