Росіяни обстріляли Торецьк і Зарічне на Донеччині: загинуло четверо цивільних

Унаслідок обстрілу російськими військами Донецької області у Торецьку загинула жінка, а в Зарічному - чоловік і подружжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"19 серпня 2024 року окупанти завдали чергового удару по м. Торецьк. Попередньо, ворог використав проти мирного населення артилерію. Внаслідок важкого осколкового поранення у дворі домоволодіння загинула 71-річна пенсіонерка", - ідеться в повідомленні.

Крім того, під приціл армії РФ потрапило селище Зарічне Лиманської ТГ. Боєприпас влучив по приватному сектору. На вулиці дістали травми, несумісні з життям, троє цивільних віком від 61 до 72 років – чоловік і подружня пара. Тип озброєння встановлюється.

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Нагадаємо, 19 серпня в Донецькій області ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з Покровської громади.