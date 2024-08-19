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Новости Война
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Россияне обстреляли Торецк и Заречное в Донецкой области: погибли четверо гражданских

19 серпня на Донеччині загинуло четверо цивільних

В результате обстрела российскими войсками Донецкой области в Торецке погибла женщина, а в Заречном - мужчина и супружеская пара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

"19 августа 2024 года оккупанты нанесли очередной удар по г. Торецк. Предварительно, враг использовал против мирного населения артиллерию. В результате тяжелого осколочного ранения во дворе домовладения погибла 71-летняя пенсионерка", - говорится в сообщении.

Кроме того, под прицел армии РФ попал поселок Заречное Лиманской ТГ. Боеприпас попал по частному сектору. На улице получили травмы, несовместимые с жизнью, трое гражданских в возрасте от 61 до 72 лет - мужчина и супружеская пара. Тип вооружения устанавливается.

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Напомним, 19 августа в Донецкой области принято решение о принудительной эвакуации детей из Покровской громады.

Автор: 

обстрел (26982) жертвы (2064) Донецкая область (9562) Торецк (435)


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Жодного дня не проходить що б рашиські варвари не воювали з мирним населенням, це злочина рашиська здичавіла орда .
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19.08.2024 15:05 Ответить
А ми все про курськ
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19.08.2024 17:09 Ответить
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19.08.2024 21:39 Ответить
 
 