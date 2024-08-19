У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо заборони використання російських програм
19 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 11492 "Про внесення змін до закону України "Про санкції" щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів України у ВРУ Тарас Мельничук.
Він пояснив, що законопроєкт має на меті підвищення рівня кіберзахисту України шляхом впровадження секторальних санкцій щодо заборони або заборони використання програмних продуктів, розроблених суб’єктами господарювання іноземної держави, до якої застосовано санкції та обмеження доступу до визначеного інформаційного ресурсу.
Проєкт пропонує нові види секторальних санкцій, зокрема:
- заборона юридичним особам поширювати та використовувати на території України програмні продукти чи їх складові походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції, або розробником чи суб’єктом авторського права яких є юридична (фізична) особа — резидент такої іноземної держави або юридична особа, "частка у статутному капіталі якої перебуває у власності такої іноземної держави".
- заборона використання програмних продуктів від суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність, або розробниками чи суб'єктом авторського права яких є іноземні юридичні чи фізичні особи, до яких застосовано санкції.
- санкції можуть бути застосовані до програмних продуктів, створених із використанням вихідного або об'єктного коду програмних продуктів, їх складових, на які поширюються санкції;
- заборона доступу до електронних інформаційних ресурсів в Інтернеті (вебсторінки, вебсайти, інші вебресурси), електронних комунікаційних мережах, електронних комунікаційних системах, інформаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах.
Топ коментарі
+10 Валерий К #448385
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Скажіть а в телеграмі офіційні канали зв'язку та передачі даних це нормально?
А "Строим дом" супротив "Форум Хаус" как плотник сепротив столяра.
На хаус высвечивается регистрация. С начала войны западло заходить. А альтернативы нет.
Перерееструвати кудись на Кіпр, чи навіть у Фінляндії - кілька днів роботи.
Що успішно вже давно зробили багато ІТ контор Рашки.
А просто так, скопом відрубати собі доступ до багатьох розробок, особливо коли вони ФриВаре та з відкритим кодом просто ТУПО.
Потрібно не тупо вводити заборону, а цілеспрямовано аналізувати Компанії та ПО, проводити аудит та дослідження.
Ліцензувати ПО для використання.
- всі ресурси які гавкають свинособачою - в топку!
незалежно від місця реєстрації - вони рашистські
якщо рашисти хочуть щось сказати - хай переходять на англійську і українську
Ти, з початку, хоча би, у Вікіпедії, 500 000 статей на українську переклади, а уж потім "в топку"...
Добродію, зробить корисну справу.
У китайчонка, на Алі української мови нема.
ЧебурекиУкраїна є, Чебоксаригривня є. А мови нема. Доводиться сторінку на суахілі відкривати, та по малюнкам купувати.
Ви потурбуйтесь.
А ******* і ми вміемо.
А чего 4PDA с обновлениями разлоченых виджетов погоды блокируется, а Флибуста с "Эрой мертворожденных" нет?
А у нас утром выставляют на центральной площади вагоны, в которых оккупанты вывозили молдован в Сибирь, а вечером ВСЕ предприятия страны обновляют 1С - НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
1С:Підприємство 8.3 (8.3.12.1714)
"Управління торговим підприємством для Украини", редакція 1.2. (1.2.43.1) (http://1c.ua/v8/RegionalSolutions_UA_UTP.php)
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Ти хоч раз бачив 1С чи тільки був у зоопарку молдавії ???
Все на український мові
У человека флаг молдавский.
А у нас....вагоны, в которых оккупанты вывозили молдован
Имеется в виду Молдова. Им подойдёт ваша локализация программы?