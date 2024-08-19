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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо заборони використання російських програм

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19 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11492 "Про внесення змін до закону України "Про санкції" щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук.

Він пояснив, що законопроєкт має на меті підвищення рівня кіберзахисту України шляхом впровадження секторальних санкцій щодо заборони або заборони використання програмних продуктів, розроблених суб’єктами господарювання іноземної держави, до якої застосовано санкції та обмеження доступу до визначеного інформаційного ресурсу.

Читайте: У Раді достатньо голосів для заборони УПЦ МП, - "слуга народу" Потураєв

Проєкт пропонує нові види секторальних санкцій, зокрема:

  • заборона юридичним особам поширювати та використовувати на території України програмні продукти чи їх складові походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції, або розробником чи суб’єктом авторського права яких є юридична (фізична) особа — резидент такої іноземної держави або юридична особа, "частка у статутному капіталі якої перебуває у власності такої іноземної держави".
  • заборона використання програмних продуктів від суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність, або розробниками чи суб'єктом авторського права яких є іноземні юридичні чи фізичні особи, до яких застосовано санкції.
  • санкції можуть бути застосовані до програмних продуктів, створених із використанням вихідного або об'єктного коду програмних продуктів, їх складових, на які поширюються санкції;
  • заборона доступу до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті (вебсторінки, вебсайти, інші вебресурси), електронних комунікаційних мережах, електронних комунікаційних системах, інформаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах.

Також читайте: Стефанчук анонсував розгляд в Раді питання обігу трофейної зброї: Давайте зробимо все по закону

Автор: 

ВР (14949) законопроєкт (3584) заборона (1449) програма (132) росія (65007)


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Топ коментарі
+10
Як же керувати? Станєт всьо непанятним.
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19.08.2024 20:48
+6
Всілякі Касперскі, ДокторВеб, Стахановєц, Промт, Яндекс
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19.08.2024 20:25
+5
заборона доступу до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті (веб-сторінки, веб-сайти, інші веб-ресурси), електронних комунікаційних мережах, електронних комунікаційних системах, інформаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах. - це не вийде так просто. Не всі російські сайти і веб ресурси закінчуються на .ру
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19.08.2024 20:18
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Доречі, хто в курсі? Що зараз мудрий нарід замість 1С використовує?
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19.08.2024 20:17 Відповісти
BAS ERP та BAS КУП
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19.08.2024 20:42 Відповісти
Попробуйте на комп поставить одновременно, например, BAS КУП и 1С КУП. Будете озадачены
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19.08.2024 21:25 Відповісти
заборона доступу до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті (веб-сторінки, веб-сайти, інші веб-ресурси), електронних комунікаційних мережах, електронних комунікаційних системах, інформаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах. - це не вийде так просто. Не всі російські сайти і веб ресурси закінчуються на .ру
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19.08.2024 20:18 Відповісти
Всілякі Касперскі, ДокторВеб, Стахановєц, Промт, Яндекс
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19.08.2024 20:25 Відповісти
невже досі є довбойоби, хто їми користується?
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19.08.2024 21:10 Відповісти
Держустанови навіть є))

Скажіть а в телеграмі офіційні канали зв'язку та передачі даних це нормально?
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19.08.2024 21:43 Відповісти
Так Касперский и Яндекс не в России зарегистрированные.
А "Строим дом" супротив "Форум Хаус" как плотник сепротив столяра.
На хаус высвечивается регистрация. С начала войны западло заходить. А альтернативы нет.
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19.08.2024 21:14 Відповісти
Маячня та примітив!
Перерееструвати кудись на Кіпр, чи навіть у Фінляндії - кілька днів роботи.
Що успішно вже давно зробили багато ІТ контор Рашки.
А просто так, скопом відрубати собі доступ до багатьох розробок, особливо коли вони ФриВаре та з відкритим кодом просто ТУПО.

Потрібно не тупо вводити заборону, а цілеспрямовано аналізувати Компанії та ПО, проводити аудит та дослідження.
Ліцензувати ПО для використання.
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19.08.2024 20:31 Відповісти
Два тижні Трускавецького технікуму якраз дають необхідну кваліфікацію для переліченого Вами)))
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19.08.2024 20:55 Відповісти
Є найнадійніший і безпомилковий спосіб:

- всі ресурси які гавкають свинособачою - в топку!
незалежно від місця реєстрації - вони рашистські

якщо рашисти хочуть щось сказати - хай переходять на англійську і українську
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19.08.2024 22:13 Відповісти
Ну-ну...
Ти, з початку, хоча би, у Вікіпедії, 500 000 статей на українську переклади, а уж потім "в топку"...
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19.08.2024 22:43 Відповісти
А чем болтать - взяла бы, Зин, В антракт сгоняла в магазин... Что, не пойдешь?
Добродію, зробить корисну справу.
У китайчонка, на Алі української мови нема. Чебуреки Україна є, Чебоксари гривня є. А мови нема. Доводиться сторінку на суахілі відкривати, та по малюнкам купувати.
Ви потурбуйтесь.
А ******* і ми вміемо.
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20.08.2024 00:16 Відповісти
Як же керувати? Станєт всьо непанятним.
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19.08.2024 20:48 Відповісти
Ну запрет - запретом, а можно просто убрать налог на покупку определенного ПО. Или правительство думает, что фирмы покупают рф ПО просто так? Украинизатора нет очень часто, цены реально не сравнимы. Т.е вместо упростить бизнес нужно усложнить? Я застал вирус pethia на мед.учёте и это была жесть, но клиника потом ещё год работала на нем, ибо заменить его капец как дорого.
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19.08.2024 21:01 Відповісти
Это шо все моды с телефона поудалять? Программы с 4PDA в мусор?
А чего 4PDA с обновлениями разлоченых виджетов погоды блокируется, а Флибуста с "Эрой мертворожденных" нет?
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19.08.2024 21:09 Відповісти
Что мне нравится в украинцах: сказали - сделают.
А у нас утром выставляют на центральной площади вагоны, в которых оккупанты вывозили молдован в Сибирь, а вечером ВСЕ предприятия страны обновляют 1С - НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
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19.08.2024 21:14 Відповісти
про програму

1С:Підприємство 8.3 (8.3.12.1714)

"Управління торговим підприємством для Украини", редакція 1.2. (1.2.43.1) (http://1c.ua/v8/RegionalSolutions_UA_UTP.php)
Copyright © Molenari OU, 2021. All rights reserved

Ти хоч раз бачив 1С чи тільки був у зоопарку молдавії ???

Все на український мові
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19.08.2024 22:19 Відповісти
Ну, и к чему это?
У человека флаг молдавский.
А у нас....вагоны, в которых оккупанты вывозили молдован
Имеется в виду Молдова. Им подойдёт ваша локализация программы?
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19.08.2024 23:55 Відповісти
українською мовою.
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20.08.2024 00:01 Відповісти
Вообще-то платформа с поддержкой нескольких языков. Какой настроите - такой и будет. Как вариант, для разных пользователей можно запускать платформы на разных языках. Ну а интерфейс самой конфигурации настраивается вообще элементарно. Так что пользователи работают так, как им удобно.
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20.08.2024 00:28 Відповісти
А у нас....вагоны, у человека флаг, а вечером ВСЕ предприятия страны (Украины) обновляют 1С - НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ...... как усЕ склеить.... ? помоги... дякую.
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20.08.2024 10:29 Відповісти
А заборони на кацапські паспорти у держслужбовців не буде?
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19.08.2024 21:52 Відповісти
на святе зазіхаєш
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19.08.2024 23:13 Відповісти
точно!..
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19.08.2024 23:41 Відповісти
Рашка 2.0, Укртюб зробіть ще.

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20.08.2024 00:06 Відповісти
 
 