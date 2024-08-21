На юге за сутки уничтожены 91 оккупант и 39 единиц вооружения и военной техники, поражены 5 пунктов боеснабжения

Силы обороны юга продолжают наносить огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. За сутки уничтожен 91 оккупант.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 91 человека.

Также россияне потеряли 39 единиц вооружения и военной техники, в частности:

1 средство ППО;

1 портативную станцию радиолокационной борьбы;

12 артиллерийских систем;

15 единиц авто-бронетехники;

6 разведывательных БПЛА;

2 лодки;

1 комплекс видеонаблюдения;

1 мотоцикл.

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Также украинские защитники поразили 5 полевых пунктов боеснабжения, 4 наблюдательных пункта, 11 блиндажей и 4 места проживания личного состава врага.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские воины ликвидировали 60 3010 российских захватчиков.