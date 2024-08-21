На юге за сутки уничтожены 91 оккупант и 39 единиц вооружения и военной техники, поражены 5 пунктов боеснабжения
Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожен 91 оккупант.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 91 человека.
Также россияне потеряли 39 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 1 средство ППО;
- 1 портативную станцию радиолокационной борьбы;
- 12 артиллерийских систем;
- 15 единиц авто-бронетехники;
- 6 разведывательных БПЛА;
- 2 лодки;
- 1 комплекс видеонаблюдения;
- 1 мотоцикл.
Также украинские защитники поразили 5 полевых пунктов боеснабжения, 4 наблюдательных пункта, 11 блиндажей и 4 места проживания личного состава врага.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 60 3010 российских захватчиков.
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