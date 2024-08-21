БЭБ завершило расследование в отношении Коломойского: Его будут судить по 4 статьям

Детективы БЭБ завершили досудебное расследование против бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что завершено расследование в отношении "известного бизнесмена и экс-руководителя столичного филиала одного из банков".

"Им инкриминируют завладение более 5,36 млрд грн средств финучреждения, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности, а также легализацию почти 4,1 млрд грн доходов, полученных преступным путем. Сейчас стороне защиты сообщено об открытии материалов уголовного производства для ознакомления", - говорится в сообщении.

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В БЭБ заявили, что материалы досудебного расследования выделили в отдельное уголовное производство, где сообщено о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

"В то же время продолжается следствие в отношении других участников организованной и управляемой олигархом группы. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка. В частности это более 2 млрд грн.

Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн "УКРНАФТА" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров о работах, которые фактически не выполнялись. В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал", - отметили в Бюро.

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Дело Коломойского

В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

Впоследствии БЭБ сообщило об изменении ранее объявленного подозрения Игорю Коломойскому. В частности были внесены изменения и добавлены уточненные механизмы совершения преступлений. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения Коломойским 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.

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