На півдні за добу знищено 91 окупанта та 39 одиниць озброєння й військової техніки, уражено 5 пунктів боєпостачання
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 91 окупанта.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 91 особу.
Також росіяни втратили 39 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 1 засіб ППО;
- 1 портативна станція радіолокаційної боротьби;
- 12 артилерійських систем;
- 15 одиниць авто-бронетехніки;
- 6 розвідувальних БпЛА;
- 2 човни;
- 1 комплекс відеоспостереження;
- 1 мотоцикл.
Також українські захисники уразили 5 польових пунктів боєпостачання, 4 спостережні пункти, 11 бліндажів та 4 місця проживання особового складу ворога.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 60 3010 російських загарбників.
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