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Новини
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БЕБ завершило розслідування щодо Коломойського: Його судитимуть за 4 статтями

Коломойський постане перед судом

Детективи БЕБ завершили досудове розслідування проти бізнесмена Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що завершено розслідування щодо "відомого бізнесмена та екскерівника столичної філії одного із банків".

"Їм інкримінують заволодіння понад 5,36 млрд грн коштів фінустанови, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність, а також легалізацію майже 4,1 млрд грн доходів, здобутих злочинним шляхом. Наразі стороні захисту повідомлено про відкриття матеріалів кримінального провадження для ознайомлення", - йдеться в повідомленні.

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У БЕБ заявили, що матеріали досудового розслідування виділили в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191.

"Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн.

Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн "УКРНАФТА" та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались. Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував", - зазначили у Бюро.

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Справа Коломойського

У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

Згодом БЕБ повідомило про зміну раніше оголошеної підозри Ігорю Коломойському. Зокрема були внесені зміни та додані уточнені механізми вчинення злочинів. Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення Коломойським 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

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Автор: 

Коломойський (3121) Бюро економічної безпеки (608) Офіс Генпрокурора (3235)


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Топ коментарі
+12
Валєріч,пора здавати "зєльоних",ти багато про них знаєш,починай зливати інфу)
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21.08.2024 16:00
+12
А виведення грошей в офшори через Квартал-95 і причасність ЗЄ нє?
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21.08.2024 16:01
+12
Це навряд. Може вдавитися бородою у камері.
До того ж, йому краще тут пепесидіти у віп-умовах ніж у США під справжній каток правосуддя попасти.
А уж там точно офшорна справа Владім Ссанича одразу спливе.
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21.08.2024 16:04
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Валєріч,пора здавати "зєльоних",ти багато про них знаєш,починай зливати інфу)
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21.08.2024 16:00 Відповісти
Це навряд. Може вдавитися бородою у камері.
До того ж, йому краще тут пепесидіти у віп-умовах ніж у США під справжній каток правосуддя попасти.
А уж там точно офшорна справа Владім Ссанича одразу спливе.
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21.08.2024 16:04 Відповісти
Зєля скористається своїм правом і помилує. А ще й дасть героя.
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21.08.2024 16:10 Відповісти
Эму проще инфаркт Бене организовать,так надежней будет.
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21.08.2024 16:29 Відповісти
Не погоджуюсь. Із навичками Зе і Є, вони можуть хіба що в телефон подзвонити, що б вагнерівців здати. Буде цей процес безкінечний. Поки Ссанич сам до Герцлії не відбуде.
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21.08.2024 16:47 Відповісти
БЕБ завершило розслідування щодо Коломойського Джерело:
СУД
Чудо http://www.golos.com.ua/article/264112 ...суд вирішив, що не винний
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21.08.2024 16:18 Відповісти
А виведення грошей в офшори через Квартал-95 і причасність ЗЄ нє?
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21.08.2024 16:01 Відповісти
Тобото - це ще тільки ознайомлення з матеріалами справи.... ...ну-ну
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21.08.2024 16:03 Відповісти
ЦЕ НАСЛІДКИ ПРОВАЛУ ПЕРЕМОВИН З РАШКОЮ У КАТАРІ.
УЧАСНИКАМ ПЕРЕМОВИН: АРАХАМІЇ, ПОДОЛЯКУ, ТИМОШЕНКО, ПОРОШЕНКО... ПРИГОТУВАТИСЯ.
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21.08.2024 16:05 Відповісти
я радий що ця гнида гніє у тюрмі
яки б там умови не були але то не курорт
обікрало свій же банк де люди зароблені трудом гроші тримали 🤮
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21.08.2024 16:15 Відповісти
БЕНЯ ГНИЄ В ТЮРМІ ?
ВИ СЕРЙОЗНО ?
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21.08.2024 16:30 Відповісти
Гниє у темній соляній печері буковельського сізо!
Щодня по одній годині.
Йому так лікарі радили, бо це корисно для органів дихання.
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21.08.2024 17:21 Відповісти
ти свічку тримав? киздіти усі можуть
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21.08.2024 17:43 Відповісти
так, я серьйозно

Зєльцу той непотріб каломой вже до сраки, навіщо ризикувати випускати

ще киздіти почне, а так у камері під наглідом, якщо що й серцевий напад може статись
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21.08.2024 17:45 Відповісти
Судити будуть, але не факт що буде вирок. Не для того вся та комедія затівалася.
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21.08.2024 16:31 Відповісти
Пане Ігорь Валерійович декілька днів тому був на весіллі однієї судді. Це його із СІЗО на гульки відпустили?
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21.08.2024 16:33 Відповісти
то старе відео
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21.08.2024 18:01 Відповісти
То фотошоп чи по фото Беню трохи пресують?
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21.08.2024 16:38 Відповісти
тюрма не курорт, особливо для старих
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21.08.2024 18:02 Відповісти
Доки при владі єрмак
Бєні нічого боятись-америкосам його не віддадуть
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21.08.2024 16:52 Відповісти
А кто Беню пригрел в 2019 году и не выдал США?
Кто позволял ему себя вести в президентском кабинете как у себя дома, рассиживая в кресле президента?
Разве этот "кто-то" не знал, кто такой Коломойский на самом деле?
Вся страна знала, а он нет?
Так и напрашивается поговорка: "Скажи кто твой друг, и я скажу кто ты"
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21.08.2024 16:59 Відповісти
три роки і діло закриють за давністю..., розслабтесь шановні. ))
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21.08.2024 19:29 Відповісти
Судитимуть не означає посадять. Навпаки. Буде відбіленим, як Янгол. Бо якщо Бені щось не сподобається, то на "Лайноплюсах" знову буде розворот на 180°. І рейтинг Зелі буде там, де і належить бути. В лайні на глибині.
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21.08.2024 19:45 Відповісти
.... візьмуть на поруки, це ж годувальник .....
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21.08.2024 22:54 Відповісти
 
 