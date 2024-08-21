БЕБ завершило розслідування щодо Коломойського: Його судитимуть за 4 статтями

Детективи БЕБ завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що завершено розслідування щодо "відомого бізнесмена та екскерівника столичної філії одного із банків".

"Їм інкримінують заволодіння понад 5,36 млрд грн коштів фінустанови, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність, а також легалізацію майже 4,1 млрд грн доходів, здобутих злочинним шляхом. Наразі стороні захисту повідомлено про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення", - йдеться в повідомленні.

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У БЕБ заявили, що матеріали досудового розслідування виділили в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

"Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн.

Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн "УКРНАФТА" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував", - зазначили у Бюро.

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Справа Коломойського

У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

Згодом БЕБ повідомило про зміну раніше оголошеної підозри Ігорю Коломойському. Зокрема були внесені зміни та додані уточнені механізми вчинення злочинів. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення Коломойським 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

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