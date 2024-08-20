Враг активно действует на Покровском направлении, где провел уже 34 попытки атаковать, - Генштаб ВСУ

По состоянию на 16:00 количество вражеских атак составляет 87. Наиболее активно враг действует на Покровском направлении, где провел более трети от всех атак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы Сумщины. В частности, от обстрелов артиллерии пострадали населенные пункты Бачевск, Михайловское, Рясное, и Покровка. Также враг дважды бил из РСЗО по Славгороду.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня на Харьковском направлении российские террористы шесть раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. В настоящее время в Волчанске продолжается два боевых столкновения.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбили вражеские штурмы вблизи Петропавловки и в направлении Лозовой и Новоосиново. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении, вражеские подразделения, при поддержке авиации, не прекращают атаковать в районах Макеевки, Новосадового, Грековки и Дибровы. С начала суток на этом направлении украинские воины отбили уже девять вражеских атак. Ситуация контролируется.

Продолжаются бои на Сиверском направлении, противник атакует вблизи Верхнекаменского, Выемки и Переездного, оккупанты четыре раза пытались прорвать нашу оборону, сбросили на Серебрянку и Верхнекаменское семь авиационных бомб.

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На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Ивановского и Клещиевки. Также нанесли удары неуправляемыми авиаракетами в район Григорьевки и по Часову Яру.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет 14. Сегодня враг атакует возле населенных пунктов Нью-Йорк, Нелиповка, Торецк и Зализное. Наши защитники дают достойный отпор противнику: 13 боестолкновений уже завершено, продолжается бой. Авиация агрессора нанесла удары по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами, по Торецку и Нелиповке - одиннадцатью КАБами.

Наибольшее количество боестолкновений насчитывается на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты совершили уже 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и атаковали в сторону Зеленого Поля. Силы обороны сдерживая вражеский натиск, уже отбили 24 атаки противника, десять боестолкновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении захватчики семь раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки и Карловки.

На Времевском направлении захватчики один раз безуспешно атаковали позиции украинских войск.

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Боевые действия на юге

На Ореховском направлении подверглись ударам КАБами Новояковлевка и Новопавловка, неуправляемыми авиаракетами - Новоандреевка и Лобковое. При этом вражеские подразделения пытались продвинуться в направлении Новоданиловки, безуспешно.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили две вражеские атаки.