У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо заборони використання російських програм

19 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11492 "Про внесення змін до закону України "Про санкції" щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук.

Він пояснив, що законопроєкт має на меті підвищення рівня кіберзахисту України шляхом впровадження секторальних санкцій щодо заборони або заборони використання програмних продуктів, розроблених суб’єктами господарювання іноземної держави, до якої застосовано санкції та обмеження доступу до визначеного інформаційного ресурсу.

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Проєкт пропонує нові види секторальних санкцій, зокрема:

заборона юридичним особам поширювати та використовувати на території України програмні продукти чи їх складові походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції, або розробником чи суб’єктом авторського права яких є юридична (фізична) особа — резидент такої іноземної держави або юридична особа, "частка у статутному капіталі якої перебуває у власності такої іноземної держави".

програмні продукти чи їх складові походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції, або розробником чи суб’єктом авторського права яких є юридична (фізична) особа — резидент такої іноземної держави або юридична особа, "частка у статутному капіталі якої перебуває у власності такої іноземної держави". заборона використання програмних продуктів від суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність , або розробниками чи суб'єктом авторського права яких є іноземні юридичні чи фізичні особи, до яких застосовано санкції.

, або розробниками чи суб'єктом авторського права яких є іноземні юридичні чи фізичні особи, до яких застосовано санкції. санкції можуть бути застосовані до програмних продуктів, створених із використанням вихідного або об'єктного коду програмних продуктів, їх складових, на які поширюються санкції;

заборона доступу до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті (вебсторінки, вебсайти, інші вебресурси), електронних комунікаційних мережах, електронних комунікаційних системах, інформаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах.

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