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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете использования российских программ

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19 августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11492 "О внесении изменений в закон Украины "О санкциях" относительно запрета использования программных продуктов и доступа к электронным информационным ресурсам".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в ВРУ Тарас Мельничук.

Он пояснил, что законопроект имеет целью повышение уровня киберзащиты Украины путем внедрения секторальных санкций относительно запрета или запрета использования программных продуктов, разработанных субъектами хозяйствования иностранного государства, к которому применены санкции и ограничения доступа к определенному информационному ресурсу.

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Проект предусматривает новые виды секторальных санкций, в частности:

  • запрет юридическим лицам распространять и использовать на территории Украины программные продукты или их составляющие происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции, или разработчиком или субъектом авторского права которых является юридическое (физическое) лицо - резидент такого иностранного государства или юридическое лицо, "доля в уставном капитале которого находится в собственности такого иностранного государства".
  • запрет использования программных продуктов от субъектов, осуществляющих террористическую деятельность, или разработчиками или субъектом авторского права которых являются иностранные юридические или физические лица, к которым применены санкции.
  • санкции могут быть применены к программным продуктам, созданным с использованием исходного или объектного кода программных продуктов, их составляющих, на которые распространяются санкции;
  • запрет доступа к электронным информационным ресурсам в Интернете (веб-страницы, веб-сайты, другие веб-ресурсы), электронных коммуникационных сетях, электронных коммуникационных системах, информационных системах, информационно-коммуникационных системах.

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Автор: 

ВР (29234) законопроект (3220) запрет (1705) программа (184) россия (95418)


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Топ комментарии
+10
Як же керувати? Станєт всьо непанятним.
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19.08.2024 20:48
+6
Всілякі Касперскі, ДокторВеб, Стахановєц, Промт, Яндекс
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19.08.2024 20:25
+5
заборона доступу до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті (веб-сторінки, веб-сайти, інші веб-ресурси), електронних комунікаційних мережах, електронних комунікаційних системах, інформаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах. - це не вийде так просто. Не всі російські сайти і веб ресурси закінчуються на .ру
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19.08.2024 20:18
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Доречі, хто в курсі? Що зараз мудрий нарід замість 1С використовує?
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19.08.2024 20:17 Ответить
BAS ERP та BAS КУП
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19.08.2024 20:42 Ответить
Попробуйте на комп поставить одновременно, например, BAS КУП и 1С КУП. Будете озадачены
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19.08.2024 21:25 Ответить
заборона доступу до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті (веб-сторінки, веб-сайти, інші веб-ресурси), електронних комунікаційних мережах, електронних комунікаційних системах, інформаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах. - це не вийде так просто. Не всі російські сайти і веб ресурси закінчуються на .ру
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19.08.2024 20:18 Ответить
Всілякі Касперскі, ДокторВеб, Стахановєц, Промт, Яндекс
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19.08.2024 20:25 Ответить
невже досі є довбойоби, хто їми користується?
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19.08.2024 21:10 Ответить
Держустанови навіть є))

Скажіть а в телеграмі офіційні канали зв'язку та передачі даних це нормально?
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19.08.2024 21:43 Ответить
Так Касперский и Яндекс не в России зарегистрированные.
А "Строим дом" супротив "Форум Хаус" как плотник сепротив столяра.
На хаус высвечивается регистрация. С начала войны западло заходить. А альтернативы нет.
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19.08.2024 21:14 Ответить
Маячня та примітив!
Перерееструвати кудись на Кіпр, чи навіть у Фінляндії - кілька днів роботи.
Що успішно вже давно зробили багато ІТ контор Рашки.
А просто так, скопом відрубати собі доступ до багатьох розробок, особливо коли вони ФриВаре та з відкритим кодом просто ТУПО.

Потрібно не тупо вводити заборону, а цілеспрямовано аналізувати Компанії та ПО, проводити аудит та дослідження.
Ліцензувати ПО для використання.
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19.08.2024 20:31 Ответить
Два тижні Трускавецького технікуму якраз дають необхідну кваліфікацію для переліченого Вами)))
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19.08.2024 20:55 Ответить
Є найнадійніший і безпомилковий спосіб:

- всі ресурси які гавкають свинособачою - в топку!
незалежно від місця реєстрації - вони рашистські

якщо рашисти хочуть щось сказати - хай переходять на англійську і українську
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19.08.2024 22:13 Ответить
Ну-ну...
Ти, з початку, хоча би, у Вікіпедії, 500 000 статей на українську переклади, а уж потім "в топку"...
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19.08.2024 22:43 Ответить
А чем болтать - взяла бы, Зин, В антракт сгоняла в магазин... Что, не пойдешь?
Добродію, зробить корисну справу.
У китайчонка, на Алі української мови нема. Чебуреки Україна є, Чебоксари гривня є. А мови нема. Доводиться сторінку на суахілі відкривати, та по малюнкам купувати.
Ви потурбуйтесь.
А ******* і ми вміемо.
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20.08.2024 00:16 Ответить
Як же керувати? Станєт всьо непанятним.
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19.08.2024 20:48 Ответить
Ну запрет - запретом, а можно просто убрать налог на покупку определенного ПО. Или правительство думает, что фирмы покупают рф ПО просто так? Украинизатора нет очень часто, цены реально не сравнимы. Т.е вместо упростить бизнес нужно усложнить? Я застал вирус pethia на мед.учёте и это была жесть, но клиника потом ещё год работала на нем, ибо заменить его капец как дорого.
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19.08.2024 21:01 Ответить
Это шо все моды с телефона поудалять? Программы с 4PDA в мусор?
А чего 4PDA с обновлениями разлоченых виджетов погоды блокируется, а Флибуста с "Эрой мертворожденных" нет?
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19.08.2024 21:09 Ответить
Что мне нравится в украинцах: сказали - сделают.
А у нас утром выставляют на центральной площади вагоны, в которых оккупанты вывозили молдован в Сибирь, а вечером ВСЕ предприятия страны обновляют 1С - НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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19.08.2024 21:14 Ответить
про програму

1С:Підприємство 8.3 (8.3.12.1714)

"Управління торговим підприємством для Украини", редакція 1.2. (1.2.43.1) (http://1c.ua/v8/RegionalSolutions_UA_UTP.php)
Copyright © Molenari OU, 2021. All rights reserved

Ти хоч раз бачив 1С чи тільки був у зоопарку молдавії ???

Все на український мові
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19.08.2024 22:19 Ответить
Ну, и к чему это?
У человека флаг молдавский.
А у нас....вагоны, в которых оккупанты вывозили молдован
Имеется в виду Молдова. Им подойдёт ваша локализация программы?
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19.08.2024 23:55 Ответить
українською мовою.
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20.08.2024 00:01 Ответить
Вообще-то платформа с поддержкой нескольких языков. Какой настроите - такой и будет. Как вариант, для разных пользователей можно запускать платформы на разных языках. Ну а интерфейс самой конфигурации настраивается вообще элементарно. Так что пользователи работают так, как им удобно.
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20.08.2024 00:28 Ответить
А у нас....вагоны, у человека флаг, а вечером ВСЕ предприятия страны (Украины) обновляют 1С - НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ...... как усЕ склеить.... ? помоги... дякую.
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20.08.2024 10:29 Ответить
А заборони на кацапські паспорти у держслужбовців не буде?
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19.08.2024 21:52 Ответить
на святе зазіхаєш
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19.08.2024 23:13 Ответить
точно!..
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19.08.2024 23:41 Ответить
Рашка 2.0, Укртюб зробіть ще.

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20.08.2024 00:06 Ответить
 
 