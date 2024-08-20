Ворог активно діє на Покровському напрямку, де провів вже 34 спроби атакувати, - Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 кількість ворожих атак складає 87. Найбільш активно ворог діє на Покровському напрямку, де провів більше третини від усіх атак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумщини. Зокрема від обстрілів артилерії постраждали населенні пункти Бачівськ, Михайлівське, Рясне, та Покровка. Також ворог двічі гатив з РСЗВ по Славгороду.

Бойові дії на Харківщині

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи шість разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська і Липців. На даний час у Вовчанську тривають два бойові зіткнення.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбили ворожі штурми поблизу Петропавлівки та в напрямку Лозової і Новоосинового. Одне боєзіткнення досі триває.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку, ворожі підрозділи, за підтримки авіації, не припиняють атакувати в районах Макіївки, Новосадового, Греківки, та Діброви. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили уже дев’ять ворожих атак. Ситуація контрольована.

Тривають бої на Сіверському напрямку, супротивник атакує поблизу Верхньокам’янського, Виїмки та Переїзного, окупанти чотири рази намагались прорвати нашу оборону, скинули на Серебрянку та Верхньокам’янське сім авіаційних бомб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці ССО знищили одну із понтонних переправ, яку росіяни будували через річку Сейм у Курській області. ВIДЕО

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмових дії поблизу Іванівського та Кліщіївки. Також завдали ударів некерованими авіаракетами в район Григорівки та по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час складає 14. Сьогодні ворог атакує біля населених пунктів Нью-Йорк, Неліпівка, Торецьк та Залізне. Наші захисники дають гідну відсіч противнику, 13 боєзіткнень вже завершено, триває бій. Авіація агресора завдала ударів по населеному пункту Дружба некерованими авіаракетами, по Торецьку та Неліпівці - одинадцятьма КАБами.

Найбільша кількість боєзіткнень нараховується на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Михайлівки, Калинівки, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Птичого, Скучного та атакували у бік Зеленого Поля. Сили оборони стримуючи ворожий натиск, вже відбили 24 атаки противника, десять боєзіткнень ще тривають.

На Курахівському напрямку загарбниики сім разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Красногорівки та Карлівки.

На Времівському напрямку загарбники один раз безуспішно атакували позиції українських військ.

Читайте: Удар КАБами по скупченню техніки та особового складу військ РФ на Донеччині. ВIДЕО

Бойові дії на півдні

На Оріхівському напрямку зазнали ударів КАБами Новояковлівка та Новопавлівка, некерованими авіаракетами - Новоандріївка та Лобкове. При цьому ворожі підрозділи намагались просунутись в напрямку Новоданилівки, безуспішно.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили дві ворожі атаки.