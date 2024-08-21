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БЭБ завершило расследование в отношении Коломойского: Его будут судить по 4 статьям

Коломойський постане перед судом

Детективы БЭБ завершили досудебное расследование против бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что завершено расследование в отношении "известного бизнесмена и экс-руководителя столичного филиала одного из банков".

"Им инкриминируют завладение более 5,36 млрд грн средств финучреждения, акционерного общества и участников договора о совместной инвестиционной деятельности, а также легализацию почти 4,1 млрд грн доходов, полученных преступным путем. Сейчас стороне защиты сообщено об открытии материалов уголовного производства для ознакомления", - говорится в сообщении.

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В БЭБ заявили, что материалы досудебного расследования выделили в отдельное уголовное производство, где сообщено о завершении расследования по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

"В то же время продолжается следствие в отношении других участников организованной и управляемой олигархом группы. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения подозреваемым 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы. Часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка. В частности это более 2 млрд грн.

Также детективы доказали факт организации завладения бизнесменом более 3,3 млрд грн "УКРНАФТА" и участников договоров о совместной инвестиционной деятельности. В частности, в ходе досудебного расследования установлено, что подозреваемый организовал завладение средствами акционерного общества путем заключения фиктивных договоров о работах, которые фактически не выполнялись. В дальнейшем полученные незаконным путем более 4 млрд грн подозреваемый легализовал", - отметили в Бюро.

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Дело Коломойского

В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

Впоследствии БЭБ сообщило об изменении ранее объявленного подозрения Игорю Коломойскому. В частности были внесены изменения и добавлены уточненные механизмы совершения преступлений. Речь идет о незаконных действиях с банковскими документами во время фактического невнесения Коломойским 5,8 млрд грн в кассу банка, а также завладение более 5,3 млрд грн, которые в дальнейшем были легализованы.

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Автор: 

Коломойский (1790) Бюро экономической безопасности (205) Офис Генпрокурора (2453)


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Топ комментарии
+12
Валєріч,пора здавати "зєльоних",ти багато про них знаєш,починай зливати інфу)
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21.08.2024 16:00
+12
А виведення грошей в офшори через Квартал-95 і причасність ЗЄ нє?
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21.08.2024 16:01
+12
Це навряд. Може вдавитися бородою у камері.
До того ж, йому краще тут пепесидіти у віп-умовах ніж у США під справжній каток правосуддя попасти.
А уж там точно офшорна справа Владім Ссанича одразу спливе.
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21.08.2024 16:04
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Валєріч,пора здавати "зєльоних",ти багато про них знаєш,починай зливати інфу)
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21.08.2024 16:00 Ответить
Це навряд. Може вдавитися бородою у камері.
До того ж, йому краще тут пепесидіти у віп-умовах ніж у США під справжній каток правосуддя попасти.
А уж там точно офшорна справа Владім Ссанича одразу спливе.
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21.08.2024 16:04 Ответить
Зєля скористається своїм правом і помилує. А ще й дасть героя.
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21.08.2024 16:10 Ответить
Эму проще инфаркт Бене организовать,так надежней будет.
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21.08.2024 16:29 Ответить
Не погоджуюсь. Із навичками Зе і Є, вони можуть хіба що в телефон подзвонити, що б вагнерівців здати. Буде цей процес безкінечний. Поки Ссанич сам до Герцлії не відбуде.
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21.08.2024 16:47 Ответить
БЕБ завершило розслідування щодо Коломойського Джерело:
СУД
Чудо http://www.golos.com.ua/article/264112 ...суд вирішив, що не винний
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21.08.2024 16:18 Ответить
А виведення грошей в офшори через Квартал-95 і причасність ЗЄ нє?
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21.08.2024 16:01 Ответить
Тобото - це ще тільки ознайомлення з матеріалами справи.... ...ну-ну
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21.08.2024 16:03 Ответить
ЦЕ НАСЛІДКИ ПРОВАЛУ ПЕРЕМОВИН З РАШКОЮ У КАТАРІ.
УЧАСНИКАМ ПЕРЕМОВИН: АРАХАМІЇ, ПОДОЛЯКУ, ТИМОШЕНКО, ПОРОШЕНКО... ПРИГОТУВАТИСЯ.
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21.08.2024 16:05 Ответить
я радий що ця гнида гніє у тюрмі
яки б там умови не були але то не курорт
обікрало свій же банк де люди зароблені трудом гроші тримали 🤮
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21.08.2024 16:15 Ответить
БЕНЯ ГНИЄ В ТЮРМІ ?
ВИ СЕРЙОЗНО ?
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21.08.2024 16:30 Ответить
Гниє у темній соляній печері буковельського сізо!
Щодня по одній годині.
Йому так лікарі радили, бо це корисно для органів дихання.
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21.08.2024 17:21 Ответить
ти свічку тримав? киздіти усі можуть
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21.08.2024 17:43 Ответить
так, я серьйозно

Зєльцу той непотріб каломой вже до сраки, навіщо ризикувати випускати

ще киздіти почне, а так у камері під наглідом, якщо що й серцевий напад може статись
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21.08.2024 17:45 Ответить
Судити будуть, але не факт що буде вирок. Не для того вся та комедія затівалася.
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21.08.2024 16:31 Ответить
Пане Ігорь Валерійович декілька днів тому був на весіллі однієї судді. Це його із СІЗО на гульки відпустили?
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21.08.2024 16:33 Ответить
то старе відео
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21.08.2024 18:01 Ответить
То фотошоп чи по фото Беню трохи пресують?
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21.08.2024 16:38 Ответить
тюрма не курорт, особливо для старих
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21.08.2024 18:02 Ответить
Доки при владі єрмак
Бєні нічого боятись-америкосам його не віддадуть
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21.08.2024 16:52 Ответить
А кто Беню пригрел в 2019 году и не выдал США?
Кто позволял ему себя вести в президентском кабинете как у себя дома, рассиживая в кресле президента?
Разве этот "кто-то" не знал, кто такой Коломойский на самом деле?
Вся страна знала, а он нет?
Так и напрашивается поговорка: "Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты"
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21.08.2024 16:59 Ответить
три роки і діло закриють за давністю..., розслабтесь шановні. ))
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21.08.2024 19:29 Ответить
Судитимуть не означає посадять. Навпаки. Буде відбіленим, як Янгол. Бо якщо Бені щось не сподобається, то на "Лайноплюсах" знову буде розворот на 180°. І рейтинг Зелі буде там, де і належить бути. В лайні на глибині.
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21.08.2024 19:45 Ответить
.... візьмуть на поруки, це ж годувальник .....
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21.08.2024 22:54 Ответить
 
 