Плетенчук опроверг информацию о присутствии российского корабля-разведчика "Иван Хурс" вблизи оккупированного Севастополя

У берегов оккупированного Севастополя заметили минный тральщик, а не российский разведывательный корабль "Иван Хурс".

Об этом в комментарии "Суспільне. Крим" заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, информирует Цензор.НЕТ.

Представитель ВМС опроверг сообщения СМИ, которые появились 18 августа, о присутствии российского разведывательного корабля "Иван Хурс" возле оккупированного Севастополя.

Как отметил Плетенчук, пока неизвестно, удалось ли оккупантам восстановить оборудование корабля "Иван Хурс" после поражения со стороны ВМС Украины.

"Я пока не готов предоставить вам верифицированную информацию", - сказал спикер ВМС.

По его словам, сейчас россияне боятся выводить в море такие боевые единицы, поскольку боятся, что ВСУ могут их уничтожить.

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"И потому, что их эффективность сейчас минимальна. Они такие единицы сейчас не используют, а ведут разведку другим способом. Выводят только подводные лодки. Да и то, их уже два дня нет", - добавил Плетенчук.

Напомним, что накануне в СМИ писали, что возле оккупированного Севастополя зафиксировали российский разведывательный корабль "Иван Хурс", который ранее был поражен Силами обороны Украины.

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