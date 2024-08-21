Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Курском направлении, - Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины продолжают отражать атаки оккупационных войск. Ситуация на Покровском и Торецком направлениях остается напряженной. Противник ведет активные наступательные действия, пытаясь улучшить тактическое положение, наши защитники наносят оккупантам значительные потери в живой силе и технике. В настоящее время за текущие сутки произошло 153 боевых столкновения.

Об этом пишут в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Российские обстрелы Украины

По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло шесть ракетных ударов с применением десяти ракет, 73 авиаудара, сбросив при этом 95 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 595 дронов-камикадзе и осуществили более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении российские террористы девять раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев. В двух местах еще продолжаются бои.

Сегодня украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более ста оккупантов, уничтожили артиллерийскую систему, 36 БпЛА, две единицы автомобильной и пять единиц специальной техники, также были повреждены три артиллерийские системы, 11 автомобилей и единица спецтехники оккупантов.

12 раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Петропавловка, Берестовое, Стельмаховка, Синьковка и Степная Новоселовка подразделения Сил обороны отразили десять наступательных действий. Ситуация напряженная, продолжается два боестолкновения.

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Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении за день российские войска, при поддержке авиации, 18 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Новосадового, Грековки и Дибровы. Противник остановлен.

Враг пять раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Выемки и Переездного на Северском направлении. Все атаки отражены.

На Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часова Яра, Клищеевки и Ивановского. Продолжается одно боестолкновение. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке авиации 23 раза атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Зализного. 22 боестолкновения уже завершены. Бой продолжается вблизи Нелиповки.

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Основные усилия враг направляет на Покровское направление. Зздесь в течение дня агрессор 62 раза атаковал в районах Воздвиженки, Михайловки, Калиновки, Новогродовки, Гродовки, Николаевки, Птичьего, Скучного и Зеленого Поля. 49 атак украинские защитники уже отразили, еще 13 боестолкновений продолжаются. По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты потеряли более 280 военнослужащих убитыми и ранеными и четыре автомобиля уничтоженными. Также украинские защитники нанесли повреждения четырем артиллерийским системам противника.

На Кураховском направлении на это время суток наши защитники отразили девять вражеских попыток атаковать наши позиции. Захватчики пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки и Карловки. Ситуация контролируемая.

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Обстановка на юге

На Времевском направлении сегодня агрессор два раза пытался штурмовать передний край обороны в направлении Водяного. Украинские воины остановили атаку врага, продолжается бой.

На Ореховском направлении вражеские подразделения дважды безуспешно пытались продвинуться в направлении Новоданиловки и вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении пять штурмовых действий врага успеха не имели. Потерь позиций не допущено.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Курском направлении.

Сегодня за эффективную боевую работу следует отметить воинов 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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