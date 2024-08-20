Плетенчук спростував інформацію про присутність російського корабля-розвідника "Іван Хурс" поблизу окупованого Севастополя

Біля берегів окупованого Севастополя помітили мінний тральник, а не російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".

Про це у коментарі "Суспільне.Крим" заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ.

Речник ВМС спростував повідомлення ЗМІ, які з'явилися 18 серпня, про присутність російського розвідувального корабля "Іван Хурс" біля окупованого Севастополя.

Як зазначив Плетенчук, наразі невідомо, чи вдалося окупантам відновити обладнання корабля "Іван Хурс" після ураження з боку ВМС України.

"Я поки що не готовий вам цю інформацію верифіковану надати", - сказав речник ВМС.

За його словами, зараз росіяни бояться виводити в море такі бойові одиниці, оскільки бояться, що ЗСУ можуть їх знищити.

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"І тому, що їхня ефективність наразі мінімальна. Вони такі одиниці зараз не використовують, а ведуть розвідку в інший спосіб. Виводять тільки підводні човни. Та й то, їх уже два дні немає", - додав Плетенчук.

Нагадаємо, що напередодні у ЗМІ писали, що біля окупованого Севастополя зафіксували російський розвідувальний корабель "Іван Хурс", який раніше був уражений Силами оборони України.

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