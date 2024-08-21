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На півдні за добу знищено 91 окупанта та 39 одиниць озброєння й військової техніки, уражено 5 пунктів боєпостачання

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 91 окупанта.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 91 особу.

Також росіяни втратили 39 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 1 засіб ППО;
  • 1 портативна станція радіолокаційної боротьби;
  • 12 артилерійських систем;
  • 15 одиниць авто-бронетехніки;
  • 6 розвідувальних БпЛА;
  • 2 човни;
  • 1 комплекс відеоспостереження;
  • 1 мотоцикл.

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Також українські захисники уразили 5 польових пунктів боєпостачання, 4 спостережні пункти, 11 бліндажів та 4 місця проживання особового складу ворога.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення українські воїни ліквідували 60 3010 російських загарбників.

Автор: 

армія рф (17143) ліквідація (3843) знищення (7114) Сили оборони півдня (320)


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