В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о запрете использования российских программ

19 августа в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №11492 "О внесении изменений в закон Украины "О санкциях" относительно запрета использования программных продуктов и доступа к электронным информационным ресурсам".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров Украины в ВРУ Тарас Мельничук.

Он пояснил, что законопроект имеет целью повышение уровня киберзащиты Украины путем внедрения секторальных санкций относительно запрета или запрета использования программных продуктов, разработанных субъектами хозяйствования иностранного государства, к которому применены санкции и ограничения доступа к определенному информационному ресурсу.

Читайте также: В Раде достаточно голосов для запрета УПЦ МП, - "слуга народа" Потураев

Проект предусматривает новые виды секторальных санкций, в частности:

запрет юридическим лицам распространять и использовать на территории Украины программные продукты или их составляющие происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции, или разработчиком или субъектом авторского права которых является юридическое (физическое) лицо - резидент такого иностранного государства или юридическое лицо, "доля в уставном капитале которого находится в собственности такого иностранного государства".

программные продукты или их составляющие происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции, или разработчиком или субъектом авторского права которых является юридическое (физическое) лицо - резидент такого иностранного государства или юридическое лицо, "доля в уставном капитале которого находится в собственности такого иностранного государства". запрет использования программных продуктов от субъектов, осуществляющих террористическую деятельность , или разработчиками или субъектом авторского права которых являются иностранные юридические или физические лица, к которым применены санкции.

, или разработчиками или субъектом авторского права которых являются иностранные юридические или физические лица, к которым применены санкции. санкции могут быть применены к программным продуктам, созданным с использованием исходного или объектного кода программных продуктов, их составляющих, на которые распространяются санкции;

запрет доступа к электронным информационным ресурсам в Интернете (веб-страницы, веб-сайты, другие веб-ресурсы), электронных коммуникационных сетях, электронных коммуникационных системах, информационных системах, информационно-коммуникационных системах.

Читайте также: Стефанчук анонсировал рассмотрение в Раде вопроса легализации трофейного оружия: Давайте сделаем все по закону