В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете использования российских программ
19 августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11492 "О внесении изменений в закон Украины "О санкциях" относительно запрета использования программных продуктов и доступа к электронным информационным ресурсам".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в ВРУ Тарас Мельничук.
Он пояснил, что законопроект имеет целью повышение уровня киберзащиты Украины путем внедрения секторальных санкций относительно запрета или запрета использования программных продуктов, разработанных субъектами хозяйствования иностранного государства, к которому применены санкции и ограничения доступа к определенному информационному ресурсу.
Проект предусматривает новые виды секторальных санкций, в частности:
- запрет юридическим лицам распространять и использовать на территории Украины программные продукты или их составляющие происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции, или разработчиком или субъектом авторского права которых является юридическое (физическое) лицо - резидент такого иностранного государства или юридическое лицо, "доля в уставном капитале которого находится в собственности такого иностранного государства".
- запрет использования программных продуктов от субъектов, осуществляющих террористическую деятельность, или разработчиками или субъектом авторского права которых являются иностранные юридические или физические лица, к которым применены санкции.
- санкции могут быть применены к программным продуктам, созданным с использованием исходного или объектного кода программных продуктов, их составляющих, на которые распространяются санкции;
- запрет доступа к электронным информационным ресурсам в Интернете (веб-страницы, веб-сайты, другие веб-ресурсы), электронных коммуникационных сетях, электронных коммуникационных системах, информационных системах, информационно-коммуникационных системах.
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Скажіть а в телеграмі офіційні канали зв'язку та передачі даних це нормально?
А "Строим дом" супротив "Форум Хаус" как плотник сепротив столяра.
На хаус высвечивается регистрация. С начала войны западло заходить. А альтернативы нет.
Перерееструвати кудись на Кіпр, чи навіть у Фінляндії - кілька днів роботи.
Що успішно вже давно зробили багато ІТ контор Рашки.
А просто так, скопом відрубати собі доступ до багатьох розробок, особливо коли вони ФриВаре та з відкритим кодом просто ТУПО.
Потрібно не тупо вводити заборону, а цілеспрямовано аналізувати Компанії та ПО, проводити аудит та дослідження.
Ліцензувати ПО для використання.
- всі ресурси які гавкають свинособачою - в топку!
незалежно від місця реєстрації - вони рашистські
якщо рашисти хочуть щось сказати - хай переходять на англійську і українську
Ти, з початку, хоча би, у Вікіпедії, 500 000 статей на українську переклади, а уж потім "в топку"...
Добродію, зробить корисну справу.
У китайчонка, на Алі української мови нема.
ЧебурекиУкраїна є, Чебоксаригривня є. А мови нема. Доводиться сторінку на суахілі відкривати, та по малюнкам купувати.
Ви потурбуйтесь.
А ******* і ми вміемо.
А чего 4PDA с обновлениями разлоченых виджетов погоды блокируется, а Флибуста с "Эрой мертворожденных" нет?
А у нас утром выставляют на центральной площади вагоны, в которых оккупанты вывозили молдован в Сибирь, а вечером ВСЕ предприятия страны обновляют 1С - НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
1С:Підприємство 8.3 (8.3.12.1714)
"Управління торговим підприємством для Украини", редакція 1.2. (1.2.43.1) (http://1c.ua/v8/RegionalSolutions_UA_UTP.php)
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Ти хоч раз бачив 1С чи тільки був у зоопарку молдавії ???
Все на український мові
У человека флаг молдавский.
А у нас....вагоны, в которых оккупанты вывозили молдован
Имеется в виду Молдова. Им подойдёт ваша локализация программы?